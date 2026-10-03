144 golfer tham gia Giải golf Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh lần thứ IV

Việt Nam giành huy chương vàng đầu tiên ở ASIAD 2026 22/09/2026 14:39 Vượt qua Iran ở chung kết chiều 22/9, đội tuyển karate nội dung Kata đồng đội nữ giành HC vàng đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam ở Á vận hội lần thứ 20.

Bắn súng Việt Nam mất suất chung kết ASIAD 2026 như thế nào? 22/09/2026 13:40 Độ cứng của áo thi đấu lệch 0,1 mm so với quy định khiến Việt Nam bị hủy kết quả vòng loại, dù đủ điểm vào chung kết 10m súng trường hơi hỗn hợp nam nữ ASIAD 2026.

Lịch đấu của Việt Nam tại ASIAD 2026 ngày 22/9 22/09/2026 06:48 Việt Nam tranh tài ở nhiều môn ASIAD 2026 trong ngày 22/9, trong đó có trận đấu với Uzbekistan ở môn bóng đá nam, bên cạnh chung kết của bắn súng, xe đạp, bơi và đấu kiếm.

Lịch thi đấu Asiad ngày 21/9 của đoàn Việt Nam: Sôi động đường đua xanh 21/09/2026 07:58 Hôm nay (21/9), đoàn Việt Nam tiếp tục bước vào ngày thi đấu sôi động của các môn bơi lội, bắn súng, MMA, karatedo, wushu...

Thể thao Hà Tĩnh tại ASIAD 20: Khát vọng ghi danh trên bảng vàng châu lục 20/09/2026 05:12 ASIAD 20 năm nay có 4 VĐV thuộc đoàn Hà Tĩnh và 3 VĐV người Hà Tĩnh tham gia tranh tài, mang theo niềm tự hào quê hương và khát vọng chinh phục đấu trường lớn.

Cầu thủ cao 1,96 m dẫn đầu đoàn Việt Nam ở lễ khai mạc ASIAD 2026 19/09/2026 20:36 Trung vệ Đinh Quang Kiệt của U23 Việt Nam nhận vinh dự cầm cờ diễu hành cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại lễ khai mạc Á vận hội diễn ra vào chiều 19/9 tại Aichi - Nagoya (Nhật Bản).

Hôm nay khai mạc ASIAD 2026 19/09/2026 11:59 Lễ khai mạc ASIAD 2026 diễn ra từ 16h giờ Hà Nội, mở đầu 16 ngày tranh tài chính thức của 45 đoàn thể thao châu Á.

Đoàn Thể thao Việt Nam lên đường chinh phục đấu trường ASIAD 16/09/2026 08:26 Mang theo niềm tin và sự kỳ vọng của người hâm mộ, các vận động viên bước vào hành trình tranh tài tại đấu trường lớn nhất châu lục với quyết tâm thi đấu hết mình vì màu cờ, sắc áo Tổ quốc.

4 VĐV Hà Tĩnh tranh tài tại ASIAD 20 11/09/2026 12:43 Tại ASIAD 20, đoàn thể thao Hà Tĩnh có 1 HLV và 4 VĐV tham dự, quyết tâm thi đấu hết khả năng để đạt kết quả tốt nhất.

Karate Việt Nam và “khoảng trống” Hoàng Thị Mỹ Tâm để lại ở ASIAD 20 04/09/2026 13:39 Chấn thương trong quá trình tập luyện khiến võ sĩ người Hà Tĩnh Hoàng Thị Mỹ Tâm (SN 2003, trú xã Thạch Lạc) phải phẫu thuật, lỡ hẹn ASIAD 20, để lại "khoảng trống" lớn khi Karate Việt Nam thiếu vắng tay đấm số 1.

Lộ diện ứng viên tiếp quản áo số 10 của Messi 03/09/2026 17:22 Đội tuyển Argentina đang chuẩn bị những bước đi đầu tiên cho tương lai khi danh tính cầu thủ tiếp quản chiếc áo số 10 của Lionel Messi dần được hé lộ.

10 vụ chuyển nhượng lớn nhất châu Âu trong hè 2026 03/09/2026 06:29 Kỳ chuyển nhượng hè 2026 đã khép lại. Một lần nữa, "phiên chợ" cầu thủ tiếp tục chứng kiến những thương vụ mua bán với mức phí ngày càng đắt đỏ. Điểm đáng chú ý nằm ở Premier League và… Ligue 1.

Messi từ giã đội tuyển Argentina 01/09/2026 07:20 Tiền đạo Lionel Messi quyết định khép lại sự nghiệp thi đấu quốc tế vì cảm thấy "không còn gì để cho đi" sau 21 năm khoác áo đội tuyển Argentina.

Các địa phương ở Hà Tĩnh sôi nổi thi đấu thể thao mừng Quốc khánh 2/9 31/08/2026 15:00 Những ngày này, không khí chào mừng Quốc khánh 2/9 rộn ràng khắp mọi miền quê Hà Tĩnh. Hòa cùng các hoạt động văn hóa - văn nghệ, nhiều địa phương tổ chức các giải thể thao quần chúng sôi nổi nhằm lan tỏa tinh thần vui tươi, phấn khởi trong toàn dân.

Khi lá cờ Tổ quốc tung bay trên những đấu trường 31/08/2026 15:00 Trên những đấu trường quốc tế, các VĐV Hà Tĩnh đang từng bước khẳng định bản lĩnh, góp sức cùng thể thao Việt Nam chinh phục những cột mốc mới. Mỗi tấm huy chương, mỗi lần đứng trên bục vinh quang là một lần lá cờ Tổ quốc tung bay, mang theo niềm tự hào của quê hương, đất nước.

