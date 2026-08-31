Man Utd đại thắng nhờ hat-trick của Fernandes

Bruno Fernandes một lần nữa trở thành nguồn cảm hứng lớn nhất của Man Utd tại Old Trafford. Đội trưởng người Bồ Đào Nha ghi bàn gỡ hòa, đá phạt đền thành bàn rồi hoàn tất hat-trick, trước khi kiến tạo để Bryan Mbeumo ghi bàn thứ năm cho "Quỷ Đỏ". Ipswich chỉ có bàn thứ hai ở phút bù giờ, nhưng không thể làm thay đổi thế trận.

Bruno Fernandes ăn mừng sau khi ghi bàn thứ tư cho Man Utd trong trận gặp Ipswich Town tại Ngoại hạng Anh ở Manchester, Anh, ngày 30/8/2026. Ảnh: AP

Đây là hat-trick thứ hai của Fernandes tại Ngoại hạng Anh và đều được anh thực hiện trong trận sân nhà đầu tiên của Man Utd ở mùa giải. Lần trước là chiến thắng 5-1 trước Leeds ở mùa 2021-2022. Fernandes cũng đã ghi bàn trong 12 trận Ngoại hạng Anh gần nhất mà Man Utd không thua, với tám chiến thắng và bốn trận hòa.

Tầm ảnh hưởng của Fernandes càng nổi bật khi Man Utd khởi đầu không thuận lợi. Ipswich chơi chủ động và khai thác tốt khoảng trống phía sau hàng thủ chủ nhà. Phút 29, Abdul Fatawu vượt qua Luke Shaw bên cánh phải rồi chuyền vào để Leif Davis vô-lê một chạm. Cú sút của hậu vệ trái Ipswich chạm mặt dưới xà ngang trước khi vào lưới, giúp đội khách mở tỷ số.

Trong thế trận đó, Fernandes tiếp tục xuất hiện đúng lúc Man Utd cần nhất. Phút 40, Matheus Cunha tận dụng một pha mất bóng của Marcelino Nunez để chuyền xuyên tuyến cho Fernandes. Đội trưởng Man Utd khống chế rồi sút căng chân trái về góc hẹp, đưa bóng vượt qua thủ môn Kjell Scherpen và gỡ hòa.

Bàn thắng không chỉ giúp Man Utd tránh bước vào giờ giải lao với bất lợi mà còn tạo bước ngoặt tâm lý. Trong hiệp một, chủ nhà kiểm soát bóng và tạo nhiều pha lên bóng nhưng vẫn để Ipswich có những cơ hội nguy hiểm. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng cũng nghiêng nhẹ về đội khách, 0,98 so với 0,74 của Man Utd.

Leif Davis (giữa) ăn mừng cùng Marcelino Nunez (phải) sau khi ghi bàn mở tỷ số cho Ipswich Town trong trận gặp Man Utd tại Ngoại hạng Anh ở Old Trafford, Manchester, Anh, ngày 30/8/2026. Ảnh: AP

Sang hiệp hai, thế trận đảo chiều nhanh chóng. Phút 53, Bryan Mbeumo bỏ lỡ cơ hội khó tin khi đệm bóng bằng đầu gối trúng mặt dưới xà ngang dù gần như không bị ai kèm. Nhưng Man Utd không phải chờ lâu để vượt lên.

Ba phút sau, Harry Maguire cướp bóng rồi dẫn lên trước khi cú sút từ bên phải cấm địa. Bóng đi chệch mục tiêu nhưng đập vào chân Jacob Greaves và đổi hướng vào lưới, giúp Man Utd dẫn 2-1. Ban đầu bàn thắng được tính cho Maguire, nhưng sau đó được xác định là pha phản lưới của Greaves.

Tình huống này gây tranh cãi vì bóng đã chạm tay Maguire trước khi trung vệ Man Utd dứt điểm, dù anh để tay trước ngực. Sau khi VAR kiểm tra pha bóng, trọng tài Craig Pawson sau đó vẫn công nhận bàn thắng.

