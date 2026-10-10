Hưởng ứng phong trào "Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên"

Đại biểu tham dự lễ phát động tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Bùi Lượng.

Sáng 10/10, đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự lễ phát động phong trào "Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên" theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc; điểm cầu trực tiếp tại Thủ đô Hà Nội, kết nối trực tuyến đồng thời tới 33 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương. Tham dự tại điểm cầu Hà Tĩnh có đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, cấp tỉnh.

Đại biểu dự lễ hưởng ứng tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Lễ phát động phong trào "Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên" nhằm tạo chuyển biến về nhận thức và hành động trong Nhân dân; khuyến khích mỗi người lựa chọn môn thể thao phù hợp với điều kiện, lứa tuổi, sức khỏe và sở thích để tập luyện thường xuyên. Qua đó, từng bước hình thành thói quen rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống, góp phần xây dựng một Việt Nam khỏe mạnh, một quốc gia vận động.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại lễ phát động.

Tại lễ phát động, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ kêu gọi mỗi người dân chủ động lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để duy trì tập luyện thường xuyên, đưa thể thao trở thành niềm tin, niềm vui của mỗi người, nếp sống của mỗi gia đình và sức sống mạnh mẽ của cộng đồng.

Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị các cấp, ngành cụ thể hóa phong trào bằng những chương trình, hoạt động thiết thực; quan tâm đầu tư, phát triển không gian và thiết chế thể thao cộng đồng, tạo điều kiện thuận lợi để mọi người dân đều có cơ hội tham gia rèn luyện thể chất. Qua đó, đưa phong trào từng bước đi vào chiều sâu, trở thành hoạt động thường xuyên, bền vững trong đời sống Nhân dân.

“Mỗi bước chân, mỗi hoạt động vận động của người dân sẽ góp phần tạo nên sức mạnh, tầm vóc và sức sống của một Việt Nam khỏe mạnh, năng động, hùng cường”, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu tham gia chạy hưởng ứng phong trào. Ảnh: Bùi Lượng.

Tiếp nối tinh thần của lễ phát động toàn quốc, tại Hà Tĩnh đã diễn ra lễ phát động Giải chạy vì cộng đồng UpRace năm 2026.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi tỉnh phát động giải chạy UpRace.

UpRace 2026 là mùa giải thứ 8 của dự án chạy bộ vì cộng đồng, mang thông điệp “Run for a Rising Việt Nam – Sải bước vì một Việt Nam vươn mình”. Đây là sự kiện chạy bộ cộng đồng miễn phí dành cho tất cả mọi người. Người tham gia được tự do chạy vào thời gian và địa điểm tùy ý và chủ động ghi lại kết quả trên các thiết bị di động nhằm tích lũy quãng đường chạy. Sự kiện được tổ chức với mục đích thúc đẩy phong trào rèn luyện sức khỏe của toàn dân, đồng thời gây quỹ để chăm lo cho các đối tượng là người khuyết tật, trẻ mồ côi và đối tượng yếu thế trên địa bàn.

Giải chạy chính thức ghi điểm vào 0h00p ngày 10/10 đến 23h59p ngày 1/11, thành tích của các vận động viên sẽ được tính bằng tổng quãng đường chạy được của mình.

Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi tỉnh tiếp nhận nguồn lực tài trợ từ các đơn vị.