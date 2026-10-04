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ASIAD 2026 kết thúc

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Sau hai nội dung đua ngựa kết thúc sáng 4/10, ASIAD 2026 khép lại khi Việt Nam đứng thứ 20 chung cuộc với ba HC vàng, ba bạc và 19 đồng.

HC vàng và bạc đua ngựa của Arab Saudi trong ngày cuối đẩy Việt Nam xuống vị trí 20. Việt Nam không đạt mục tiêu bốn HC vàng đề ra trước đại hội, nhưng vẫn giữ được ba HC vàng ở hai môn từng mang về chiến thắng tại ASIAD 19. Cầu mây đóng góp hai HC vàng, còn karate giành một vàng.

HC vàng đầu tiên đến ngày 22/9, khi bộ ba Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên thắng Iran 5-0 ở chung kết kata đồng đội nữ tại nhà thi đấu Toyohashi. Các võ sĩ bảo vệ thành công chiến thắng tại Hàng Châu (Trung Quốc) ở ASIAD 19.

Việt Nam nhận HC vàng kata đồng đội nữ ASIAD 20 tại nhà thi đấu Toyohashi, Nagoya, Nhật Bản ngày chiều 22/9/2026. Ảnh: Quý Lượng
Việt Nam nhận HC vàng kata đồng đội nữ ASIAD 20 tại nhà thi đấu Toyohashi, Nagoya, Nhật Bản ngày chiều 22/9/2026. Ảnh: Quý Lượng

Một tuần sau, cầu mây giúp Việt Nam giành HC vàng thứ hai. Nguyễn Thị Khánh Ly, Nguyễn Thị Thu Trang và Lê Thị Hồng Liên thắng Philippines 2-0 ở chung kết đôi nữ ngày 29/9.

HC vàng thứ ba cũng thuộc về cầu mây. Sáng 3/10, đội nữ bốn người Việt Nam thắng Thái Lan 2-1 ở chung kết, khép lại ngày thi đấu cuối cùng của đoàn tại ASIAD 2026 bằng HC vàng thứ ba.

Trước đó một ngày, Nguyễn Thị Tâm giành HC bạc boxing nữ 51 kg sau khi thua Wu Yu ở chung kết. Đây là một trong ba HC bạc của Việt Nam, bên cạnh Đinh Văn Tâm ở wushu tán thủ nam 56kg và Châu Ngọc Tuyết Sang ở taekwondo thực tế ảo.

Tổng cộng, Việt Nam giành 25 huy chương, gồm ba HC vàng, ba bạc và 19 đồng. Đoàn đứng thứ 20 trên bảng tổng sắp chung cuộc, sau Kuwait và trước Singapore.

Mục tiêu bốn HC vàng không hoàn thành dù Việt Nam đặt kỳ vọng vào nhiều môn như bắn súng, cầu mây, điền kinh, rowing, karate, taekwondo và esports. Chung cuộc, chỉ cầu mây và karate mang về HC vàng. Đây cũng là hai môn giàu thành tích nhất của Việt Nam trong lịch sử Á vận hội.

Việt Nam đứng sau phần lớn các đoàn mạnh ở Đông Nam Á. Thái Lan xếp thứ bảy với 18 HC vàng, 13 bạc và 21 đồng. Malaysia đứng thứ 11 với chín vàng, bảy bạc và 16 đồng, Indonesia thứ 16 với năm vàng, 11 bạc và 23 đồng, còn Philippines thứ 17 với bốn vàng, chín bạc và 16 đồng.

Ở nhóm đầu, Trung Quốc tiếp tục thống trị bảng tổng sắp. Họ giành 169 HC vàng, 89 bạc và 83 đồng, tổng cộng 341 huy chương. Nhật Bản đứng thứ hai với 83 vàng, 95 bạc và 91 đồng. Hàn Quốc xếp thứ ba với HC vàng, 43 bạc và HC đồng.

Ấn Độ và Uzbekistan cùng có 21 HC vàng nhưng lần lượt đứng thứ tư và thứ năm do số HC bạc khác nhau. Iran đứng thứ sáu với 19 vàng, còn Thái Lan là đoàn Đông Nam Á có thứ hạng cao nhất.

Bảng tổng sắp Top 20 chung cuộc ASIAD 2026. Đồ họa: Xuân Bình (AI hỗ trợ)
Bảng tổng sắp Top 20 chung cuộc ASIAD 2026. Đồ họa: Xuân Bình (AI hỗ trợ)

ASIAD 2026 diễn ra tại Aichi - Nagoya từ ngày 19/9 đến 4/10, với 43 môn và 469 nội dung. Đây là kỳ Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20.

Lễ bế mạc diễn ra từ 18h đến 19h30 giờ Tokyo, tức 16h đến 17h30 giờ Hà Nội, tại sân Paloma Mizuho ở Nagoya. Chương trình gồm phần biểu diễn văn hóa, phát biểu bế mạc và nghi thức trao quyền đăng cai cho Doha, Qatar, nơi tổ chức ASIAD 2030.

Doha từng đăng cai ASIAD 2006 và sẽ lần thứ hai tổ chức Đại hội thể thao châu Á vào năm 2030.

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Tags:

#ASIAD 2026 #Việt Nam #Huy chương vàng #cầu mây #karate #thành tích

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