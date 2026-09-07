Infantino xác nhận tái tranh cử Chủ tịch FIFA

Thông tin được FIFA xác nhận hôm 6/9, sau khi xuất hiện những đồn đoán rằng Infantino có thể từ bỏ kế hoạch tái tranh cử vì cuộc khủng hoảng liên quan đến kế hoạch bán cổ phần các giải đấu của FIFA cho nhà đầu tư tư nhân.

"Chủ tịch FIFA đã thông báo vào tháng 4 rằng ông sẽ tranh cử nhiệm kỳ mới vào năm 2027. Tất nhiên, không có gì thay đổi. Ông Infantino sẽ tranh cử", người phát ngôn FIFA nói với báo AS.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino ra hiệu khi dự trận khai mạc World Cup U20 nữ giữa Ba Lan và Argentina tại Katowice, Ba Lan, ngày 5/9/2026. Ảnh: AP

Infantino, 56 tuổi, hiện có mặt tại Ba Lan để theo dõi U20 World Cup nữ. Khi được phóng viên hỏi về tương lai, ông không trả lời trực tiếp. Tuy nhiên, FIFA sau đó khẳng định kế hoạch tranh cử của Chủ tịch vẫn được giữ nguyên.

Cuộc bầu cử dự kiến diễn ra ngày 18/3/2027 tại Rabat, Morocco. Các ứng viên muốn cạnh tranh với Infantino phải tuyên bố ý định tranh cử trước ngày 18/11 năm nay.

Nếu tái đắc cử, Infantino sẽ tiếp tục đứng đầu bóng đá thế giới đến năm 2031. Ông bắt đầu giữ chức Chủ tịch FIFA từ năm 2016, sau khi được bầu thay Sepp Blatter. Nhiệm kỳ hiện tại của ông được xem là nhiệm kỳ thứ ba, trong đó nhiệm kỳ đầu tiên chỉ kéo dài phần còn lại của nhiệm kỳ mà Blatter bỏ dở.

Infantino đang đối mặt với thử thách lớn nhất kể từ khi lên nắm quyền. UEFA dẫn đầu nỗ lực yêu cầu ông rời chức, trong khi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) và Concacaf cũng đã rút lại sự ủng hộ lãnh đạo người Thụy Sĩ.

Mâu thuẫn leo thang sau khi FIFA thúc đẩy kế hoạch cho phép các nhà đầu tư tư nhân mua cổ phần trong một số giải đấu, trong đó có World Cup. Ý tưởng này vấp phải phản ứng mạnh từ nhiều phía, buộc FIFA phải từ bỏ kế hoạch.

Tháng trước, các quốc gia châu Âu cũng rút lại lời đe dọa tẩy chay các giải đấu của FIFA sau khi nhận được đảm bảo rằng những nỗ lực tương tự nhằm thay đổi bản chất bóng đá sẽ không được thực hiện nữa. Tuy nhiên, UEFA vẫn tiếp tục gây sức ép buộc Infantino rời chức.

Trong khi đó, Infantino đang tìm cách củng cố sự ủng hộ từ các liên đoàn thành viên. Ông đã thực hiện nhiều chuyến công tác trong những tuần gần đây, nhấn mạnh việc FIFA tăng nguồn thu và đầu tư trở lại cho các liên đoàn bóng đá quốc gia. Ông cũng tới Việt Nam dự khán lượt về chung kết ASEAN Cup hôm 26/8, rồi nán lại thêm một ngày để tham quan cơ sở vật chất bóng đá tại Hà Nội.

Ông Infantino tham gia trao giải thưởng sau khi Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026 trên sân Mỹ Đình, Hà Nội tối 26/8. Ảnh: Đức Đồng

Đây là điểm quan trọng trong cuộc đua Chủ tịch FIFA bởi 211 liên đoàn thành viên đều có một phiếu bầu với trọng lượng ngang nhau. Theo Guardian, Infantino hiện là ứng viên duy nhất đã chính thức tuyên bố tranh cử.

Đối thủ được nhắc đến nhiều nhất là Victor Montagliani, Chủ tịch Concacaf và một trong các Phó chủ tịch FIFA. Montagliani từng được xem là đồng minh thân cận của Infantino, nhưng đã dần xa cách sau những tranh cãi về kế hoạch thu hút vốn tư nhân vào các giải đấu của FIFA. Ông được đánh giá có khả năng đại diện cho nhóm các liên đoàn đang phản đối Infantino.

Tuy nhiên, Infantino vẫn nhận được sự ủng hộ đáng kể. Arab Saudi, chủ nhà World Cup 2034, đã công khai đứng về phía ông hồi tháng trước. Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) và Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ (Conmebol) cũng được cho là ủng hộ Infantino.

Để tái đắc cử, Infantino cần giành quá bán số phiếu của 211 liên đoàn thành viên FIFA. Điều đó đồng nghĩa ông cần ít nhất 106 phiếu nếu toàn bộ thành viên tham gia và bỏ phiếu hợp lệ.

Infantino từng giành chiến thắng áp đảo trong các cuộc bầu cử trước. Năm 2016, ông đánh bại Salman bin Ebrahim Al Khalifa để trở thành Chủ tịch FIFA. Năm 2019, ông được tái đắc cử không có đối thủ. Đến năm 2023, Infantino tiếp tục được bầu lại trong một cuộc bầu cử không có ứng viên cạnh tranh.

Nếu thắng vào tháng 3/2027, Infantino sẽ có thêm một nhiệm kỳ kéo dài đến năm 2031. Đây cũng sẽ là nhiệm kỳ cuối cùng của ông theo giới hạn nhiệm kỳ hiện hành.

Theo Guardian, Sky Sports