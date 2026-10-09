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Sôi nổi giải bóng chuyền mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam

Ngọc Thắng
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(Baohatinh.vn) - Giải bóng chuyền nam chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần giúp các đơn vị, cơ quan trên địa bàn Hà Tĩnh giao lưu, học hỏi, tăng cường tình đoàn kết.

Sáng 9/10, tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh, Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh tổ chức lễ khai mạc Giải bóng chuyền nam chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10).

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Giải đấu thu hút 8 đội bóng đến từ các địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia tranh tài. Các đội được chia làm 2 bảng thi đấu vòng tròn tính điểm, 2 đội xuất sắc nhất mỗi bảng sẽ giành quyền lọt vào vòng bán kết rồi chung kết.
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Giải đấu nhằm tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam, góp phần giúp các đơn vị, cơ quan giao lưu, học hỏi, tăng cường tình đoàn kết. Trong ảnh: BTC trao cờ lưu niệm cho các đội bóng.
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Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra các trận đấu vòng bảng.
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Các đội thi đấu đầy nỗ lực, quyết tâm đạt kết quả tốt nhất. Theo kế hoạch, giải đấu diễn ra trong 2 ngày, lễ bế mạc, trao giải sẽ diễn ra vào 17h ngày 10/10.

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