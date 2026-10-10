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Agribank Hà Tĩnh vô địch giải bóng chuyền mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam

Ngọc Thắng
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(Baohatinh.vn) - Sau 2 ngày thi đấu sôi nổi, Giải bóng chuyền nam chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam kết thúc tốt đẹp với chức vô địch thuộc về đội tuyển Agribank Hà Tĩnh.

Chiều 10/10, tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh, Giải bóng chuyền nam chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam do Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh tổ chức tiếp tục diễn ra các trận bán kết, chung kết và lễ bế mạc.

Lãnh đạo một số sở, ban, ngành dự và trao huy chương cho các đội.

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Giải đấu thu hút 8 đội bóng đến từ các địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia tranh tài. Đây là sân chơi lành mạnh, bổ ích chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam, góp phần giúp các đơn vị, cơ quan giao lưu, học hỏi, tăng cường tình đoàn kết.
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Trải qua 2 ngày tranh tài sôi nổi, hấp dẫn, đội bóng xã Đồng Lộc (áo đỏ) và Agribank Hà Tĩnh xuất sắc giành tấm vé vào chơi trận chung kết.
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Với lực lượng đồng đều hơn, đội Agribank Hà Tĩnh đã xuất sắc đánh bại đối thủ với tỷ số 2-0.
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Kết thúc trận chung kết, Ban Tổ chức đã tiến hành lễ bế mạc, trao giải cho các cá nhân, tập thể xuất sắc. Đội Agribank Hà Tĩnh giành chức vô địch, xã Đồng Lộc giành giải nhì, 2 đội xã Sơn Giang và phường Thành Sen đồng giải ba.
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Ban Tổ chức trao giải phong cách cho phường Trần Phú.
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Các cá nhân xuất sắc nhận giải của Ban Tổ chức.

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Tags:

#Giải bóng chuyền nam chào mừng Ngày Doanh nhân #Giải bóng chuyền #Ngày Doanh nhân Việt Nam #Hà Tĩnh 24H

Chủ đề Thể thao Hà Tĩnh

Chủ đề NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM

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