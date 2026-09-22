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Thua Uzbekistan 0-2, U23 Việt Nam vẫn vào tứ kết ASIAD 2026

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Chiều 22/9, U23 Việt Nam thua Uzbekistan 0-2 nhưng kết quả này vẫn đủ để giúp thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh vào top 8 đội mạnh của môn bóng đá nam Á vận hội 2026.

U23 Việt Nam khép lại vòng bảng ASIAD 2026 bằng thất bại 0-2 trước U23 Uzbekistan, nhưng màn trình diễn của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh vẫn mang đến nhiều tín hiệu tích cực. Trước một đối thủ được đánh giá thuộc nhóm những nền bóng đá trẻ hàng đầu châu Á, các cầu thủ áo đỏ đã chơi đầy nỗ lực, sẵn sàng thi đấu sòng phẳng và không hề tỏ ra lép vế trong nhiều thời điểm.

U23 Uzbekistan sớm tạo khác biệt khi Urinboev Muhammadali có pha xử lý cá nhân đẳng cấp ở phút thứ 5, vượt qua hàng thủ Việt Nam trước khi dứt điểm hiểm hóc mở tỷ số. Bàn thua khiến U23 Việt Nam buộc phải đẩy cao đội hình và nhanh chóng tạo ra những cơ hội đáng chú ý.

U23 Việt Nam gặp khó trước đối thủ có đẳng cấp cao. Ảnh: Hiếu Chiến.
U23 Việt Nam gặp khó trước đối thủ có đẳng cấp cao. Ảnh: Hiếu Chiến.

Minh Phúc có tình huống đối mặt nhưng không thể đánh bại thủ môn Samandar Muratbaev, trong khi Thanh Nhàn từng đưa bóng vào lưới nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Trong thế trận giằng co, U23 Việt Nam tiếp tục cho thấy sự tự tin trước đối thủ mạnh. Những pha phối hợp ở tốc độ cao, khả năng tranh chấp ở khu vực giữa sân và tinh thần pressing liên tục giúp đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh tạo ra không ít khó khăn cho Uzbekistan. Tuy nhiên, hàng công áo đỏ vẫn thiếu đi sự chính xác ở những thời điểm quyết định.

U23 Việt Nam chơi đầy nỗ lực. Ảnh: Hiếu Chiến.
U23 Việt Nam chơi đầy nỗ lực. Ảnh: Hiếu Chiến.

Khó khăn càng lớn hơn khi Xuân Bắc phải rời sân vì chấn thương ở phút 28. Việc mất một cầu thủ quan trọng khiến U23 Việt Nam phải điều chỉnh lại cách vận hành, trong khi Uzbekistan vẫn duy trì được sự nguy hiểm với những pha phản công tốc độ.

Sang hiệp hai, U23 Việt Nam tiếp tục chiến đấu với tinh thần cao. Quốc Việt, Ngọc Mỹ cùng các đồng đội nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ, nhưng trước hàng phòng ngự chắc chắn của đối phương, cơ hội rõ ràng không xuất hiện nhiều. Phút 68, Uzbekistan tận dụng tốt khoảng trống để Ibraimov Nurlan bứt tốc và dứt điểm quyết đoán, nâng tỷ số lên 2-0.

U23 Uzbekistan gây sức ép lớn lên hàng thủ Việt Nam. Ảnh: Hiếu Chiến.
U23 Uzbekistan gây sức ép lớn lên hàng thủ Việt Nam. Ảnh: Hiếu Chiến.

Dù không thể tạo nên bất ngờ trước Uzbekistan, U23 Việt Nam vẫn nhận được tin vui từ trận đấu cùng giờ. U23 Philippines đánh bại U23 Kuwait, giúp đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh giữ vị trí thứ hai bảng C với 4 điểm và chính thức giành quyền vào tứ kết ASIAD 2026.

Đối thủ tiếp theo của Xuân Bắc và đồng đội là tập thể đứng nhất bảng D, Hàn Quốc hoặc Saudi Arabia.

Theo Duy Anh/lifestyle.zingnews.vn
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#ASIAD 2026 #U23 Việt Nam

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