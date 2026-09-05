Mbappe đá hỏng phạt đền, Real thất bại cay đắng

Trong hiệp một, Real thi đấu nhỉnh hơn, dứt điểm 15 lần với sáu cơ hội rõ ràng (big chance), tạo chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 2,09 nhưng đều không thể tận dụng.

Phút 11, Arda Guler tạt từ cánh phải để trung vệ Dean Huijsen bay người đánh đầu cận thành, nhưng không thắng được thủ môn Alvaro Valles. Ba phút sau, Guler căng ngang loại bỏ toàn bộ hàng thủ Betis, gồm cả Valles, nhưng Vinicius lại đệm bóng dội cột từ góc hẹp.

Vinicius tiếc nuối sau khi lỡ cơ hội trong trận Real Madrid thua Betis 0-1 ở vòng bốn La Liga trên sân La Cartuja, Sevilla, Tây Ban Nha ngày 4/9/2026. Ảnh: AS

Cơ hội ngon ăn nhất đến ở phút 43. Vinicius bứt tốc bên cánh trái, xộc vào vòng cấm nhưng không dứt điểm trong thế đối mặt mà chuyền ngang cho Mbappe. Tiền đạo người Pháp có hai pha dứt điểm liên tiếp nhưng đều bị cầu thủ Betis lăn xả ngăn chặn.

Đến phút bù giờ, Guler thực hiện hai quả phạt góc bên cánh trái, tạo cơ hội đánh đầu cho Jude Bellingham và Dean Huijsen, nhưng đều bị Valles bay người cản phá.

Dù tạo nhiều cơ hội hơn, hiệp một không hoàn toàn thuộc về đội khách. Betis cũng có khoảng thời gian chơi tốt, với Antony liên tục đối đầu Marc Cucurella và Pablo Fornals tung những đường chuyền chéo sân nguy hiểm từ cánh trái. Antony để lại dấu ấn đậm nét với tình huống chuyền bóng để Cucho Hernandez bắt vô-lê chéo góc, rồi tự mình dứt điểm khiến Thibaut Courtois phải lần đầu trổ tài.

Sang hiệp hai, Real siết chặt đội hình theo yêu cầu của HLV Jose Mourinho và tiếp tục tạo ra những cơ hội ngon ăn, gồm tình huống đối mặt của Mbappe. Trong khi đó, Betis gặp khó khăn cả trong những pha tranh chấp bóng bổng lẫn tổ chức phản công.

Troy Parrott mừng bàn cùng các đồng đội. Ảnh: Reuters

Bước ngoặt, theo đánh giá của tờ Marca, đến ở phút 64, khi Guler - cầu thủ tạo bảy cơ hội dứt điểm - rời sân. Bản hợp đồng kỷ lục 156 triệu USD Yan Diomande cùng Eduardo Camavinga, Bernardo Silva và Trent Alexander-Arnold vào sân, nhưng lối chơi biến hóa của Real cũng dần biến mất.

HLV Manuel Pellegrini lập tức nhận ra điều đó. Ông lần lượt tung Nelson Deossa, Troy Parrott và Rodrigo Riquelme vào sân, giúp Betis đẩy cao sức ép. Đội chủ nhà bắt đầu chiếm ưu thế trong những pha tranh chấp trên không. Những điều chỉnh này lập tức mang lại hiệu quả. Phút 81, từ quả phạt góc bên cánh phải, Deossa đánh đầu không thắng được Courtois, nhưng Parrott ập vào đá bồi tung lưới đội khách, mở tỷ số.

Alvaro Valles (phải) ăn mừng sau khi cản cú đá phạt đền của Kylian Mbappe. Ảnh: AP

Vài giây sau, Mourinho tung Carlos Espi vào sân. Tiền đạo người Tây Ban Nha tưởng như đã ghi bàn gỡ với pha vô-lê chân trái tung lưới Betis, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Đến phút bù giờ, Vinicius đột phá vào vòng cấm và bị Natan phạm lỗi, mang về quả phạt đền cho Real. Nhưng trên chấm 11 mét, Mbappe sút về góc trái và bị Valles cản phá.

Thất bại 0-1 cũng là lần đầu Real trắng tay dưới thời Mourinho, đồng thời phơi bày vấn đề lớn nhất của đội bóng hoàng gia trong trận đấu này: khả năng dứt điểm. Real tạo ra hàng loạt cơ hội, ba lần đưa bóng tìm đến khung gỗ và được hưởng phạt đền, nhưng đều không thể chuyển hóa thành bàn. Mbappe, Vinicius và các đồng đội lần lượt bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn, để rồi phải trả giá bằng bàn thua ở cuối trận. Khi sự sắc bén trên hàng công biến mất, thế áp đảo và những con số vượt trội về cơ hội cũng không còn nhiều ý nghĩa.