Đinh Văn Phương và cơ hội bước ra sân khấu ASIAD 31/08/2026 09:00 Từ một suất bổ sung ở SEA V.Cup, Đinh Văn Phương đã nhanh chóng tạo dấu ấn trong hành trình lên ngôi vô địch của đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam. Phong độ ấy mở ra cơ hội để đối chuyền Hà Tĩnh góp mặt tại ASIAD 2026, sân chơi lớn nhất châu lục mà bóng chuyền nam Việt Nam trở lại sau nhiều năm vắng bóng.

Đồng loạt hưởng ứng “Cùng Việt Nam tiến bước” ở Hà Tĩnh 30/08/2026 17:33 Hà Tĩnh cùng 33 tỉnh, thành phố tham gia chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước”, lan tỏa mục tiêu 10 tỷ bước xanh, kết nối cộng đồng.

Người dân Hà Tĩnh hưởng ứng hoạt động đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước” 30/08/2026 08:43 Cùng với các tỉnh, thành trên cả nước, đông đảo người dân Hà Tĩnh đã cùng hưởng ứng hoạt động "Cùng Việt Nam tiến bước 2026", rèn luyện sức khỏe, hình thành thói quen vận động và chung tay lan tỏa lối sống xanh.

Hà Tĩnh giành 5 huy chương tại Giải Vô địch Kickboxing các nhóm tuổi quốc gia 28/08/2026 09:52 Tại Giải Vô địch Kickboxing các nhóm tuổi quốc gia năm 2026, đoàn Hà Tĩnh giành 5 huy chương, trong đó có 2 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ, xếp thứ 3 toàn đoàn ở lứa tuổi 13-15.

Hà Tĩnh rực rỡ màu cờ Tổ quốc trong đêm Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026 27/08/2026 06:01 Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, hàng nghìn người hâm mộ Hà Tĩnh đã đổ ra đường, hòa vào dòng người với cờ đỏ sao vàng rực rỡ, ăn mừng đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026.

Người hâm mộ Hà Tĩnh vui mừng Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026 26/08/2026 22:20 Đông đảo người hâm mộ Hà Tĩnh đã đổ ra đường ăn mừng chức vô địch ASEAN Cup 2026 của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam trong đêm 26/8.

Bế mạc Giải Vô địch trẻ quốc gia môn bóng chuyền trong nhà năm 2026 25/08/2026 19:28 Trải qua những trận cầu hấp dẫn, kịch tính, Giải Vô địch trẻ quốc gia môn bóng chuyền trong nhà năm 2026 tổ chức tại Hà Tĩnh đã khép lại với chức vô địch thuộc về đội trẻ Biên phòng MB ở nội dung nam và đội trẻ Hoá chất Đức Giang Lào Cai nội dung nữ.

Bóng chuyền trẻ Hà Tĩnh: Điểm sáng và khoảng trống cần lấp đầy 25/08/2026 14:00 Lọt vào tứ kết Giải Vô địch trẻ quốc gia môn bóng chuyền trong nhà năm 2026, đội trẻ Hà Tĩnh cho thấy những tín hiệu tích cực về chuyên môn nhưng cũng còn đó những hạn chế cần được cải thiện để hướng tới những bước tiến xa hơn.

Đội trẻ Hà Tĩnh dừng bước ở tứ kết Giải Vô địch trẻ quốc gia môn bóng chuyền 23/08/2026 23:05 Thất bại với tỷ số 3-0 trước đội trẻ TP Hồ Chí Minh, đội trẻ Hà Tĩnh dừng bước ở tứ kết Giải Vô địch trẻ quốc gia môn bóng chuyền trong nhà năm 2026.

Sôi nổi giải pickleball 2026 của khối thi đua các cơ quan 22/08/2026 12:40 Giải pickleball 2026 góp phần tăng cường giao lưu và rèn luyện thể thao trong các đơn vị thuộc Khối các cơ quan tổng hợp, khoa học, văn hóa, xã hội Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh giành vé vào tứ kết Giải Vô địch trẻ quốc gia môn bóng chuyền 21/08/2026 21:54 Đánh bại đội trẻ TP Hồ Chí Minh với tỷ số 3-0 vào tối nay (21/8), đội trẻ Hà Tĩnh giành quyền vào tứ kết Giải Vô địch trẻ quốc gia môn bóng chuyền trong nhà năm 2026 với vị trí nhì bảng B.

Tottenham sẵn sàng chi gần 200 triệu USD mua hai tiền đạo Man City 21/08/2026 07:46 Tottenham đang đàm phán với Man City để chiêu mộ cùng lúc Savinho và Omar Marmoush, trong thương vụ kép có thể tiêu tốn khoảng 190,9 triệu USD.

Giải karate quốc gia: Hà Tĩnh nhất toàn đoàn lứa tuổi 12 - 14 19/08/2026 10:07 Đoàn Hà Tĩnh đã xuất sắc giành 15 huy chương tại Giải vô địch các CLB Karate quốc gia năm 2026. Trong đó, đoàn đạt thành tích nhất toàn đoàn ở lứa tuổi 12 - 14.

Người dân Hà Tĩnh sẽ hưởng ứng hoạt động đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước” 18/08/2026 10:17 Vào 6h00 ngày 30/8, người dân Hà Tĩnh sẽ cùng với các địa phương trong cả nước đồng loạt tham gia hưởng ứng chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước”.