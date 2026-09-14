Man Utd thua Man City trong thế hơn người

Phil Foden nhận thẻ đỏ ở phút 24 sau tình huống đá nguội vào Bruno Fernandes. Man City phải chơi với 10 người trong phần lớn thời gian còn lại, nhưng lại tạo ra bước ngoặt quyết định. Haaland đưa bóng vào lưới ở phút 59, ban đầu bị bắt việt vị, trước khi VAR xác định tiền đạo Na Uy vẫn đứng trên Patrick Dorgu và công nhận bàn thắng.

Erling Haaland phản ứng trong trận Man Utd gặp Man City tại Ngoại hạng Anh ở Old Trafford, Manchester, Anh, ngày 13/9/2026. Ảnh: AP

Old Trafford gần như chết lặng sau quyết định này. Haaland chạy về phía góc sân để ăn mừng, trong khi khu vực dành cho CĐV Man City trở nên náo nhiệt. Trái lại, các cầu thủ Man Utd phản ứng dữ dội với quyết định của VAR. Gary Neville, cựu hậu vệ Man Utd đang làm bình luận viên, cũng thừa nhận ông không hiểu vì sao Haaland không việt vị và cho rằng cần một trọng tài giải thích luật.

Trước đó, Neville cũng đã phản ứng ở một tình huống khác, khi Foden nhận thẻ đỏ. Bruno Fernandes đá vào lưng Foden khi cầu thủ Man City đang nằm sân, trước khi Foden phản ứng bằng cách đá lại. Trọng tài Michael Oliver lập tức rút thẻ đỏ với Foden, và không đưa ra án phạt nào cho thủ quân Man Utd. Điều đó khiến Neville bất bình vì đáng lẽ tiền vệ Bồ Đào Nha cũng phải bị phạt.

Foden trở thành cầu thủ Man City thứ hai bị truất quyền thi đấu trong một trận derby Manchester tại Ngoại hạng Anh, sau Bernardo Corradi năm 2006. Đây cũng là bước ngoặt khiến nhiều người tin rằng Man Utd sẽ kiểm soát trận đấu.

Nhưng sau khi chơi hơn người, Man Utd giữ bóng nhiều nhưng không tạo ra quá nhiều cơ hội nguy hiểm, ngoại trừ những cú sút xa. Rashford suýt mở tỷ số bằng một cú đá phạt đẹp mắt từ cự ly khoảng 25 m, nhưng bóng dội cột.

Erling Haaland (trái), Gianluigi Donnarumma và Ruben Dias ăn mừng sau trận Man Utd gặp Man City tại Ngoại hạng Anh ở Manchester, Anh, ngày 13/9/2026. Ảnh: AP

Sang hiệp hai, đến lượt Mainoo sút từ khoảng 20 m, đưa bóng đi căng và trúng cột, bật ra đúng vị trí của Donnarumma. Đây là lần thứ hai Man Utd đưa bóng dội khung gỗ trong trận, và là dấu hiệu không lành với "Quỷ Đỏ".

Đến phút 59, Man City bất ngờ tạo ra khoảnh khắc quyết định. Haaland nhận bóng ở cột hai và dứt điểm tung lưới Man Utd từ quả tạt của Antoine Semenyo. Trợ lý trọng tài lập tức phất cờ vì lỗi việt vị, khiến tiền đạo Na Uy ôm đầu thất vọng. Tuy nhiên, VAR kiểm tra rất lâu rồi xác định Haaland vẫn ở vị trí hợp lệ, với Dorgu đứng thấp hơn và giữ anh ở trên hàng thủ Man Utd.

Sau bàn thắng này, đội khách chơi tự tin hơn và thậm chí suýt nhân đôi cách biệt. Phút 67, Enzo Fernandez nhận bóng rồi sút cứa lòng khiến bóng dội cột Man Utd. Lammens đã chạm nhẹ vào bóng, nếu không "Quỷ Đỏ" đã phải nhận thêm bàn thua.

Ngoài đường biên, Carrick nhiều lần cắn móng tay, tỏ vẻ lo lắng. Ông chỉ thay hai người, khi Benjamin Sesko thế chỗ Youri Tielemans phút 68, và Joshua Zirkzee vào thay Rashford phút 83. Tuy nhiên, hai tiền đạo vào sân đều không tạo nên dấu ấn nào.

Kobbie Mainoo sút bóng trong trận Man Utd gặp Man City tại Ngoại hạng Anh ở Old Trafford, Manchester, Anh, ngày 13/9/2026. Ảnh: AP

Man City càng về cuối càng chủ động kéo dài thời gian. CĐV đội khách bắt đầu hô "ole" sau mỗi đường chuyền, trong khi có những khán giả Man Utd la ó. Enzo Fernandez trở thành tâm điểm của những va chạm cuối trận. Sau một tình huống ngã trong cấm địa, anh và Harry Maguire đều nhận thẻ vàng.

Man Utd vẫn có cơ hội gỡ hòa ở phút cuối. Donnarumma cứu thua quyết định khi cản cú sút chân phải của Mbeumo trong thế đối mặt. Pha bóng khiến thủ môn Italy được đồng đội vây quanh ăn mừng như thể vừa ghi bàn.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Maresca lập tức chạy về phía khu vực CĐV Man City để ăn mừng. HLV người Italy có chiến thắng đầu tiên trong một trận derby Manchester trong tình cảnh ít ai ngờ. Trong khi đó, Man Utd tiếp tục bế tắc khi được chơi hơn người, như trận thua Everton 0-1 ở Ngoại hạng Anh mùa trước.

Ở trận tiếp theo, Man Utd tiếp tục chơi trên sân Old Trafford gặp Brighton ở vòng ba Cup Liên đoàn Anh tối 16/9. Trong khi đó, Man City tiếp đội hạng dưới Norwich.