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Phát động phong trào "Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên"

Dương Hương (t/h)
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(Baohatinh.vn) - Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành Công điện số 69/CĐ-TTg ngày 7/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức lễ phát động phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”.

Mỗi người dân cần lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên, nâng cao sức khỏe. Ảnh minh họa
Mỗi người dân cần lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên, nâng cao sức khỏe. Ảnh minh họa

Công điện nêu: Thực hiện Kết luận số 70-KL/TW, ngày 31/01/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới; các nghị quyết của Đảng về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Bộ VH-TT&DL về vai trò của thể dục, thể thao trong đời sống; để góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong việc đưa tập luyện thể dục, thể thao trở thành thói quen tự giác hằng ngày trong đời sống, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, các cơ quan liên quan, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố thực hiện các nhiệm vụ sau:

Tổ chức lễ phát động ở quy mô quốc gia vào ngày 10/10/2026

Tổ chức lễ phát động phong trào "Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên" theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc vào ngày 10/10/2026; điểm cầu trực tiếp tại Thủ đô Hà Nội, kết nối trực tuyến đồng thời tới 33 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố; chuyển tải thông điệp sức khỏe Nhân dân là nền tảng của chất lượng cuộc sống và sức mạnh quốc gia; tạo điều kiện thuận lợi về thời gian, cơ sở vật chất để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động xây dựng môi trường làm việc năng động, văn minh và hiệu quả; tích cực rèn luyện thân thể, tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động trong từng gia đình, cộng đồng và toàn xã hội.

Bộ VH-TT&DL: Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, đơn vị và tổ chức liên quan chuẩn bị kỹ chương trình, kịch bản, nội dung, phương án tổ chức và kết nối đường truyền, các điều kiện cần thiết khác để tổ chức lễ phát động ở quy mô quốc gia vào ngày 10/10/2026; bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm và đúng quy định; ưu tiên huy động các nguồn lực xã hội.

Chủ trì điều phối tổng thể lễ phát động và tổ chức điểm cầu trực tiếp tại Thủ đô Hà Nội theo chương trình, kịch bản, phương án đã thống nhất; bảo đảm các hoạt động hưởng ứng đồng loạt diễn ra tại các điểm cầu ở 34 tỉnh, thành phố (như chạy, đi bộ đồng hành, các hoạt động thể thao tập thể, cộng đồng…), tạo sức lan tỏa rộng khắp, khí thế sôi nổi trong toàn xã hội.

Chỉ đạo đẩy mạnh công tác truyền thông trước, trong và sau sự kiện; qua đó lan tỏa sâu rộng thông điệp của lễ phát động, từng bước hình thành ý thức tự giác, thường xuyên, liên tục rèn luyện thể dục, thể thao trong cộng đồng.

Huy động sự tham gia của người dân ở mọi lứa tuổi

UBND các tỉnh, thành phố: Rà soát kỹ nội dung, chương trình liên quan, chịu trách nhiệm tổ chức điểm cầu tại địa phương, bảo đảm kết nối với điểm cầu trung tâm tại Thủ đô Hà Nội, từ 6 giờ 30 phút ngày 10/10/2026; triển khai các hoạt động hưởng ứng đồng thời với chương trình tại Hà Nội, bảo đảm an toàn, tiết kiệm.

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Sôi nổi giải bóng chuyền nữ tại xã Thạch Khê (tháng 8/2026). Ảnh Ngọc Thắng

Huy động sự tham gia phù hợp, tích cực của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, thanh niên và người dân ở các lứa tuổi trên địa bàn; chủ động bố trí lực lượng, phương tiện và phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, y tế, phòng cháy, chữa cháy và các điều kiện cần thiết khác.

Sau lễ phát động, tiếp tục chỉ đạo phát triển phong trào, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân lựa chọn và duy trì tập luyện ít nhất một môn thể thao phù hợp gắn với xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, bảo đảm phong trào được triển khai thường xuyên, thực chất, hiệu quả và bền vững.

Đẩy mạnh phong trào thể dục, thể thao học đường

Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục tích cực hưởng ứng lễ phát động, đẩy mạnh phong trào thể dục, thể thao học đường, khuyến khích, tạo điều kiện để mỗi học sinh, sinh viên thực sự quan tâm và lựa chọn môn thể thao phù hợp để rèn luyện thường xuyên ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị lực lượng vũ trang gương mẫu đi đầu tham gia lễ phát động; đồng thời triển khai các phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong suốt quá trình diễn ra sự kiện.

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam bảo đảm hạ tầng kỹ thuật và đường truyền viễn thông phục vụ kết nối giữa điểm cầu trung tâm tại Hà Nội và các điểm cầu địa phương; hoàn thành kết nối, kiểm tra và chạy thử toàn bộ hệ thống trước ngày 9/10/2026, bảo đảm đáp ứng yêu cầu về chất lượng, độ ổn định và an toàn của đường truyền; bố trí nhân lực kỹ thuật tại các điểm cầu để giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý các sự cố (nếu có).

Lan tỏa thông điệp, lợi ích của việc tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên, hình thành thói quen vận động trong Nhân dân

Đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền về lễ phát động; góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, đưa thông điệp của lễ phát động và phong trào lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội.

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Người dân Hà Tĩnh hưởng ứng hoạt động đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước” (tháng 8/2026). Ảnh Đình Nhất

Đài Truyền hình Việt Nam chủ trì, phối hợp với VNPT và các địa phương tổ chức truyền hình trực tiếp lễ phát động; bảo đảm kết nối hình ảnh, âm thanh giữa điểm cầu trung tâm tại Hà Nội và các điểm cầu địa phương được truyền dẫn ổn định, liên tục trong suốt chương trình.

Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam chủ động xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền về lễ phát động; tổ chức tin, bài, phóng sự, chương trình chuyên đề và nội dung trên nền tảng số phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; tập trung lan tỏa thông điệp, lợi ích của việc tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên, giới thiệu, biểu dương mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương điển hình, tạo chuyển biến về nhận thức, hình thành thói quen vận động trong Nhân dân.

Đưa phong trào đến từng gia đình, khu dân cư, địa bàn cơ sở

Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ đạo các tổ chức thành viên phối hợp với Bộ VH-TT&DL đẩy mạnh vận động, tập hợp Nhân dân hưởng ứng lễ phát động; đưa phong trào đến từng gia đình, khu dân cư, địa bàn cơ sở để tập luyện thể dục, thể thao thực sự trở thành thói quen trong đời sống hằng ngày của Nhân dân; chỉ đạo Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên tích cực hưởng ứng tham gia rèn luyện thể chất, tiên phong tạo trào lưu sống khỏe, lành mạnh.

Bộ VH-TT&DL theo chức năng, nhiệm vụ, chủ động theo dõi, đôn đốc các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện nghiêm công điện này; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ các vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền.

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#luyện tập thể thao #thể dục thể thao

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