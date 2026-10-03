144 golfer tham gia Giải golf Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh lần thứ IV

(Baohatinh.vn) - Giải golf Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh mở rộng lần thứ IV không chỉ tạo sân chơi giao lưu, kết nối cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân mà còn góp phần huy động nguồn lực an sinh xã hội.
Chiều 3/10, Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh tổ chức “Giải golf Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh mở rộng lần IV” tại sân golf Mường Thanh Xuân Thành (xã Tiên Điền).
Giải đấu diễn ra theo thể thức đấu gậy tính điểm net theo handicap ngày (system 36) qua 18 hố golf.
Giải đấu được tổ chức nhân dịp chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 nhằm tăng cường kết nối, hợp tác đầu tư kinh doanh giữa các doanh nghiệp. Đồng thời, kêu gọi ủng hộ quỹ Tấm lòng vàng của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, nâng cao trách nhiệm an sinh xã hội, tinh thần tương thân tương ái của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân.
Từ nguồn kinh phí tài trợ cho giải golf, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cũng đã trao 2 nhà tình nghĩa với tổng số tiền hỗ trợ 140 triệu đồng cho gia đình bà Phan Thị Hồng (xã Nghi Xuân) và ông Trần Công Nghĩa (phường Nam Hồng Lĩnh). Trong ảnh: Lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trao biểu trưng hỗ trợ nhà cho các gia đình.
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