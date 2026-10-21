Các ứng viên bộ máy lãnh đạo VFF nhiệm kỳ mới

Ba ứng viên Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam (VFF) gồm ông Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Đức Thụy và Nguyễn Xuân Vũ.

Ông Trần Quốc Tuấn đang là Chủ tịch đương nhiệm. Ông tham gia Ban chấp hành VFF từ khóa 4 (2001-2005), rồi từng làm Tổng thư ký, Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn. Tính cả thời gian làm quyền Chủ tịch khóa 8 vào tháng 1/2022, ông Tuấn đã có 5 năm đứng đầu VFF. Bên cạnh đó, ông Tuấn cũng đang giữ chức ở Ủy ban thi đấu LĐBĐ Đông Nam Á (AFF), LĐBĐ châu Á (AFC) và FIFA.

Ông Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Xuân Vũ, Nguyễn Đức Thụy (từ trái sang) được đề cử Chủ tịch VFF khóa 10 nhiệm kỳ 2027-2031. Đồ họa: Hiếu Lương (AI hỗ trợ)

Ông Tuấn, sinh năm 1971, cũng được đề cử vào chức Phó Chủ tịch VFF phụ trách chuyên môn, cùng ông Trần Anh Tú và Trần Huy Đức. Ông Tú đang giữ chức này ở khóa 9, đồng thời kiêm nhiệm chức Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF - đơn vị tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp của Việt Nam).

Ông Nguyễn Xuân Vũ, sinh năm 1981, được đề cử giữ chức Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch VFF tài chính và vận động tài trợ hoặc Phó Chủ tịch truyền thông và đối ngoại – vị trí đang nắm tại khóa 9. Ông là thành viên lâu năm trong HĐQT một ngân hàng trong nước. Ông cũng có mối quan hệ sâu rộng ở nhiều lĩnh vực. Hiện, ông Vũ còn làm Chủ tịch Liên đoàn bóng bàn Việt Nam khóa 7 nhiệm kỳ 2024-2029.

Ứng viên Chủ tịch còn lại nhận được nhiều tín nhiệm là ông Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy), sinh năm 1976, là doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực xây dựng và ngân hàng. Ông bầu gốc Ninh Bình có hai giai đoạn tham gia bóng đá. Đầu tiên là năm 2010-2014, với CLB Sài Gòn Xuân Thành (nay đã giải thể). Từ năm 2024, tên tuổi ông gắn liền với CLB Ninh Bình ở V-League. Đến đầu mùa giải 2025-2026, bầu Thụy chuyển giao cho con gái Nguyễn Ngọc Mỹ Anh làm Chủ tịch CLB.

Bên cạnh ông Nguyễn Xuân Vũ, bầu Thụy cũng được đề cử vào chức Phó Chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ. Năm đề cử còn lại, đều xuất thân làm doanh nhân, là ông Vũ Quốc Khánh, Nguyễn Trung Kiên, Lê Văn Thành và Trần Anh Tú. Trong số này, ông Kiên đang giữ chức vụ này tại khóa 9.

Mỗi cá nhân chỉ được giữ một chức vụ, đồng thời nghiễm nhiên nằm trong Ban Chấp hành VFF khóa 10.

Đồ họa: Hiếu Lương (AI hỗ trợ)

Trong khi đó, 31 ứng viên vào Ban Chấp hành có hai nữ. Đó là bà Nguyễn Thị Mỹ Dung, hiện là Phó Tổng Giám đốc Trung tâm bóng đá trẻ PVF và thành viên Ủy ban kỷ luật FIFA. Bà Bùi Thị Hiền Lương là cựu tuyển thủ, đang phụ trách môn bóng đá phòng Thể thao thành tích cao thuộc Cục Thể dục Thể thao.

29 ứng viên còn lại có 12 đại diện V-League, gồm HAGL, Công an TP HCM, Đà Nẵng, SLNA, Bắc Ninh, Thể Công Viettel, Hải Phòng, Hà Nội FC, Nam Định, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Thanh Hóa. 5 đại diện hạng Nhất là Công an Nhân dân, Becamex TP HCM, Quy Nhơn United, Hưng Yên, Bình Minh Sài Gòn. Một đại diện hạng Nhì là CLB Quảng Ngãi.

Các ứng viên được đề cử thông qua 57 tổ chức thành viên, là các CLB, Liên đoàn và tổ chức thành viên trực thuộc VFF. Hạn chót đề cử là ngày 19/10. Tuy nhiên, VFF cho biết danh sách ứng viên công bố vào tối 21/10 vẫn có thể được cập nhật, do một số bản đề cử gốc của các tổ chức thành viên gửi từ ngày 19/10 chưa tới Liên đoàn.

Sau khi nhận phiếu đề cử, VFF tiến hành bước tiếp theo là hỏi ý kiến các ứng viên. Nếu đồng ý tranh cử, VFF sẽ tổng hợp làm hồ sơ để báo cáo Bộ Nội vụ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Các cơ quan quản lý Nhà nước sẽ rà soát các ứng viên để VFF có thể chốt danh sách cuối cùng, cùng thời gian và phương án tổ chức Đại hội.

Đại hội VFF khóa 10 dự kiến diễn ra tại Hà Nội vào cuối tháng 12/2026 hoặc tháng 1/2027. Các đơn vị thành viên sẽ bầu trực tiếp Chủ tịch và các Phó chủ tịch bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Đồ họa: Hiếu Lương (AI hỗ trợ)