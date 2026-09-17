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Thể thao

[Infographic] Điều lệ giải Pickleball Hà Tĩnh năm 2026

Huyền Trang
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(Baohatinh.vn) - Giải Pickleball toàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2026 chính thức khởi tranh từ ngày 14/10 đến 18/10/2026. Với 6 nội dung thi đấu hấp dẫn dành cho nhiều lứa tuổi và đối tượng, giải đấu hứa hẹn mang đến những trận tranh tài kịch tính, góp phần lan tỏa phong trào thể thao trên địa bàn tỉnh.

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