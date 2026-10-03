Thắng Thái Lan, Việt Nam bảo vệ huy chương vàng cầu mây nữ ASIAD

Nguyễn Thị Yến trong một pha tấn công rào chắn Thái Lan ở chung kết môn cầu mây nội dung 4 người nữ tại ASIAD 2026, diễn ra ở nhà thi đấu Paloma Mizuho, Nagoya, Nhật Bản ngày 3/10/2026. Ảnh: Quý Lượng

Trận tái đấu giữa Việt Nam và Thái Lan sáng 3/10 tại Nagoya diễn ra kịch tính. Từng thắng áp đảo 2-0 trước chính Thái Lan ở vòng bảng nên các học trò của HLV Trần Thị Vui nhập cuộc tự tin.

Ở hiệp một, sự ăn ý của bộ khung Trần Thị Ngọc Yến và Nguyễn Thị Yến giúp Việt Nam chiếm quyền kiểm soát. Khả năng không chiến, chắn cầu kín kẽ dọc lưới cùng các pha dứt điểm sắc bén của Ngọc Yến góp phần vô hiệu hóa nỗ lực bám đuổi của Thái Lan, giúp đội tuyển thắng 15-11.

Sang hiệp hai, Thái Lan chủ động tăng tốc và thay đổi chiến thuật bằng những cú phát cầu uy lực, hiểm hóc hòng giật lại hy vọng. Sự giằng co kéo dài đến những điểm số cuối. Trong khoảnh khắc quyết định, đại diện xứ Chùa Vàng tỏ ra bản lĩnh hơn và thắng sát nút 17-15.

Ở hiệp ba quyết định, nhà đương kim vô địch châu Á đã được khẳng định sức mạnh. Những điều chỉnh chiến thuật và liệu pháp tâm lý kịp thời từ băng ghế huấn luyện giúp các cầu thủ Việt Nam lấy lại tự tin. Đội tuyển chắt chiu tốt các cơ hội phản công từ tuyến hai để liên tục dẫn điểm. Khép lại pha bóng quyết định khi tỷ số đang là 14-11, Việt Nam chấm dứt hy vọng lật ngược của người Thái - vốn là cường quốc của cầu mây tại các kỳ đại hội thể thao.

Niềm vui của các cầu thủ và ban huấn luyện cầu mây Việt Nam sau khi đánh bại Thái Lan ngày 3/10. Ảnh: Quý Lượng

Tấm HC vàng này là lời khẳng định cho sức mạnh của cầu mây nữ Việt Nam tại đại hội năm nay. Xuyên suốt giải đấu, các cô gái vàng đã thể hiện phong độ ấn tượng khi lần lượt vượt qua Ấn Độ, Thái Lan và Philippines ở vòng bảng với cùng tỷ số 2-0, hạ chủ nhà Nhật Bản ở bán kết trước khi khuất phục người Thái một lần nữa ở trận tranh ngôi hậu.

Đây còn là tấm HC vàng thứ hai của cầu mây tại ASIAD 2026. Trước đó, vào ngày 29/9, bộ ba Nguyễn Thị Thu Trang, Lê Thị Hồng Liên và Nguyễn Thị Khánh Ly đã đánh bại Philippines ở chung kết đôi nữ, giải cơn khát vàng kéo dài 20 năm ở nội dung này.

Chiến thắng này nâng tổng số HC vàng của thể thao Việt Nam lên con số 3, trong đó riêng cầu mây đóng góp 2, bên cạnh 3 bạc và 19 đồng. Tính đến 9h hôm nay, Việt Nam đứng thứ 19 trên bảng tổng sắp huy chương. Dẫn đầu là Trung Quốc với 317 huy chương (162 vàng, 81 bạc và 74 đồng), chủ nhà Nhật Bản đứng ngay sau được 240 huy chương (72 vàng, 83 bạc, 85 đồng).

Cầu mây là môn thể thao đối kháng sử dụng lưới, trong đó VĐV dùng chân, đầu gối, đầu và các bộ phận khác của cơ thể để điều khiển và đưa cầu sang phần sân đối phương. Môn này đặc biệt phổ biến ở Đông Nam Á, với Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Myanmar, Philippines, Lào và Việt Nam có phong trào mạnh.