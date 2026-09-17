Kỳ tích sau gần một thế kỷ của Barcelona

Rạng sáng 17/9, Barcelona "đè bẹp" Racing Santander 7-2 ở vòng 6 giải vô địch Tây Ban Nha.
Sau 7 trận đấu chính thức của mùa 2026/27 (6 tại La Liga, 1 ở Champions League), Barcelona đã ghi tổng cộng 33 bàn thắng. Theo MisterChip, đây là thống kê chưa từng xuất hiện tại Camp Nou trong suốt 92 năm qua. Khi làm được điều tương tự, "Blaugrana" được dẫn dắt bởi huấn luyện viên người Hungary Ferenc Platko và Josep Escola là cầu thủ ghi bàn hàng đầu.
4 trận gần nhất, đoàn quân của Hansi Flick đều ghi từ 4 bàn trở lên. CLB xứ Catalonia duy trì mạch toàn thắng từ đầu mùa, đồng thời tái lập khoảng cách 3 điểm với Real Madrid trên bảng xếp hạng giải quốc nội.
Barcelona nối dài chuỗi chiến thắng trước Racing lên con số 9. Trong một trận đấu có tới 9 bàn thắng, Raphinha là nhân vật nổi bật nhất với cú hat-trick, trong khi Joao Cancelo cũng để lại dấu ấn bằng một siêu phẩm.
Chủ nhà nhập cuộc với tốc độ cao và chỉ mất 8 phút để mở tỷ số. Nhận đường chuyền ngang của Lamine Yamal, Cancelo tung cú sút chân phải từ khoảng cách khoảng 25 m, đưa bóng chạm mép dưới xà rồi bay vào góc cao khung thành. Đó là khởi đầu cho một màn trình diễn tấn công áp đảo của đội chủ nhà.
Raphinha sau đó nhân đôi cách biệt từ chấm phạt đền sau khi bị Pedro Felipe phạm lỗi. Racing bất ngờ rút ngắn tỷ số ở phút 30 nhờ pha xử lý và dứt điểm đẹp mắt của Maguette Gueye. Tuy nhiên, Barcelona nhanh chóng tái lập thế dẫn trước và Raphinha hoàn tất cú đúp trước khi hiệp một khép lại. Yamal còn bỏ lỡ cơ hội trên chấm 11 m ở phút cuối hiệp một.
Sau giờ nghỉ, trận đấu tiếp tục diễn ra với tốc độ cao. Racing có bàn rút ngắn cách biệt khi Yassir Zabiri tận dụng sai lầm của Wojciech Szczesny để ghi bàn vào lưới trống. Nhưng Barcelona lập tức đáp trả. Adeyemi kiếm về quả phạt đền và Raphinha không mắc sai lầm, hoàn tất hat-trick.
Gabriel Jesus, Yamal lần lượt ghi bàn trong những phút cuối, khép lại ngày thi đấu tưng bừng của "Blaugrana".
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