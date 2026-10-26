Mbappe lập cú đúp, Real quật ngã Barca

Jose Mourinho đã trở lại El Clasico một cách ấn tượng, trong đó có màn ăn mừng bàn thắng bằng cách trượt gối trên thảm cỏ Camp Nou. Trong lần đầu dẫn dắt Real đấu Barca kể từ năm 2013, HLV người Bồ Đào Nha giúp đội khách khai thác triệt để hàng thủ dâng cao của đối thủ, trước khi tung đòn quyết định bằng pha phản công ở phút 87.

Chuyên trang Fotmob nhận xét đây là màn trình diễn chiến thuật hoàn hảo của Real, với lối chơi phòng ngự phản công đậm chất Mourinho. Ở đó, Mbappe phát huy tối đa sức mạnh tốc độ và khả năng săn bàn. Cầu thủ hay nhất trận mở tỷ số ở phút 41 từ pha "kiến tạo" của hậu vệ chủ nhà Gerard Martin, trước khi ấn định chiến thắng sau pha phản công phút 87.

Kylian Mbappe ăn mừng bàn mở tỷ số cho Real Madrid trong trận gặp Barca tại La Liga trên sân Camp Nou, Barcelona, Tây Ban Nha, ngày 25/10/2026. Ảnh: AP

Trước trận, Barca thắng cả chín vòng đầu La Liga, ghi 39 bàn và dẫn Real sáu điểm. Đội bóng của Hansi Flick còn sở hữu chuỗi 23 trận thắng sân nhà liên tiếp tại giải. Tuy nhiên, những con số ấy không giúp chủ nhà tránh khỏi thất bại đầu tiên ở La Liga mùa này. Real rời Camp Nou với ba điểm, qua đó rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng xuống còn ba điểm.

Điểm nổi bật trong cách tiếp cận của Mourinho là khả năng phòng ngự có tổ chức và chuyển trạng thái nhanh. Real không cần kiểm soát bóng vượt trội để gây khó khăn cho Barca. Đội khách chủ động thu hẹp khoảng trống trước cấm địa, gây sức ép lên những đường chuyền triển khai bóng của chủ nhà, rồi lập tức hướng đến Mbappe và các cầu thủ giàu tốc độ mỗi khi giành lại bóng.

Mourinho còn bố trí Marc Cucurella theo sát Lamine Yamal, trong khi Jude Bellingham thường xuyên theo kèm Rodri ở tuyến giữa. Cách phân công này hạn chế đáng kể khả năng tạo đột biến của Yamal, đồng thời khiến Barca gặp khó khi đưa bóng qua lớp pressing đầu tiên. Barca hiếm khi vây ráp được đối thủ như mong muốn, còn Real liên tục tìm thấy khoảng trống phía sau hàng thủ dâng cao.

Sự khác biệt ấy thể hiện rõ ở bàn mở tỷ số phút 41. Yan Diomande nhận bóng bên cánh trái rồi đưa bóng sệt vào khu cấm địa. Gerard Martin cố phá bóng nhưng để bóng bật vào người Mbappe, đổi hướng vượt qua thủ môn Joan Garcia và đi vào lưới.

Tiền đạo Kylian Mbappe (trái) của Real Madrid dứt điểm trước sự truy cản của hậu vệ Pau Cubarsi bên phía Barca trong trận đấu tại La Liga trên sân Camp Nou, Barcelona, Tây Ban Nha, ngày 25/10/2026. Ảnh: AP

Pha lập công có phần may mắn, nhưng tình huống dẫn đến bàn thắng phản ánh đúng ý đồ của Real. Đội khách chuyển trạng thái nhanh, đưa bóng đến khu vực có thể khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ Barca. Sai sót trong pha phá bóng của Martin chỉ là mắt xích cuối cùng khiến chủ nhà phải trả giá.

Đây là bàn thắng thứ 10 của Mbappe tại La Liga mùa này. Tiền đạo người Pháp tiếp tục chứng tỏ cái duyên trước Barca khi nâng thành tích lên 13 bàn sau 11 lần đối đầu đội bóng xứ Catalonia trên mọi đấu trường. Anh cười tươi sau khi ghi bàn và tri ân Diomande.

Sau giờ giải lao, Barca cố gắng tăng tốc nhưng vẫn gặp khó trước hệ thống phòng ngự của Mourinho. Yamal bị Jude Bellingham cướp bóng ngay đầu hiệp hai, rồi phạm lỗi trong tình huống phản ứng. Những lần khác, anh bị Ibrahima Konate và các hậu vệ Real áp sát, không có đủ thời gian để xử lý như thường lệ.

Cucurella làm khá tốt nhiệm vụ phong tỏa Yamal, nhưng anh lại để Barca đá phạt góc không đáng có ở phút 61. Tình huống đó dẫn tới bàn gỡ hòa của Barca, nhờ pha phối hợp tinh tế giữa Pedri và Raphinha. Từ quả phạt góc ngắn, Pedri giả vờ sút rồi chọc khe, đưa bóng đến vị trí của Raphinha bên phải cấm địa. Tiền đạo Brazil sút chéo góc bằng chân trái, đánh bại Andriy Lunin.

