Việt Nam thua đậm Triều Tiên ở vòng loại U20 châu Á 2027

Việt Nam được dự báo gặp nhiều khó khăn ở vòng loại khi rơi vào bảng đấu khó nhằn, với hạt giống số một Iran. Trong khi đó, Palestine và Triều Tiên cũng được đánh giá là mạnh bậc nhất trong nhóm ba và bốn.

Trên bảng FIFA, Triều Tiên đứng thứ 120, nhưng lứa cầu thủ dự vòng loại U20 châu Á không thể xem thường. 13 trong 23 cầu thủ đến Việt Nam lần này nằm trong đội hình dự FIFA U17 World Cup 2025. Ở vòng bảng, họ lần lượt thắng El Salvador 5-0, hòa Đức 1-1 rồi thua Colombia 0-2, nhưng vẫn đi tiếp với tư cách thuộc nhóm đứng thứ ba thành tích tốt nhất. Sau đó, Triều Tiên hạ Venezuela 2-1 ở vòng 1/16, hòa Nhật Bản 1-1 rồi thua luân lưu 4-5 ở vòng 1/8.

Tiền đạo Việt Nam Trần Gia Bảo (12) tranh chấp với tiền vệ Triều Tiên Pak Ryong-u (22) trong trận Việt Nam thua Triều Tiên 0-3 ở lượt ra quân bảng C vòng loại U20 châu Á 2027, trên sân Việt Trì, Phú Thọ ngày 31/8/2026. Ảnh: Đoàn Huynh

Trong ngày sân Việt Trì mở cửa tự do, 10.939 khán giả đã có mặt để tiếp lửa cho đoàn quân HLV Yutaka Ikeuchi. Tuy nhiên, bầu không khí sôi động đã không thể giúp các cầu thủ chủ nhà tránh khỏi thất bại nặng nề. Những Kim Yu-jin, Ri Hyok-gwang, Pak Kwang-song hay Ri Kang-rim đã chứng minh vì sao Triều Tiên có vé dự U17 World Cup vào năm ngoái.

Trước đối thủ vượt trội về thể chất, Việt Nam khởi đầu không tệ, khi hòa 0-0 trong hiệp một. Cơ hội nguy hiểm nhất diễn ra ở phút 21 khi Ri Kang-rim vô-lê chân phải sát vòng cấm vào góc trái bị Hoa Xuân Tín cản phá, sau đó thủ thành của chủ nhà tiếp tục chơi tốt để cản cú đá bồi từ Kim Hyon-jun.

Tuy nhiên, chỉ 15 giây sau hiệp hai bắt đầu, lưới của Việt Nam rung lên. Triều Tiên tung đường chuyền bổng và bất ngờ ra sau lưng hàng thủ, để Kim Yu-jin phá bẫy việt vị, cài đè thắng Lê Huy Việt Anh trước khi vô-lê chân phải đưa bóng đập đất vào góc trái mở tỷ số.

Bàn thua chóng vánh khiến Việt Nam đánh mất sự tập trung và chặt chẽ. Năm phút sau, lần lượt Hoa Xuân Tín phá bóng lên không tốt, rồi đến đội trưởng Nguyễn Quốc Khánh khống chế lỗi ở biên phải. Pak Kwang-song chớp thời cơ đoạt bóng, xử lý bình tĩnh trước vòng vây áo đỏ, trước khi tung cú cứa lòng chân phải vào góc xa. Xuân Tín chơi xuất sắc nhưng bất lực với cú đá bồi vào lưới trống của Ri Hyok-gwang.

Tiền đạo Triều Tiên Kim Yu-jin (10) lập cú đúp trong trận thắng Việt Nam 3-0 ở lượt ra quân bảng C vòng loại U20 châu Á 2027, trên sân Việt Trì, Phú Thọ ngày 31/8/2026. Ảnh: Đoàn Huynh

Tỷ số 3-0 được ấn định ở phút 57 sau khi Việt Nam phối hợp bất thành ở biên trái, để đối thủ pha phản công nhanh. Kim Yu-jin bỏ bóng rồi đua tốc với Đinh Quang Kiệt vào vòng cấm, rồi ngoặt bóng đánh lừa trung vệ cao hơn 1,9 m để tung cú sút căng bằng chân trái. Xuân Tín chạm tay vào bóng nhưng không thể ngăn bàn thua.

Đây là thất bại đậm nhất của Việt Nam kể từ khi dự vòng loại U19 và U20 châu Á 2004. Cách biệt ba bàn từng xuất hiện tại vòng loại năm 2007, khi Việt Nam thua Hàn Quốc 1-4.

Triều Tiên có chiến thắng thứ hai khi gặp Việt Nam tại giải U20 châu Á, sau chiến thắng 5-0 ở vòng bảng năm 2012. Trước đó, hai đội hòa 2-2 ở vòng loại 2012. Đến vòng bảng 2016, Việt Nam thắng Triều Tiên 2-1 để lần đầu vượt qua vòng bảng rồi vào bán kết và giành vé dự FIFA U20 World Cup 2017.

Thất bại này khiến Việt Nam đứng cuối bảng C sau lượt ra quân. Ở trận trước đó, Iran đã thắng Palestine 2-1.

Lượt trận thứ hai diễn ra vào ngày 3/9. Việt Nam chạm trán Palestine, còn Iran đấu Triều Tiên.

Vòng loại U20 châu Á 2027 diễn ra từ ngày 31/8 đến 6/9. 32 đội tuyển chia làm 8 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt để chọn ra 8 đội nhất và 7 đội nhì thành tích tốt nhất dự vòng chung kết, cùng chủ nhà Trung Quốc. Vòng chung kết diễn ra vào tháng 3/2027.

Các đội xếp cuối mỗi bảng vòng loại sẽ xuống chơi ở vòng phát triển (Development phase) ở kỳ giải tiếp theo. Vòng này năm nay gồm 12 đội chia làm ba bảng I, J, K. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt, để chọn ra hai đội dẫn đầu mỗi bảng thăng hạng lên dự vòng loại kỳ tiếp theo.

Tính từ năm 2002, Việt Nam đã vượt qua vòng loại 10 trong 12 kỳ giải, trừ năm 2008 và 2025. Ở kỳ trước, Việt Nam làm chủ nhà bảng A, lần lượt thắng Bhutan 5-0, Guam 3-0 và Bangladesh 4-1, nhưng trận thua Syria 0-1 ở lượt cuối khiến đội tuột vé dự vòng chung kết.