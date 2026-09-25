Thắng nhọc Việt Nam, đội tuyển nữ Trung Quốc vào bán kết ASIAD 2026

Pha tranh bóng của hai đội. Ảnh: VFF

Ở trận đấu mang tính knock-out này, trước đối thủ Trung Quốc quá mạnh, cơ hội đi tiếp cho thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc của ĐT nữ Việt Nam là không nhiều. Dẫu vậy, các cô gái bóng đá Việt Nam vẫn rất tự tin và nhập cuộc với quyết tâm cao, với mong muốn có thể làm nên điều bất ngờ. Tuy nhiên, khán giả và giới chuyên môn chỉ cần các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc thể hiện một lối chơi hợp lý là có thể hài lòng.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các nữ tuyển thủ Trung Quốc đã tràn lên tấn công và tạo sức ép rất lớn về phía khung thành của thủ môn Kim Thanh, qua đó khiến đội nữ Việt Nam phải lùi sâu để phòng ngự. Phút thứ 7, Trung Quốc đã suýt có bàn thắng, thủ môn Kim Thanh đã xuất sắc cứu thua.

ĐT Việt Nam đã gặp sức ép cực lớn từ ĐT Trung Quốc. ảnh: VFF

Phút thứ 10, đội nữ Việt Nam đã có tình huống phản công hiếm hoi khi Vạn Sự có pha thoát xuống đối mặt thủ môn Xiao Zilong, nhưng đã không thể vượt qua thủ thành này. Sức ép sau đó đã liên tục được đội nữ Trung Quốc tạo ra, khiến hàng phòng ngự Việt Nam phải hoạt động cực kỳ vất vả. Trước sức ép của đội nữ Trung Quốc, đội nữ Việt Nam đã lùi sâu và kèm sát, không cho đối thủ có cơ hội tổ chức tấn công trong khu vực cấm địa. Vì vậy, thế trận vẫn được đội nữ Việt Nam giữ cân bằng cho đến hết hiệp 1.

Thế trận trong hiệp 2 cũng không có nhiều thay đổi khi các cầu thủ Trung Quốc vẫn là những người nắm thế trận và liên tục tạo sức ép trên phần sân của Việt Nam. Ở đó, đội nữ Việt Nam vẫn phòng ngự chặt, nhưng chưa có nhiều cơ hội phản công trước sức ép của đối thủ.

Thủ môn Kim Thanh là chốt chặn tin cậy của tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF

Có thể nói, chuyến tập huấn tại Trung Quốc hồi đầu tháng 9 và trận giao hữu với đội tuyển chủ nhà đã giúp HLV Hoàng Văn Phúc có cái nhìn sát sườn, qua đó hạn chế được phần nào sức ép của Trung Quốc. Do đó, đội bóng xứ tỷ dân đã gặp khó khăn rất lớn trong việc xuyên thủng mành lưới của thủ môn Kim Thanh.

Đến phút 85, bàn thắng vẫn chưa đến khiến đội nữ Trung Quốc rất áp lực và có phần nôn nóng, trong lúc tuyển thủ Việt Nam vẫn chơi phòng ngự chắc chắn. Thậm chí, ở phút bù giờ cuối trận, Kim Thanh còn xuất sắc cứu một bàn thua thấy rõ. Hòa 0-0 sau 90 phút thi đấu chính thức, cả hai đội bước vào tranh tài ở hiệp phụ. Ở đó, thế trận vẫn thuộc về đối thủ Trung Quốc và họ liên tục tạo sóng gió trước khung thành của thủ môn Kim Thanh.

ĐT nữ Việt Nam đã kéo trận đấu đến 2 hiệp phụ. Ảnh: VFF

Kết thúc hiệp phụ thứ nhất, Trung Quốc vẫn bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của đội nữ Việt Nam. Qua đó, khiến mọi người bùng lên hy vọng thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc có thể làm nên bất ngờ, nhưng điều đó đã không xảy ra. Phút 109, từ một tình huống tấn công, Wang Shuang đã có bàn mở tỷ số 1-0 cho Trung Quốc.

Không còn gì để mất, các cầu thủ Việt Nam đã đẩy cao đội hình, nhằm có thể tạo bất ngờ vào phút chót. Dẫu không thể có mặt ở bán kết, nhưng phải thừa nhận đây là trận đấu coi được của ĐT nữ Việt Nam khi khiến đối thủ Trung Quốc phải rất vất vả mới thắng được 1-0 để vào bán kết.