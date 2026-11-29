MU đạt thỏa thuận miệng với Pochettino 12/11/2026 06:43 MU được cho là đã đạt thỏa thuận miệng với Mauricio Pochettino để bổ nhiệm chiến lược gia người Argentina làm HLV trưởng, thay thế Michael Carrick. BLĐ đội chủ sân Old Trafford muốn nhanh chóng hoàn tất thương vụ trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia nhằm kịp ổn định tình hình trước trận đại chiến với Liverpool.

VĐV Việt Nam đầu tiên giành vé dự Olympic 2028 11/11/2026 05:22 Trịnh Thu Vinh trở thành VĐV Việt Nam đầu tiên giành vé dự Olympic 2028, sau khi đoạt tấm HC bạc lịch sử tại giải vô địch bắn súng thế giới 2026 tại Qatar chiều 10/11.

Đoàn Hà Tĩnh xuất quân tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X 10/11/2026 10:21 Đoàn thể thao Hà Tĩnh tranh tài ở 7 môn tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, đặt mục tiêu giành trên 18 huy chương.

Hai tay vợt trẻ quê Hà Tĩnh giành Huy chương Vàng pickleball thế giới 09/11/2026 12:41 Hai tay vợt trẻ cùng quê huyện Nghi Xuân (cũ), tỉnh Hà Tĩnh là Trần Đức Lâm (SN 2012, quê xã Tiên Điền) và Nguyễn Gia Hưng (SN 2012, quê xã Nghi Xuân) vừa xuất sắc giành HCV nội dung đôi nam U14 Giải vô địch Pickleball trẻ thế giới 2026.

Khởi tranh Giải Bóng chuyền nam lễ hội đền Chợ Củi năm 2026 08/11/2026 09:23 Giải Bóng chuyền nam nằm trong chuỗi hoạt động dịp lễ giỗ Quan Hoàng Mười tại đền Chợ Củi (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) năm 2026, thu hút gần 100 VĐV tham gia.

52 đội bóng tranh tài Giải bóng đá nữ học sinh tranh Cúp Viettel Tammi 07/11/2026 20:26 Hướng tới kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026), Viettel Hà Tĩnh phối hợp với một số trường học trên địa bàn tổ chức nhiều hoạt động thể thao sôi nổi, góp phần tạo sân chơi bổ ích, tăng cường giao lưu, đoàn kết.

VĐV Hà Tĩnh giành HCV môn Karate tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X 04/11/2026 19:19 Võ sĩ Nguyễn Thị Bảo Ngọc (SN 2005, quê xã Yên Hòa, Hà Tĩnh) xuất sắc giành HCV nội dung kumite cá nhân nữ, hạng cân 55 kg môn Karate.

Đề nghị đổi luật bóng đá sau bi kịch De Miguel 04/11/2026 15:19 Cựu thủ môn Colombia Nelson Ramos và trọng tài Joan Fabregas kêu gọi xem xét lại luật bóng đá, sau khi tiền đạo Jesus de Miguel qua đời vì va chạm với thủ môn Jesus Owono.

Đội Muay Hà Tĩnh giành 2 huy chương tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X 29/10/2026 19:23 Trải qua những ngày tranh tài sôi nổi, đội tuyển Muay Hà Tĩnh khép lại hành trình thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 với 2 tấm huy chương.

Lực sĩ quê Hà Tĩnh giành Huy chương Bạc tại ASIAN Para Games 2026 19/10/2026 14:06 Lực sĩ Lê Văn Công (SN 1984, quê Hà Tĩnh) đã xuất sắc giành Huy chương Bạc (HCB) hạng cân 49kg nam môn cử tạ tại ASIAN Para Games 2026.

Trao 6 bộ huy chương Giải Pickleball toàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2026 15/10/2026 20:07 Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi, Giải Pickleball toàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2026 đã kết thúc tốt đẹp. Ban Tổ chức đã trao 6 bộ huy chương cho các VĐV.

360 VĐV tranh tài tại Giải Pickleball toàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2026 14/10/2026 09:27 Giải Pickleball toàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2026 thu hút 360 VĐV tham gia tranh tài ở 6 nội dung, hứa hẹn cống hiến những pha bóng kịch tính, hấp dẫn.

10 đội tranh tài Giải Bóng đá lão tướng gây quỹ từ thiện tranh cúp Bằng Sport 11/10/2026 19:35 Giải Bóng đá lão tướng gây quỹ từ thiện tranh cúp Bằng Sport quy tụ 10 đội bóng trên địa bàn Hà Tĩnh tham gia, góp phần tạo sân chơi ý nghĩa, lan tỏa tinh thần đoàn kết.

Gần 2.000 sinh viên Đại học Hà Tĩnh hưởng ứng giải chạy UpRace 2026 11/10/2026 17:43 Gần 2.000 sinh viên Đại học Hà Tĩnh đã hưởng ứng giải chạy UpRace 2026 nhằm lan tỏa thói quen rèn luyện thể chất, kết nối cộng đồng, huy động nguồn lực hỗ trợ những người yếu thế.

