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Everton vs Manchester United: Trái đắng phút 90+6

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Tối 6/9, MU hai lần vượt lên dẫn trước nhưng chỉ có một điểm sau trận hòa 2-2 trước chủ nhà Everton ở vòng 3 Premier League.

Manchester United đánh rơi chiến thắng đầy đáng tiếc trước Everton trong trận cầu kịch tính tại Hill Dickinson. Dẫn trước tới hai lần nhờ Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko, “Quỷ đỏ” vẫn không thể bảo toàn lợi thế khi những khoảnh khắc xuất thần của Tyrique George và Maitland-Niles giúp đội chủ nhà giành lại một điểm.

Đây là trận đấu cho thấy MU đã tiến bộ trong khả năng tạo cơ hội, nhưng vẫn còn quá nhiều vấn đề ở khâu phòng ngự và kiểm soát trận đấu.

Ngay từ đầu, MU cho thấy ý đồ tấn công rõ ràng. Bruno Fernandes suýt mở tỷ số với cú volley đưa bóng trúng xà, trong khi Marcus Rashford liên tục khuấy đảo hàng thủ Everton. Tiền đạo người Anh hoạt động năng nổ, hai lần đặt Matheus Cunha vào vị trí thuận lợi nhưng đồng đội lại không thể tận dụng.

MU dần cho thấy sự cải thiện về lối chơi.
MU dần cho thấy sự cải thiện về lối chơi.

Thực tế, việc MU chỉ có thể bước vào giờ nghỉ với tỷ số 0-0 phần lớn đến từ sự vô duyên của hàng công. “Quỷ đỏ” tạo ra tới 8 cơ hội trong hiệp một, nhưng những pha xử lý cuối cùng thiếu chính xác. Everton cũng có cơ hội riêng, đặc biệt là pha đánh đầu của Thierno Barry, song đội chủ nhà không thể tận dụng.

Bước sang hiệp hai, cuối cùng MU cũng tìm được phần thưởng xứng đáng. Kobbie Mainoo tung đường chuyền để Mbeumo đột phá rồi dứt điểm quyết đoán vào góc thấp, đánh bại Pickford. Bàn thắng cho thấy giá trị của Mbeumo khi cầu thủ này có thể tự tạo ra khác biệt bằng tốc độ, khả năng xử lý và sự quyết đoán.

Mbeumo giúp MU tạo khác biệt.
Mbeumo giúp MU tạo khác biệt.

Tuy nhiên, vấn đề của MU nằm ở việc họ không thể kiểm soát trận đấu sau khi dẫn bàn. Everton càng chơi càng mạnh dạn và Tyrique George đã tạo nên siêu phẩm từ góc hẹp để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

George gia nhập Everton từ Chelsea.
George gia nhập Everton từ Chelsea.

MU lập tức phản ứng. Rashford tiếp tục là nguồn cung cấp cơ hội quan trọng trước khi Luke Shaw thực hiện quả tạt hoàn hảo để Benjamin Sesko đánh đầu chính xác, đưa đội khách vượt lên lần thứ hai. Tiền đạo người Slovenia tiếp tục cho thấy sự nguy hiểm trong vai trò “siêu dự bị”.

Nhưng một lần nữa, hàng thủ MU lại sụp đổ. Phút 90+6, khi trận đấu chỉ còn tính bằng giây, Maitland-Niles tung cú sút xa tuyệt đẹp vào góc chữ A, khiến Senne Lammens hoàn toàn bất lực.

Trận hòa này phản ánh khá rõ bộ mặt MU: hàng công đã tạo ra nhiều tín hiệu tích cực, Rashford chơi năng nổ, Mbeumo và Sesko biết cách tạo khác biệt. Thế nhưng, nếu muốn cạnh tranh ở nhóm đầu, “Quỷ đỏ” phải học cách bảo vệ lợi thế. Dẫn trước hai lần mà vẫn chỉ có một điểm là cái giá quá đắt cho những khoảnh khắc mất tập trung ở hàng thủ.

Sơ đồ chiến thuật của 2 CLB.
Sơ đồ chiến thuật của 2 CLB.
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#Manchester United #Everton #trận đấu #bóng đá #Premier League #Mbeumo #Sesko

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