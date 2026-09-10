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Yamal đi vào lịch sử Champions League

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Đêm 9/9, Barcelona có màn ra quân Champions League không thể ấn tượng hơn khi đè bẹp Feyenoord 5-1.

Chiến thắng này đến theo cách khá nhẹ nhàng khi đội bóng của Hansi Flick gần như không cần phải bung nhiều sức vẫn tạo ra cách biệt áp đảo. Với Yamal, anh tỏa sáng với một bàn thắng và hai kiến tạo, qua đó trở thành cầu thủ tuổi teen góp dấu giày vào nhiều bàn thắng nhất lịch sử Champions League nhất (21 bàn thắng và kiến tạo), phá kỷ lục được nắm giữ bởi Kylian Mbappe (20 bàn thắng và kiến tạo).

Flick đang sở hữu một tập thể có khả năng ghi bàn từ nhiều hướng, trong đó Raphinha đạt phong độ bùng nổ, Yamal ngày càng trưởng thành và Pedri tiếp tục đóng vai trò điều phối. Ở chiều ngược lại, Feyenoord nối dài chuỗi trận không thắng trên sân khách tại các giải đấu châu Âu lên 12 trận.

Barca khởi đầu như mơ tại Champions League.
Barca khởi đầu như mơ tại Champions League.

Ngay phút thứ 3, Barcelona đã cho thấy sự sắc bén đáng sợ. Raphinha nhận bóng, vượt qua hai cầu thủ Feyenoord bằng pha xử lý kỹ thuật rồi tung cú sút hiểm hóc vào góc thấp.

Karim Adeyemi sau đó nhân đôi cách biệt bằng pha đột phá bên cánh trái và cú dứt điểm hoàn hảo vào góc xa. Điều đáng nói là Barcelona chưa cần đến sự bùng nổ của Lamine Yamal nhưng vẫn tạo ra thế trận vượt trội. Dani Olmo và Yamal đều có những cơ hội đáng chú ý, trong khi Feyenoord gần như bất lực trong việc tiếp cận khung thành Joan Garcia.

Sau giờ nghỉ, Raphinha tiếp tục trừng phạt hàng thủ đội khách. Nhận đường chuyền thông minh từ Pedri, cầu thủ người Brazil hoàn tất cú đúp bằng pha dứt điểm lạnh lùng, nâng số bàn thắng của anh lên con số 8 chỉ sau 5 trận mùa này.

Đến lúc này, Barcelona đã hoàn toàn kiểm soát trận đấu. Hansi Flick có thể tính toán nhân sự, nhưng Lamine Yamal vẫn để lại dấu ấn đặc biệt. Cú đá phạt ấn tượng ở phút 77 giúp tài năng trẻ người Tây Ban Nha có thêm một khoảnh khắc đáng nhớ tại Champions League.

Feyenoord có bàn danh dự của Sem Steijn, nhưng Gabriel Jesus lập tức khép lại đêm diễn bằng cú đánh đầu từ đường chuyền của Yamal. Barcelona ghi 5 bàn trong 4/5 trận chính thức mùa này, một con số cho thấy sức mạnh tấn công đáng sợ.

lifestyle.zingnews.vn
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#Yamal #Champions League #Barcelona #Feyenoord #bóng đá trẻ

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