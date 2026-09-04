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U20 Việt Nam còn cơ hội đi tiếp, giấc mơ châu Á chưa khép lại

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(Baohatinh.vn) - U20 Việt Nam chưa hết cơ hội dự VCK U20 châu Á 2027, nhưng nhiệm vụ phía trước vô cùng khó khăn. Thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi buộc phải thắng Iran và chờ những kết quả thuận lợi.

Sau hai lượt trận bảng C vòng loại U20 châu Á 2027, U20 Việt Nam đang rơi vào tình thế bất lợi khi chưa có điểm nào sau hai thất bại trước U20 Triều Tiên và U20 Palestine. Tuy nhiên, cánh cửa đi tiếp về lý thuyết vẫn chưa hoàn toàn đóng lại với thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi.

Hiện tại, U20 Triều Tiên dẫn đầu bảng với 6 điểm, hiệu số +4. U20 Iran và U20 Palestine cùng có 3 điểm, trong khi U20 Việt Nam đứng cuối với 0 điểm, ghi 1 bàn và nhận 5 bàn thua.

U20 Việt Nam (áo đỏ) không còn quyền tự quyết trước lượt trận cuối - Ảnh: Đăng Khôi
U20 Việt Nam (áo đỏ) không còn quyền tự quyết trước lượt trận cuối - Ảnh: Đăng Khôi

Do không còn khả năng cạnh tranh ngôi đầu bảng, mục tiêu duy nhất của U20 Việt Nam là giành vị trí nhì bảng rồi hy vọng lọt vào nhóm 7 đội nhì có thành tích tốt nhất để giành vé dự VCK vào năm sau.

Điều kiện bắt buộc là U20 Việt Nam phải đánh bại U20 Iran ở lượt trận cuối, đồng thời U20 Triều Tiên thắng U20 Palestine. Khi đó, Việt Nam, Iran và Palestine có thể cùng kết thúc với 3 điểm, và thứ hạng sẽ được quyết định bằng các tiêu chí phụ, trong đó thành tích đối đầu được AFC ưu tiên.

Kịch bản thuận lợi nhất với U20 Việt Nam là một chiến thắng sát nút trước Iran như tỷ số 3-2 hoặc 4-3. Khi ấy, đội chủ nhà có thể vượt qua Iran và Palestine nhờ kết quả đối đầu trực tiếp.

Ngoài cuộc đua trong bảng C, U20 Việt Nam còn phải quan tâm đến thành tích của các đội nhì bảng khác. Do bảng A chỉ còn ba đội sau khi Philippines rút lui, kết quả đội nhì bảng gặp đội cuối bảng tại các bảng bốn đội. Nếu Palestine đứng cuối, trận thua 1-2 của Việt Nam trước Palestine sẽ không được tính.

Thành tích dùng để so sánh của Việt Nam khi đó là thắng Iran và thua Triều Tiên, tương đương 3 điểm, hiệu số -2. Ghi càng nhiều bàn trước Iran, Việt Nam càng có lợi nếu phải xét tiếp số bàn thắng.

Dù vậy, đây sẽ là nhiệm vụ không hề dễ dàng khi U20 Iran đang là một trong những đội mạnh nhất bảng. U20 Việt Nam không còn quyền tự quyết, nhưng một chiến thắng ở lượt cuối vẫn có thể mở ra hy vọng lách qua khe cửa hẹp đầy kịch tính tại vòng loại U20 châu Á 2027.

Thiên Bình/vietnamnet.vn
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