Theo giải thích của ban trọng tài Anh, bàn thắng được VAR kiểm tra và xác nhận vì Maguire không phải người ghi bàn trực tiếp sau pha chạm tay vô tình. VAR kết luận đây là một bàn phản lưới và pha chạm tay vô tình của Maguire không bị xử phạt.

Quy định này nằm trong cách áp dụng Luật 12 về lỗi dùng tay chơi bóng. Nếu cầu thủ vô tình chạm tay nhưng không trực tiếp ghi bàn, bàn thắng có thể vẫn được công nhận. Điều này cũng từng xảy ra với Arsenal tại chung kết Champions League 2026, khi Kai Havertz ghi bàn từ đường kiến tạo của Leandro Trossard - cầu thủ để bóng chạm tay trước đó.

Greaves trải qua vài phút đáng quên. Phút 59, trung vệ Ipswich phạm lỗi với Cunha trong cấm địa sau một pha đột phá của Kobbie Mainoo. Pawson chỉ tay vào chấm phạt đền. Fernandes bước lên, chạy đà nhát dừng rồi đánh lừa Scherpen bằng cú đá về góc trái, đưa Man Utd dẫn 3-1.

Bruno Fernandes ăn mừng sau khi ghi bàn đầu cho Man Utd trong trận gặp Ipswich Town tại Ngoại hạng Anh ở Manchester, Anh, ngày 30/8/2026. Ảnh: AP

Hai phút sau, Fernandes hoàn tất hat-trick. Mainoo sút ngoài cấm địa bị Greaves chặn lại, Mbeumo cũng không thể dứt điểm thành công, nhưng bóng bật đến đúng vị trí Fernandes. Đội trưởng Man Utd khống chế một nhịp rồi tỉa bóng góc xa từ cự ly gần.

Đến phút 82, Fernandes chuyển từ người ghi bàn thành kiến tạo. Anh chuyền bổng trong thế quay lưng, vượt qua hàng thủ Ipswich để Mbeumo thoát xuống. Tiền đạo Cameroon bình tĩnh bấm bóng qua đầu Scherpen, bóng đập mặt dưới xà ngang rồi nảy xuống qua vạch vôi.

Mbeumo trước đó đã bỏ lỡ một cơ hội mười mươi, nên bàn thắng càng mang ý nghĩa giải tỏa. Scherpen dù phải nhận năm bàn vẫn có một trận đấu bận rộn với bảy pha cứu thua.

Ipswich có bàn thứ hai ở phút bù. Lisandro Martinez xử lý bất cẩn gần cột cờ góc, để Julio Enciso cướp bóng rồi chuyền ngang cho Chuba Akpom dứt điểm. Đây là bàn thắng đầu tiên của Akpom tại Ngoại hạng Anh. Nó cũng phơi bày vấn đề phòng ngự mà Man Utd chưa thể giải quyết, dù đã tạo cách biệt lớn.

Trên khán đài Old Trafford, cựu HLV Alex Ferguson xuất hiện với đôi chân được nẹp bảo vệ. Đây cũng là lần đầu ông tới cổ vũ đội bóng cũ, kể từ khi phải nhập viện tháng 5/2026.

Old Trafford cũng chứng kiến sự trở lại đáng chú ý của Marcus Rashford. Anh đá chính trong một trận Ngoại hạng Anh tại sân nhà lần đầu tiên kể từ tháng 12/2024. Rashford không ghi bàn nhưng có một cơ hội tốt ở đầu hiệp hai, với cú vô-lê ở góc hẹp sau đường chuyền của Dalot và bị Scherpen cản phá.

Chiến thắng 5-2 giúp Man Utd tránh kịch bản trở thành đội đầu tiên trong lịch sử Ngoại hạng Anh mở màn mùa giải bằng hai thất bại liên tiếp trước các đội mới thăng hạng. Quan trọng hơn, đội bóng của Carrick đã phản ứng mạnh mẽ sau trận thua Hull.

Ở vòng ba, "Quỷ Đỏ" làm khách trên sân của Everton ngày 6/9.