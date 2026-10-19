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Lực sĩ quê Hà Tĩnh giành Huy chương Bạc tại ASIAN Para Games 2026

An Nhiên (tổng hợp)
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(Baohatinh.vn) - Lực sĩ Lê Văn Công (SN 1984, quê Hà Tĩnh) đã xuất sắc giành Huy chương Bạc (HCB) hạng cân 49kg nam môn cử tạ tại ASIAN Para Games 2026.

Sáng 19/10, lực sĩ Lê Văn Công đã xuất sắc giành HCB hạng cân 49kg nam môn cử tạ, mang về tấm huy chương đầu tiên cho Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Đại hội Thể thao người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (ASIAN Para Games 2026) đang diễn ra tại Nhật Bản.

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Lực sĩ Lê Văn Công trên bục nhận huy chương. Ảnh: NL

Ở hạng cân 49kg nam, 10 lực sĩ góp mặt tranh tài, trong đó đối thủ đáng gờm nhất của Lê Văn Công là Omar Qarada (Jordan) - đương kim vô địch Paralympic Paris 2024.

Với kinh nghiệm thi đấu dày dạn cùng bản lĩnh của một trong những lực sĩ hàng đầu Việt Nam, Lê Văn Công đã nỗ lực qua từng lượt đẩy. Sau 3 lượt thi đấu, đô cử quê Hà Tĩnh đạt mức tạ tốt nhất 171kg, qua đó giành HCB. HCV thuộc về Omar Qarada với thành tích 176kg, còn Chen Liuxun (Trung Quốc) giành HCĐ với mức tạ 161kg.

Điểm nhấn của cuộc tranh tài nằm ở lượt đẩy thứ ba, khi cuộc cạnh tranh giữa Lê Văn Công và Omar Qarada diễn ra căng thẳng. Lực sĩ Việt Nam nâng mức tạ đăng ký từ 176kg lên 178kg nhằm tạo sức ép lên đối thủ. Trong khi đó, Omar Qarada cũng điều chỉnh mức đăng ký từ 180kg xuống 178kg để bảo vệ lợi thế. Tuy nhiên, cả hai đều không thành công ở mức tạ này. Với kết quả đã đạt được trước đó, lực sĩ Jordan bảo vệ thành công vị trí dẫn đầu, còn Lê Văn Công giành HCB.

Lực sĩ Lê Văn Công thi đấu tại ASIAN Para Games 2026. Ảnh: NL
Lực sĩ Lê Văn Công thi đấu tại ASIAN Para Games 2026. Ảnh: NL

Tấm huy chương của Lê Văn Công có ý nghĩa quan trọng đối với Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam, không chỉ bởi đây là thành tích mở màn mà còn tiếp thêm động lực cho các vận động viên đang chuẩn bị bước vào những nội dung tranh tài tiếp theo.

Lê Văn Công là gương mặt giàu thành tích của thể thao người khuyết tật Việt Nam. Anh từng giành HCV tại Paralympic Rio 2016, HCB Paralympic Tokyo 2020 và HCĐ Paralympic Paris 2024. Ở đấu trường ASIAN Para Games, lực sĩ này từng giành HCV năm 2014 và HCĐ tại Đại hội ở Hàng Châu (Trung Quốc) năm 2023.

Hành trình chinh phục huy chương tại Nhật Bản năm nay không dễ dàng với Lê Văn Công khi anh phải đối mặt với những ảnh hưởng của chấn thương kéo dài và áp lực tuổi tác. Dù vậy, bằng sự bền bỉ trong tập luyện, ý chí thi đấu mạnh mẽ cùng khát vọng tiếp tục cống hiến, lực sĩ quê Hà Tĩnh vẫn nỗ lực vượt qua khó khăn để duy trì phong độ và mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Sau thành công của Lê Văn Công, đội tuyển cử tạ người khuyết tật Việt Nam tiếp tục hướng đến các nội dung tranh tài tiếp theo. Trong chiều 19/10, Nguyễn Bình An sẽ thi đấu ở hạng cân 54kg nam. Ngày 20/10, hai lực sĩ Đặng Thị Linh Phượng và Châu Hoàng Tuyết Loan cũng bước vào tranh tài, với mục tiêu giành thêm huy chương cho Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tại ASIAN Para Games 2026.

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Tags:

#Lực sĩ quê Hà Tĩnh #Lực sĩ Lê Văn Công #ASIAN Para Games 2026 #đại hội thể thao người khuyết tật

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