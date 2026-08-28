Bốc thăm Champions League 2026/2027: Nhiều đại chiến đỉnh cao

Lễ bốc thăm League Phase Champions League mùa giải 2026/27 đã diễn ra tại Monaco vào tối ngày 27/8 (rạng sáng 28/8 theo giờ Việt Nam) với sự góp mặt của 36 đội bóng. Mỗi CLB chạm trán 8 đối thủ khác nhau, gồm 4 trận sân nhà và 4 trận sân khách. Theo quy định, mỗi đội sẽ gặp hai đối thủ đến từ mỗi nhóm hạt giống. Sau khi hoàn tất 8 lượt trận, 8 đội đứng đầu bảng xếp hạng chung cuộc sẽ giành vé trực tiếp vào vòng 16 đội. Các đội xếp từ thứ 9 đến 24 phải bước vào vòng play-off, trong khi 8 đội cuối bảng sẽ bị loại.

Kết quả bốc thăm của các đội bóng thuộc nhóm hạt giống số 1.

Hai trong số những trận đấu đáng chú ý nhất tại League Phase có sự hiện diện của Man City. Đoàn quân của Enzo Maresca chạm trán hai đối thủ rất mạnh là PSG và Barcelona. Man City được xếp đá sân nhà trước PSG nhưng phải làm khách trên sân Barcelona.

Đây rõ ràng là những đối thủ rất mạnh đối với Man City. PSG là nhà vô địch châu Âu trong 2 mùa giải liên tiếp, trong khi Barcelona cũng luôn nằm trong nhóm ứng viên cạnh tranh chức vô địch. Đội bóng xứ Catalan cũng vừa chiêu mộ thành công một cầu thủ quan trọng của Man City là tiền vệ Rodri.

Kết quả bốc thăm của các đội bóng thuộc nhóm hạt giống số 2.

Trong khi đó, đương kim Á quân Arsenal sẽ tiếp đón Real Madrid trên sân nhà trước khi hành quân tới Đức đối đầu Bayern Munich. Arsenal là ứng viên vô địch nặng ký trong 2 mùa giải gần đây. Đội bóng của Arteta đang có thành tích đối đầu ấn tượng trước Real Madrid và Bayern Munich trong lần chạm trán gần nhất. Đội bóng của Mikel Arteta vượt qua Real Madrid tại vòng tứ kết mùa giải 2024/2025 và đánh bại Bayern Munich tại League Phase mùa giải trước.

Sau khi vắng bóng tại Champions League trong hai mùa giải vừa qua, Man United đã trở lại giải đấu và có một hành trình League Phase không hề dễ dàng. Quỷ đỏ sẽ tiếp đón Bayern Munich tại Old Trafford và phải làm khách trước Atletico Madrid. Man Utd còn gặp Roma, Sporting Lisbon, RB Leipzig, Villarreal, Sabah và Como.

Kết quả bốc thăm của các đội bóng thuộc nhóm hạt giống số 3.

Sự trở lại Champions League của Man Utd vì thế sẽ được thử thách ngay lập tức. Bayern và Atletico đều là những đối thủ có đẳng cấp và kinh nghiệm ở sân chơi châu lục, trong khi các cuộc đối đầu với Como, Roma, Sporting hay Leipzig cũng không thể xem nhẹ.

Kết quả bốc thăm của các đội bóng thuộc nhóm hạt giống số 4.

Những kết quả bốc thăm này cho thấy League Phase mùa 2026/27 tiếp tục mang đến rất nhiều trận đấu lớn ngay từ giai đoạn đầu. Với thể thức mới, việc giành vị trí trong top 8 càng trở nên quan trọng bởi các đội đứng đầu sẽ tránh phải tham dự vòng play-off trước khi tiến vào vòng 16 đội.

League Phase Champions League 2026/27 sẽ bắt đầu từ ngày 8/9/2026. Lượt trận cuối diễn ra vào ngày 27/1/2027, trước khi các đội bước vào vòng knock-out. Trận chung kết sẽ được tổ chức tại sân Metropolitano ở Madrid vào ngày 5/6/2027.

Một số cặp đấu đáng chú ý League Phase Champions League 2026/27 Barcelona - PSG Man City - PSG Barcelona - Man City Bayern - Arsenal Arsenal - Real Madrid Man United - Bayern