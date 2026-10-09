Sôi nổi giải bóng chuyền mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam

(Baohatinh.vn) - Giải bóng chuyền nam chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần giúp các đơn vị, cơ quan trên địa bàn Hà Tĩnh giao lưu, học hỏi, tăng cường tình đoàn kết.
Sáng 9/10, tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh, Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh tổ chức lễ khai mạc Giải bóng chuyền nam chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10).
Lần đầu góp mặt tại đấu trường ASIAD, Lê Ngọc Phúc (SN 2002, xã Cẩm Hưng, Hà Tĩnh) để lại dấu ấn đậm nét trên đường chạy khi có những pha bứt tốc đầy ấn tượng, góp công vào tấm HCĐ nội dung tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ.
Từ một sân chơi thể thao chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam, Giải golf Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh đã trở thành điểm hẹn kết nối cộng đồng doanh nhân và góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội với những hoạt động an sinh ý nghĩa.
Chấn thương trong quá trình tập luyện khiến võ sĩ người Hà Tĩnh Hoàng Thị Mỹ Tâm (SN 2003, trú xã Thạch Lạc) phải phẫu thuật, lỡ hẹn ASIAD 20, để lại "khoảng trống" lớn khi Karate Việt Nam thiếu vắng tay đấm số 1.
Những ngày này, không khí chào mừng Quốc khánh 2/9 rộn ràng khắp mọi miền quê Hà Tĩnh. Hòa cùng các hoạt động văn hóa - văn nghệ, nhiều địa phương tổ chức các giải thể thao quần chúng sôi nổi nhằm lan tỏa tinh thần vui tươi, phấn khởi trong toàn dân.
Trên những đấu trường quốc tế, các VĐV Hà Tĩnh đang từng bước khẳng định bản lĩnh, góp sức cùng thể thao Việt Nam chinh phục những cột mốc mới. Mỗi tấm huy chương, mỗi lần đứng trên bục vinh quang là một lần lá cờ Tổ quốc tung bay, mang theo niềm tự hào của quê hương, đất nước.
Cùng với các tỉnh, thành trên cả nước, đông đảo người dân Hà Tĩnh đã cùng hưởng ứng hoạt động "Cùng Việt Nam tiến bước 2026", rèn luyện sức khỏe, hình thành thói quen vận động và chung tay lan tỏa lối sống xanh.
Lọt vào tứ kết Giải Vô địch trẻ quốc gia môn bóng chuyền trong nhà năm 2026, đội trẻ Hà Tĩnh cho thấy những tín hiệu tích cực về chuyên môn nhưng cũng còn đó những hạn chế cần được cải thiện để hướng tới những bước tiến xa hơn.