Đó là bàn thắng thứ 13 của Raphinha tại La Liga mùa này, giúp anh tiếp tục dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới. Không ai kèm ngôi sao Brazil, nên anh thoải mái nhận bóng và xoay người dứt điểm. Bàn gỡ cũng giúp Barca lấy lại thế trận trong thời gian tiếp theo.

Raphinha (phải) ăn mừng cùng Rodrigo sau khi cầu thủ này ghi bàn mở tỷ số cho Barca trong trận gặp Real Madrid tại La Liga trên sân Camp Nou, Barcelona, Tây Ban Nha, ngày 25/10/2026. Ảnh: AP

Phút 66, Gerard Martin đánh đầu từ cự ly khoảng 6 m sau quả phạt góc. Lunin phản xạ xuất sắc, đổ người cản phá ngay trên vạch vôi để giữ tỷ số 1-1. Thủ môn Ukraine sau đó có thêm những pha xử lý quan trọng khi Barca gia tăng sức ép. Anh cứu thua 5 tình huống, lần đầu đạt con số này trong một trận La Liga kể từ cuộc gặp Atletico Madrid hồi tháng 3 mùa trước.

Tuy nhiên, Barca không thể duy trì sức ép đến cuối trận. Khi đội chủ nhà dâng cao tìm bàn thắng, khoảng trống phía sau hàng thủ tiếp tục mở ra. Mourinho tận dụng điều đó bằng việc đưa Eduardo Camavinga vào thay Bernardo Silva ở phút 80. Tiền vệ người Pháp góp dấu ấn quyết định trong bàn thắng sau đó.

Bàn quyết định đến ở phút 87, sau một pha phản công mẫu mực. Với pha xoay compa ngẫu hứng, Bellingham đoạt lại bóng khi Gabriel Jesus để mất quyền kiểm soát. Arda Guler phối hợp với Camavinga, trước khi tiền vệ người Pháp bứt tốc vào cấm địa bên phải. Camavinga đẩy bóng vượt qua Pau Cubarsi rồi căng ngang cho Mbappe đệm bóng vào lưới trống.

Nhà báo Albert Ortega đánh giá cao đóng góp của Camavinga trong pha bóng này, từ tình huống lấy bóng, băng lên chiếm khoảng trống, vượt qua Cubarsi đến đường kiến tạo cho Mbappe. Tiền vệ người Pháp thậm chí không cần nhìn lên trước khi chuyền, bởi anh đã nắm được hướng di chuyển của đồng đội. Và sau khi nỗ lực rướn người chuyền bóng bằng chân không thuận, tiền vệ Pháp văng ra theo quán tính.

Mourinho ăn mừng cuồng nhiệt bên đường biên, thậm chí trượt đầu gối trên sân. Các cầu thủ dự bị Real cũng ùa vào sân để chia vui cùng Mbappe. Họ cũng không quên tri ân Camavinga với nỗ lực dọn cỗ cho tiền đạo đồng hương.

HLV Jose Mourinho (trái) của Real Madrid bắt tay HLV Hansi Flick của Barca trước trận đấu tại La Liga trên sân Camp Nou, Barcelona, Tây Ban Nha, ngày 25/10/2026. Ảnh: AP

Những phút cuối chứng kiến tranh cãi và các thẻ phạt, nhưng có tình huống Camavinga đạp gầm giày lên cổ chân Rodri mà không phải nhận thẻ nào. VAR cũng không can thiệp, dù tình huống khiến chủ nhân Quả Bóng Vàng 2024 tập tễnh đến hết trận. Dù vậy, Real cũng có lý do để không hài lòng với VAR khi Joao Cancelo đạp vào Diomande, hay Yamal giẫm lên chân Bellingham trước đó.

Báo Anh Guardian nhận xét chiến thắng của Real mang đậm dấu ấn Mourinho. Barca giữ bóng 62%, dứt điểm 18 lần so với 10 của Real, nhưng các chỉ số không phản ánh hoàn toàn sự khác biệt về hiệu quả. Chủ nhà có bàn thắng kỳ vọng 1,19, thấp hơn mức 1,95 của Real. Barca dứt điểm sáu lần trong cấm địa, trong khi Real có 11 cơ hội như thế.

Chiến thắng 2-1 giúp Real chấm dứt chuỗi chín trận thắng đầu mùa của Barca tại La Liga, đồng thời ngăn đối thủ tạo cách biệt chín điểm trên bảng xếp hạng. Với Mourinho, đây là lời khẳng định rằng kinh nghiệm và khả năng tổ chức chiến thuật vẫn có thể tạo khác biệt ở một trận El Clasico, ngay cả khi đội bóng của ông bị coi là ở cửa dưới.

Barca vẫn còn thời gian để sửa chữa những vấn đề bộc lộ ở Camp Nou, nhưng thất bại này là lời cảnh báo rõ ràng cho Flick. Hàng thủ dâng cao và khả năng pressing vốn giúp đội bóng thống trị đầu mùa cũng có thể trở thành điểm yếu khi đối thủ sở hữu những cầu thủ như Mbappe. Sau khi toàn thắng 11 trận đầu mùa, thầy trò Flick đã thua hai trận liên tiếp trước PSG ở Champions League và giờ là Real tại La Liga.

Yamal đã chơi hay hơn về cuối trận, song Real không cho anh đủ thời gian để biến sự khởi sắc ấy thành bàn thắng. Đêm El Clasico thuộc về thầy trò Mbappe và Mbappe.