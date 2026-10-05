Thua sít sao Malaysia, Việt Nam về hạng tư FIFA ASEAN Cup 2026

Hai Long (áo đỏ) và các đồng đội đã thua Malaysia sau 12 năm. Ảnh - Đức Cường

ĐT Việt Nam đã nhập cuộc đầy hứng khởi. Ngay những phút đầu, Hai Long đã tung cú sút sau pha đi bóng quyết đoán. Tiến Anh và Khoa Ngô liên tục tạo sức ép từ hai biên với những pha đi bóng tốt độ. Tuy nhiên, sau khoảng 20 phút chơi với tốc độ cao, trận đấu bắt đầu chậm lại. Việt Nam kiểm soát bóng tốt hơn, nhưng vấn đề quen thuộc xuất hiện: những đường chuyền và xử lý cuối cùng thiếu chính xác để biến ưu thế kiểm soát thành cơ hội rõ rệt.

Malaysia bắt đầu khai thác những sai sót của Việt Nam. Phút 35, Hoàng Đức chuyền bất cẩn, để đối phương cướp bóng và Bergson tung cú sút chìm hiểm hóc sát vòng cấm. Lê Giang Patrik phải đổ người cứu thua. Năm phút sau, thủ môn Việt Nam bắt bóng không chính xác, đồng đội kịp thời giải vây.

Những phút còn lại của hiệp đấu đầu tiên, Việt Nam vẫn tạo sức ép trước đối thủ. Phút 41, Hoàng Đức chọc khe để Hai Long thoát xuống và bị phạm lỗi sát vòng cấm. Hai phút sau, Tiến Anh đẩy bóng để Hai Long dứt điểm, nhưng cú sút đi đúng vị trí thủ môn Malaysia.

Nỗ lực của Việt Nam không đủ để kéo trận đấu sang hiệp phụ. Ảnh - Đức Cường

Bước vào hiệp 2, ĐT Việt Nam đẩy cao đội hình và chủ động hơn trong những pha lên bóng. Ngay phút 48, Hoàng Đức có pha đi bóng đầy nỗ lực, vượt qua tới 5 cầu thủ Malaysia nhưng đáng tiếc đường chuyền cuối cùng lại không tìm được đồng đội. Phút 52, Khoa Ngô đi bóng lắt léo trong vòng cấm nhưng pha xử lý cuối cùng chưa đủ chính xác. Ít phút sau, Minh Hoàng tung cú sút chân trái sau nỗ lực của Hai Long, song bóng đi thiếu chính xác.

Đến phút 60, Malaysia suýt mởi tỷ số khi Bergson vượt qua Ngọc Bảo rồi dứt điểm chệch cột dọc trong gang tấc. Và chỉ hai phút sau, điều Việt Nam lo ngại đã xảy ra. Fertgus khống chế bóng ngoài vòng cấm rồi tung cú sút quyết đoán, đánh bại Lê Giang, đưa Malaysia vượt lên dẫn 1-0.

Không còn gì để mất, Việt Nam lập tức gia tăng sức ép. Đình Bắc được tung vào sân thay Minh Hoàng, sau đó Văn Đô cũng xuất hiện. Phút 73, Việt Nam tưởng như có cơ hội vàng khi Văn Đô bị Haiqal phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, quyết định được thay đổi, Việt Nam không được hưởng penalty.

Càng về cuối, sức ép của Việt Nam càng lớn. Phút 82, VAR một lần nữa được sử dụng sau tình huống bóng có dấu hiệu chạm tay cầu thủ Malaysia, nhưng trọng tài xác định không có phạt đền. Những phút cuối chứng kiến hình ảnh một Việt Nam chiến đấu như những chiến binh. Các học trò HLV Kim Sang Sik liên tục dồn ép, tấn công như sóng vỗ bờ. Phút 90, Việt Anh tung cú đá cực mạnh nhưng bóng lại đi đúng vị trí thủ môn Malaysia.

Việt Nam tiếp tục tràn lên chơi tấn công. Phút 90+3, Thành Long có cơ hội dứt điểm nhưng cú đá lại vọt xà. Đây cũng là những gì mà các học trò của HLV Kim Sang Sik làm được dù hiệp 2 bù giờ đến phút thứ 10. Việt Nam đành nhận thất bại 0-1 trước Malaysia và xếp thứ tư chung cuộc tại FIFA ASEAN Cup 2026. Đáng chú ý, sau 12 năm, Malaysia đã biết đến hương vị chiến thắng trước Việt Nam. Rất có thể, điều này sẽ trở thành một cột mốc để đội tuyển nước này tự tin hơn trong những lần đối đầu sắp tới.