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Hậu vệ J.League tỏa sáng trước Brazil

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Shuto Nakano, cầu thủ J.League duy nhất đá chính, góp dấu giày vào chiến thắng 3-2 của Nhật Bản trước Brazil.

Shuto Nakano là cầu thủ J.League duy nhất trong đội hình xuất phát của Nhật Bản trước Brazil.
Shuto Nakano là cầu thủ J.League duy nhất trong đội hình xuất phát của Nhật Bản trước Brazil.

Khi đội hình Nhật Bản được công bố, cái tên Nakano lập tức gây chú ý. Trong 11 cầu thủ đá chính, hậu vệ 26 tuổi của Sanfrecce Hiroshima là người duy nhất còn chơi bóng trong nước, giữa một tập thể có Kubo, Kamada, Doan, Ito hay Suzuki đều đang thi đấu ở châu Âu.

Phản ứng trên mạng xã hội Nhật Bản cũng cho thấy sự bất ngờ. Cụm từ “Nakano đá chính” nhanh chóng vào nhóm thịnh hành, trong khi không ít CĐV lo ngại khi anh có thể phải đối đầu trực tiếp với Vinicius Junior, Raphinha và Estevao.

Lo lắng ấy không kéo dài lâu. Phút 19, chỉ bốn phút sau khi Kubo mở tỷ số, Nakano thoát xuống bên cánh phải rồi căng ngang sệt vào trong. Kubo chủ động bỏ bóng, tạo khoảng trống để Keito Nakamura dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0.

Nikkan Sports mô tả đường chuyền của Nakano là một trong những tình huống nổi bật nhất hiệp một, còn nhiều CĐV Nhật gọi pha kiến tạo này là “hoàn hảo”.

Không chỉ góp công vào bàn thắng, Nakano còn phải xử lý một trong những bài kiểm tra khó nhất sự nghiệp quốc tế. Brazil sử dụng hàng công gồm Vinicius, Raphinha và Estevao, trong khi Vinicius vẫn ghi hai bàn để đưa trận đấu về thế cân bằng. Nakano cùng hàng thủ Nhật phải liên tục lùi sâu, bọc lót và tranh chấp trước những cầu thủ có tốc độ, kỹ thuật vượt trội.

Từ J.League ra sân khấu lớn

Điểm đáng nói là Nakano chưa có nhiều kinh nghiệm ở đội tuyển. Anh mới ra mắt tuyển Nhật ở trận gặp Venezuela hồi tháng 9, sau đó đá chính trước New Zealand tháng 10. Trận gặp Brazil mới là lần thứ ba hậu vệ Sanfrecce Hiroshima khoác áo đội tuyển quốc gia.

Nakano kiến tạo để Keito Nakamura ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 19.
Nakano kiến tạo để Keito Nakamura ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 19.

Sự thăng tiến ấy khá nhanh nếu đặt cạnh phần còn lại của đội hình Nhật. Trong khi nhiều đồng đội đã có hàng chục trận quốc tế và đang chơi ở các giải hàng đầu châu Âu, Nakano vẫn thuộc nhóm cầu thủ đang tìm chỗ đứng trong kế hoạch dài hạn của Hajime Moriyasu.

Việc được xếp đá chính trước Brazil vì thế mang ý nghĩa lớn. Moriyasu không chọn một phương án an toàn hơn từ nhóm cầu thủ đang chơi tại châu Âu, mà trao cơ hội cho Nakano trong trận đấu có mức độ cạnh tranh cao nhất ở đợt tập trung tháng 11.

Cách Nakano đáp lại cũng rất rõ. Anh không chỉ hoàn thành nhiệm vụ phòng ngự mà còn trực tiếp tham gia vào bàn thắng thứ hai, giúp Nhật tạo lợi thế trước khi Brazil vùng lên trong phần còn lại của trận đấu.

Một lựa chọn mới cho Nhật Bản

Nakano chưa thể trở thành tâm điểm như Kubo hay Sakamoto, nhưng màn trình diễn trước Brazil mang lại cho Moriyasu thêm một phương án đáng cân nhắc ở hàng thủ.

Sự xuất hiện của anh cũng phản ánh chiều sâu mà tuyển Nhật xây dựng trong vài năm qua. Đội hình xuất phát trước Brazil gồm phần lớn cầu thủ thi đấu tại châu Âu, nhưng người duy nhất đến từ J.League vẫn có thể tạo dấu ấn rõ ràng khi được trao cơ hội.

Hậu vệ Sanfrecce Hiroshima mới có trận thứ ba trong màu áo tuyển Nhật.
Hậu vệ Sanfrecce Hiroshima mới có trận thứ ba trong màu áo tuyển Nhật.

Trận đấu với Brazil không diễn ra dễ dàng. Vinicius ghi hai bàn để gỡ hòa 2-2, trước khi Tatsuhiro Sakamoto ghi bàn quyết định trong thời gian bù giờ. Tuy nhiên, lợi thế hai bàn mà Nhật tạo ra đầu trận đóng vai trò rất lớn, và Nakano góp dấu giày trực tiếp vào một trong số đó.

Từ một lựa chọn khiến CĐV lo ngại trước giờ bóng lăn, Nakano rời sân với một pha kiến tạo và chiến thắng trước Brazil. Với cầu thủ mới có ba trận cho đội tuyển, màn trình diễn này đủ để thay đổi cách người ta nhìn về vị trí của anh trong đội hình Nhật Bản.

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Tags:

#Shuto Nakano #Nhật Bản #Brazil #J.League #Sanfrecce Hiroshima #Keito Nakamura #Hajime Moriyasu

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