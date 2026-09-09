Messi được đề cử Quả Bóng Vàng 2026

30 cầu thủ được đề cử năm nay là Vitinha, Vinicius Junior, Dayot Upamecano, Ferran Torres, Fabian Ruiz, William Saliba, Declan Rice, Rodri, William Pacho, Julian Quinones, Joao Neves, Michael Olise, Nuno Mendes, Lionel Messi, Lautaro Martinez, Kylian Mbappe, Sadio Mane, Marquinhos, Khvitcha Kvaratskhelia, Lamine Yamal, Achraf Hakimi, Harry Kane, Gabriel Magalhaes, Erling Haaland, Luis Diaz, Bruno Fernandes, Marc Cucurella, Ousmane Dembele, Jude Bellingham và Pau Cubarsi.

Danh sách 30 ứng viên Bóng Vàng do các nhà báo của France Football và L'Equipe lựa chọn. Sau đó, một nhà báo bóng đá từ mỗi quốc gia thuộc top 100 FIFA sẽ bỏ phiếu, chọn 10 cầu thủ xuất sắc. Điểm số được cộng dồn để xác định vị trí các cầu thủ.

Lionel Messi mừng bàn thắng trong trận Inter Miami hạ Montreal 5-1 ở MLS trên sân Nu, Miami, Mỹ ngày 29/8/2026. Ảnh: AP

Danh sách trên không có siêu sao Cristiano Ronaldo, dù anh góp công giúp Al Nassr vô địch Saudi Pro League 2025-2026. Siêu sao 41 tuổi không thể hiện tốt tại World Cup 2026, khi chỉ ghi ba bàn còn Bồ Đào Nha dừng bước ở vòng 1/8. Vì thế, không nhiều người bất ngờ khi tiền đạo 41 tuổi vắng mặt trong danh sách đề cử Quả Bóng Vàng.

Những sự thiếu vắng có thể gây tranh luận là Pedri, Raphinha, Julian Alvarez, Desire Doue, Bradley Barcola hay Federico Dimarco. Những cầu thủ có mặt gây bất ngờ là tiền đạo Torres, Mane hay Quinones.

Messi đang giữ kỷ lục 8 lần giành Quả Bóng Vàng, năm 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 và 2023. Năm 2024 và 2025, anh đều không được đề cử, tức là vắng mặt trong top 30. Siêu sao Argentina trở lại cuộc đua năm nay nhờ màn trình diễn chói sáng giúp Argentina vào chung kết World Cup 2026. Anh nhận Quả Bóng Bạc World Cup, đồng thời về nhì trong cuộc đua Vua phá lưới World Cup với 8 bàn thắng.

Quả Bóng Vàng World Cup 2026 Rodri và Vua phá lưới Kylian Mbappe sẽ là hai ứng viên nặng ký với Messi trong cuộc đua giải thưởng cá nhân danh giá nhất giới túc cầu. Rodri từng đoạt Quả Bóng Vàng 2024, còn Mbappe giành Bóng Đồng 2023. Ba ngôi sao này cũng giành cả Bóng Vàng, Bạc và Đồng tại World Cup 2026.

Rodri của Tây Ban Nha tạo dáng cùng danh hiệu Cầu thủ hay nhất giải sau trận chung kết World Cup 2026 gặp Argentina trên sân MetLife ở East Rutherford, bang New Jersey, gần New York, Mỹ, ngày 19/7/2026. Ảnh: AP

Ngoài ra, những cầu thủ khác cũng được coi là ứng viên sáng giá là Harry Kane, Lamine Yamal hay Khvicha Kvaratskhelia, dù họ không chơi quá nổi bật tại World Cup 2026.

Kane đang là lựa chọn số một của các nhà cái, bởi thành tích cá nhân của anh ấn tượng. Thủ quân tuyển Anh ghi 73 bàn, kiến tạo 8 lần trong 65 trận ở mùa giải 2025-2026, cho CLB lẫn đội tuyển quốc gia. Thành tích đó chỉ kém kỷ lục 91 bàn thắng của Messi ở mùa giải 2011-2012. Tại World Cup 2026, anh cũng ghi sáu bàn, còn đội tuyển Anh giành giải ba.

Yamal là cầu thủ hay nhất La Liga mùa trước, giúp Barca đăng quang với 8 điểm nhiều hơn Real Madrid. Anh ghi 25 bàn thắng, kiến tạo 20 lần trong 57 trận. Anh cũng giúp Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026, dù không giành giải thưởng cá nhân nào. Đây là lần thứ ba ngôi sao 19 tuổi được đề cử Quả Bóng Vàng, và lần trước anh về nhì sau Ousmane Dembele.

Đội trưởng Harry Kane (9) reo mừng sau khi thắng Na Uy 2-1 ở tứ kết World Cup 2026 trên sân Miami, Miami Gardens, Florida, Mỹ ngày 11/7/2026. Ảnh: AP

Kvaratskhelia thậm chí không được dự World Cup do Gruzia dừng bước ở vòng loại. Tuy nhiên, tiền đạo 25 tuổi chơi nổi bật, giúp PSG đoạt cú ăn ba mùa trước. Anh cũng giành giải Cầu thủ hay nhất Champions League 2025-2026.

Ra đời năm 1956 do tạp chí France Football sáng lập, Quả Bóng Vàng được coi là giải thưởng cá nhân danh giá nhất bóng đá thế giới. Lễ trao giải năm 2026 sẽ lần đầu tiên được tổ chức tại London, Anh, ngày 26/10.

Từ năm 2024, France Football phối hợp với UEFA tổ chức lễ trao giải, nhưng vẫn giữ quyền quyết định về tiêu chí và quy trình bầu chọn. Chủ nhân Quả Bóng Vàng được đánh giá dựa trên ba tiêu chí chính: màn trình diễn cá nhân, thành tích tập thể và tinh thần thể thao trong suốt mùa giải.