Agribank Hà Tĩnh vô địch giải bóng chuyền mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam 10/10/2026 18:15 Sau 2 ngày thi đấu sôi nổi, Giải bóng chuyền nam chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam kết thúc tốt đẹp với chức vô địch thuộc về đội tuyển Agribank Hà Tĩnh.

Hưởng ứng phong trào "Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên" 10/10/2026 08:41 Phong trào "Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên" được hưởng ứng tích cực tại Hà Tĩnh, góp phần xây dựng một Việt Nam khỏe mạnh, một quốc gia vận động.

Sôi nổi giải bóng chuyền mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam 09/10/2026 09:34 Giải bóng chuyền nam chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần giúp các đơn vị, cơ quan trên địa bàn Hà Tĩnh giao lưu, học hỏi, tăng cường tình đoàn kết.

Phát động phong trào "Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên" 08/10/2026 08:07 Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành Công điện số 69/CĐ-TTg ngày 7/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức lễ phát động phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”.

Ronaldo đối mặt hình phạt, Jorge Jesus có thể từ chức 08/10/2026 07:45 Cuộc khủng hoảng giữa Cristiano Ronaldo và HLV Jorge Jesus đang đẩy bóng đá Bồ Đào Nha vào tình thế căng thẳng. Sau tuyên bố công khai của CR7, hai hình thức kỷ luật đã được đặt lên bàn cân, trong khi tương lai của chính Jorge Jesus cũng trở thành dấu hỏi lớn.

Lễ phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao để tập luyện thường xuyên” diễn ra sáng 10/10 06/10/2026 16:40 Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Hoàng Đạo Cương đề nghị UBND các tỉnh, thành phố căn cứ điều kiện thực tế, chủ động chuẩn bị quy mô, địa điểm tổ chức lễ phát động phù hợp, chu đáo, bảo đảm an toàn.

[Infographic]: Các bước cài đặt tham gia Giải chạy vì cộng đồng UPRACE tại Hà Tĩnh 06/10/2026 09:11 Giải chạy vì cộng đồng UPRACE năm 2026 sẽ được phát động tại Hà Tĩnh vào sáng 11/10, lan tỏa tinh thần rèn luyện thể thao và kết nối cộng đồng.

ASIAD 2026 kết thúc 04/10/2026 12:32 Sau hai nội dung đua ngựa kết thúc sáng 4/10, ASIAD 2026 khép lại khi Việt Nam đứng thứ 20 chung cuộc với ba HC vàng, ba bạc và 19 đồng.

144 golfer tham gia Giải golf Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh lần thứ IV 03/10/2026 21:12 Giải golf Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh mở rộng lần thứ IV không chỉ tạo sân chơi giao lưu, kết nối cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân mà còn góp phần huy động nguồn lực an sinh xã hội.

Thắng Thái Lan, Việt Nam bảo vệ huy chương vàng cầu mây nữ ASIAD 03/10/2026 11:05 Thắng đại kình địch Thái Lan 2-1 trong trận chung kết cầu mây nội dung 4 người nữ, Việt Nam bảo vệ ngôi vô địch tại ASIAD 2026.

Việt Anh, Hoàng Hên nguy cơ lỡ trận Việt Nam - Malaysia 03/10/2026 07:35 Hai cầu thủ là Bùi Hoàng Việt Anh và Đỗ Hoàng Hên có thể không góp mặt trong trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Malaysia vì chấn thương.

VĐV người Hà Tĩnh và những bước chạy mạnh mẽ ở ASIAD 20 02/10/2026 05:12 Lần đầu góp mặt tại đấu trường ASIAD, Lê Ngọc Phúc (SN 2002, xã Cẩm Hưng, Hà Tĩnh) để lại dấu ấn đậm nét trên đường chạy khi có những pha bứt tốc đầy ấn tượng, góp công vào tấm HCĐ nội dung tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ.

Giải golf Hiệp hội doanh nghiệp Hà Tĩnh: Sân chơi gắn kết, đồng hành an sinh 29/09/2026 14:19 Từ một sân chơi thể thao chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam, Giải golf Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh đã trở thành điểm hẹn kết nối cộng đồng doanh nhân và góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội với những hoạt động an sinh ý nghĩa.

Việt Nam giành huy chương vàng thứ hai tại ASIAD 2026 29/09/2026 08:18 Thắng Philippines áp đảo 2-0 trong trận chung kết sáng 29/9, Việt Nam giành HC vàng thứ hai tại ASIAD 2026 ở môn cầu mây, nội dung đôi nữ.

Việt Nam lần đầu giành huy chương canoeing ở ASIAD 25/09/2026 13:03 Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương đứng thứ ba nội dung kayak đôi nữ 500m, mang về tấm huy chương đầu tiên cho đua thuyền canoeing Việt Nam trong lịch sử tham dự ASIAD.