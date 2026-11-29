(Baohatinh.vn) - Lớp võ cổ truyền tại chùa Bụt Moọc (xã Thạch Khê, Hà Tĩnh) tạo điều kiện để thanh thiếu niên địa phương rèn luyện thể chất, nuôi dưỡng đam mê và lối sống tích cực.
Niềm say mê giúp các em kiên trì vượt qua khó khăn, từng bước chinh phục những bài quyền mới.
Từng thế đứng, động tác được người hướng dẫn chỉ bảo tận tình, giúp các em làm quen với võ thuật cổ truyền và rèn luyện kỹ thuật căn bản. Em Nguyễn Phi Hổ (Trường THCS Thạch Khê) chia sẻ: Đến lớp võ, em được học những bài quyền, động tác mới. Tại đây, ngoài được rèn luyện sức khỏe, em còn học được tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và tự tôn.
Những động tác còn chưa thật thuần thục đang dần trở nên chắc chắn, đẹp mắt hơn qua từng buổi tập.
... được võ sư hướng dẫn tận tình giúp các em thực hiện đúng kỹ thuật, hạn chế chấn thương và hình thành nền tảng vững chắc trong quá trình luyện tập.
Từ sân chùa bình dị, những bài quyền đang góp phần gieo mầm đam mê, nuôi dưỡng ý chí và tinh thần thượng võ trong thế hệ trẻ.
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