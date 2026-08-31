Việt Nam tranh tài ở vòng loại U20 châu Á 2027 hôm nay

* U20 Việt Nam - U20 Triều Tiên: 19h thứ Hai 31/8.

Vòng loại U20 châu Á 2027 diễn ra từ ngày 31/8 đến 6/9. Do Philippines bỏ cuộc, vòng loại còn 31 đội tuyển chia làm 8 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt để chọn ra 8 đội nhất và 7 đội nhì thành tích tốt nhất dự vòng chung kết, cùng chủ nhà Trung Quốc. Vòng chung kết diễn ra vào tháng 3/2027.

Các đội xếp cuối mỗi bảng vòng loại sẽ xuống chơi ở vòng phát triển (Development phase) ở kỳ giải tiếp theo. Vòng này năm nay gồm 12 đội chia làm ba bảng I, J, K. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt, để chọn ra hai đội dẫn đầu mỗi bảng thăng hạng lên dự vòng loại kỳ tiếp theo.

Trung vệ đội trưởng Nguyễn Quốc Khánh của Việt Nam (áo trắng) thi đấu trong trận thắng Myanmar 5-0 ở lượt ra quân bảng A giải U19 Đông Nam Á 2026, trên sân Umatera Utara, Indonesia ngày 4/6/2026. Ảnh: VFF

LĐBĐ châu Á (AFC) kỳ vọng thể thức này sẽ tạo nên nhiều trận đấu cân bằng hơn và giảm số trận có tỷ số quá cách biệt ở vòng loại U20. Bên cạnh tranh vé dự vòng chung kết, các đội buộc phải nỗ lực để tránh nằm thuộc nhóm đội có thành tích tệ nhất phải xuống chơi ở vòng phát triển kỳ tiếp theo.

Việt Nam nằm ở bảng C, cùng Iran, Triều Tiên và Palestine. Xét trên bảng FIFA, Iran dẫn đầu khi đứng thứ 22. Xếp sau là Palestine (95), Việt Nam (99) và Triều Tiên (120). Dù xếp thấp nhất, bóng đá Triều Tiên chưa bao giờ bị đánh giá thấp về thể lực và kỷ luật.

Việt Nam chưa từng gặp Palestine trước đây. Trong khi đó, đội lần lượt thua Iran tại vòng bảng năm 2012 (1-2) và 2023 (1-3). Với Triều Tiên, Việt Nam hòa 2-2 tại vòng loại và thua 0-5 tại vòng bảng năm 2012. Bốn năm sau, thế hệ sinh năm 1997 của Nguyễn Quang Hải thắng đối thủ này 2-1, giúp Việt Nam lần đầu vượt qua vòng bảng rồi vào bán kết và giành vé dự FIFA U20 World Cup 2017.

Việt Nam là một trong 8 chủ nhà của vòng loại. Sân Việt Trì ở Phú Thọ được chọn làm sân nhà và sẽ mở cửa tự do cho khán giả. Đội lần lượt chạm trán Triều Tiên (31/8), Palestine (3/9) và Iran (6/9), đều diễn ra lúc 19h.

Cầu thủ Nguyễn Quốc Khánh, HLV Yutaka Ikeuchi của Việt Nam, HLV O Thae-song, cầu thủ Ri Hyok-gwang của Triều Tiên ở họp báo tại Phú Thọ ngày 30/8/2026, trước lượt ra quân bảng C vòng loại U20 châu Á 2027. Ảnh: VFF

HLV người Nhật Bản Yutaka Ikeuchi tiếp tục dẫn dắt đội tuyển, dù thất bại khi không vượt qua vòng bảng U19 Đông Nam Á 2026 hồi tháng 6 ở Indonesia. Ông cho biết đó là bài học lớn giúp toàn đội nhìn rõ hơn các vấn đề cần cải thiện, thông qua chuyến tập huấn hai tuần tại Nhật Bản. Hiện tại, đội sẵn sàng cho trận mở màn gặp Triều Tiên.

"Triều Tiên rất mạnh, với lối chơi thể lực và tinh thần tốt", HLV Ikeuchi nói. "Trận này không dễ dàng nhưng chúng tôi đã sẵn sàng đối đầu và chiến đấu hết sức".

So với đội hình dự giải Đông Nam Á, ông Ikeuchi thay 10 trong 23 vị trí. Trung vệ Nguyễn Quốc Khánh, trưởng thành từ lò PVF và vừa đầu quân cho Ninh Bình, được chọn làm đội trưởng. Gương mặt nổi bật có tiền vệ Nguyễn Lê Phát, cùng U23 Việt Nam giành HC vàng SEA Games 33 và HC đồng U23 châu Á 2026, và trung vệ Đinh Quang Kiệt vừa vô địch ASEAN Cup 2026. Hàng công có Hoàng Trọng Duy Khang, Trần Gia Bảo, Nguyễn Văn Bách đã ghi dấu ấn từ cấp độ U17.

U20 châu Á, trước đây mang tên U19 hay giải trẻ, lần đầu tổ chức vào năm 1959 tại Malaysia. Hàn Quốc dẫn đầu với 12 lần đăng quang. Xếp sau là Myanmar (7), Israel (6), Iraq (5), Iran (4), Arab Saudi, Triều Tiên (3), Thái Lan (2), Nhật Bản, Trung Quốc, Indonesia, Qatar, Syria Uzbekistan, UAE, Ấn Độ, Australia (1). Australia hiện là đương kim vô địch.

Tính từ năm 1977, giải đấu cũng được tận dụng làm vòng loại U20 World Cup – khu vực châu Á. Indonesia là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên góp mặt vào năm 1979, sau đó đến Malaysia (1997), Myanmar (2015) và Việt Nam (2017).

Tính từ năm 2002, Việt Nam đã vượt qua vòng loại 10 trong 12 kỳ giải, trừ năm 2008 và 2025. Ở kỳ trước, Việt Nam làm chủ nhà bảng A, lần lượt thắng Bhutan 5-0, Guam 3-0 và Bangladesh 4-1, nhưng trận thua Syria 0-1 ở lượt cuối khiến đội tuột vé dự vòng chung kết.

Danh sách đội tuyển bóng đá U20 Việt Nam

Thủ môn (3): Phan Đình Bách (PVF), Trần Văn Đạt (SLNA), Hoa Xuân Tín (Công an TP HCM)

Hậu vệ (8): Đinh Quang Kiệt, Lê Khả Đức (Công an TP HCM), Nguyễn Quốc Khánh (Ninh Bình), Lê Huy Việt Anh, Bùi Duy Đăng (PVF), Lê Tấn Dũng (Hưng Yên), Lê Minh Nhật (Quảng Ninh), Đinh Xuân Khải (Phú Thọ)

Tiền vệ (6): Trần Gia Hưng (Hải Phòng), Đậu Hồng Phong (Hà Nội), Nguyễn Lê Phát (Ninh Bình), Nguyễn Văn Khánh (Hà Tĩnh), Trần Hoàng Khanh, Đào Quang Anh (PVF)

Tiền đạo (6): Hoàng Trọng Duy Khang (Hải Phòng), Hoàng Công Hậu (Thể Công), Nguyễn Văn Bách (PVF), Trần Gia Bảo (HAGL), Nguyễn Thiên Phú (Hà Nội), Nguyễn Trọng Đức Vũ (Hưng Yên).