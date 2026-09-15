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Xem trực tiếp trận ra quân của U23 Việt Nam trên kênh nào?

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Đài truyền hình Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp trận ra quân của đội tuyển U23 Việt Nam tại vòng bảng ASIAD 2026, gặp đối thủ U23 Kuwait trên kênh VTV6 vào lúc 17 giờ chiều 15/9.

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Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Kuwait ở trận ra quân tại vòng bảng ASIAD 2026. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Chiều 15/9, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ mở màn hành trình môn bóng đá nam tại ASIAD 2026 với màn chạm trán đối thủ U23 Kuwait vào lúc 17 giờ trên sân vận động Nagoya City, Nhật Bản.

Để giúp khán giả trong nước có thể "tiếp lửa" cho U23 Việt Nam qua màn ảnh nhỏ, Đài truyền hình Việt Nam (VTV) sẽ tường thuật trực tiếp trận ra quân của thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh, cũng như trận đấu còn lại ở bảng C giữa U23 Uzbekistan và U23 Philippines diễn ra trước đó vào lúc 13h30 trên sóng VTV6.

Với việc hai đội đứng đầu bảng sẽ giành quyền vào tứ kết, một chiến thắng ở ngày đầu ra quân sẽ tạo lợi thế lớn cho U23 Việt Nam để hướng đến mục tiêu vượt qua vòng bảng.

Phát biểu trước trận mở màn "chiến dịch" tại ASIAD 2026, huấn luyện viên trưởng Đinh Hồng Vinh khẳng định U23 Việt Nam hướng tới việc tiến xa nhất có thể ở đấu trường châu lục, tuy nhiên trước mắt toàn đội sẽ hướng tới mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ vượt qua vòng bảng.

"Chúng tôi luôn hướng đến việc đi xa nhất có thể. Tôi và các học trò sẽ nỗ lực tối đa qua từng trận đấu, luôn tôn trọng đối thủ và thi đấu hết mình để giành kết quả tốt nhất. Mục tiêu quan trọng đầu tiên là phải vượt qua vòng bảng, sau đó sẽ tiếp tục nỗ lực tiến sâu hơn nữa tại giải đấu," huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh nhấn mạnh.

U23 Việt Nam hướng tới chiến thắng ở trận ra quân ASIAD 2026 để giành lợi thế trong cuộc đua vào tứ kết. (Ảnh: VFF)
U23 Việt Nam hướng tới chiến thắng ở trận ra quân ASIAD 2026 để giành lợi thế trong cuộc đua vào tứ kết. (Ảnh: VFF)

Trước thềm giải đấu, lực lượng của U23 Việt Nam liên tục có những sự xáo trộn. Ở hàng tiền vệ, Nguyễn Công Phương (Hải Phòng) không thể góp mặt vì chấn thương, buộc huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh phải triệu tập bổ sung Hoàng Quang Dũng của CLB bóng đá Huế.

Ở vị trí thủ môn, do Phạm Đình Hải phải hoàn thành nhiệm vụ ở Câu lạc bộ Hà Nội trong giai đoạn thi đấu Cúp Quốc gia, Nguyễn Bảo Ngọc của Sông Lam Nghệ An đã được triệu tập bổ sung cho vị trí "người gác đền" dự bị.

Bảo Ngọc là gương mặt quen thuộc tại các đội tuyển trẻ Việt Nam. Thủ môn của Sông Lam Nghệ An từng được triệu tập và bắt chính cho U17 Việt Nam tại Vòng chung kết U17 châu Á đồng thời liên tục góp mặt trong danh sách các đội tuyển trẻ ở các cấp độ U19 và U20 Việt Nam.

Với quỹ thời gian chuẩn bị cho ASIAD tương đối ngắn và lực lượng chỉ được hoàn thiện theo từng thời điểm, khả năng thích nghi của thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh sẽ được thử thách tại ASIAD 2026.

"Điều kiện thời tiết tại Nagoya khá tương đồng với thời tiết hiện tại ở Việt Nam khi cũng đang bước vào mùa mưa. Vì vậy, chúng tôi nghĩ rằng đây không phải là trở ngại lớn đối với việc thích nghi của toàn đội," huấn luyện viên của U23 Việt Nam đánh giá về điều kiện khí hậu tại Nagoya./.

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#U23 Việt Nam #trận ra quân ASIAD 2026 #ASIAD 2026 #U23 Kuwait

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