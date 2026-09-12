Vì sao U23 Việt Nam vắng Việt kiều dự ASIAD 20?

Bóng đá nam ASIAD 20 dành cho lứa U23, tức sinh từ ngày 1/1/2003 về sau, đồng thời mỗi đội tuyển được đăng ký ba cầu thủ quá tuổi. Tuy nhiên, LĐBĐ Việt Nam (VFF) không sử dụng hạn ngạch quá tuổi, để trao hoàn toàn cơ hội cho lứa trẻ.

Với nhóm cầu thủ Việt kiều, năm cái tên tính đến nay đủ điều kiện góp mặt là tiền vệ Lê Viktor, Nguyễn Vadim (sinh ra tại Nga), Trần Thành Trung (Bulgaria), tiền đạo Ngô Đăng Khoa (Australia) và Lee Williams Minh Hoàng (Anh). Trong số này, Viktor sinh năm 2003, Trung và Vadim là 2005, còn Khoa 2006 và Williams 2007.

Tiền đạo Việt kiều gốc Australia Ngô Đăng Khoa (thứ hai từ phải sang) và tiền đạo Việt kiều gốc Anh Lee Williams (phải) của Công an TP HCM trong trận thắng Ninh Bình 2-1 ở chung kết Cup Quốc gia 2025-2026, trên sân Ninh Bình ngày 14/6/2026. Ảnh: VPF

Lê Viktor chưa hồi phục chấn thương mắt cá chân. Trong khi đó, Nguyễn Vadim chưa thuyết phục được ban huấn luyện về chuyên môn.

Lee Williams ghi dấu ấn khi ghi 9 bàn sau 21 trận cho Công an TP HCM ở mùa giải 2025-2026, góp sức đoạt Cup Quốc gia. Tuy nhiên, tiền đạo này chỉ chính thức có quốc tịch Việt Nam vào ngày 26/8, trong khi hạn chót để Ủy ban Olympic Việt Nam gửi danh sách cho ban tổ chức ASIAD 20 là ngày 1/7.

Theo quy trình của ASIAD, mỗi đội tuyển bóng đá sẽ gửi danh sách sơ bộ 50 cầu thủ cho ban tổ chức. Đến hạn, đội phải đăng ký danh sách tạm thời 23 cầu thủ, và có thể thay đổi nhân sự nếu cầu thủ chấn thương dựa vào danh sách sơ bộ trước ngày môn bóng đá nam khởi tranh.

Trần Thành Trung và Ngô Đăng Khoa đã có tên trong danh sách tạm thời được đăng trên trang chủ ASIAD 20. Tuy nhiên, Trung gặp chấn thương cơ đùi sau ở trận Ninh Bình thắng Hải Phòng 4-1 tại vòng 1 V-League 2026-2027 vào ngày 5/9, khiến anh lỡ hẹn vì cần ít nhất 10 ngày hồi phục. Trong khi đó, Khoa cũng gặp chấn thương làm lỡ ASEAN Cup 2026. Tiền đạo này đã thi đấu 24 phút cuối ở trận Công an TP HCM thắng Hà Nội FC 3-1 tại vòng 1 V-League, nhưng vẫn chưa đạt thể trạng tốt nhất.

Tiền vệ Việt kiều gốc Bulgaria Trần Thành Trung (phải) của Ninh Bình thi đấu trong trận thắng Hải Phòng 4-1 ở vòng 1 V-League 2026-2027 trên sân Ninh Bình ngày 5/9/2026. Ảnh: Ninh Bình FC

Bên cạnh Trung và Khoa, hậu vệ cánh Võ Anh Quân, tiền vệ Nguyễn Bảo Long và Nguyễn Công Phương cũng chấn thương. Vì vậy, bốn cầu thủ được thay thế là hậu vệ Nguyễn Lương Tuấn Khải, tiền vệ Lê Đình Long Vũ, Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Hoàng Khanh và Hoàng Quang Dũng.

Ở họp báo tại trụ sở LĐBĐ Việt Nam (VFF) chiều 10/9, Phó chủ tịch Trần Anh Tú cho biết thủ môn Phạm Đình Hải không được Hà Nội FC cho lên hội quân. Nguyên nhân là một thủ môn của đội bóng thủ đô chấn thương dẫn đến chỉ còn một thủ môn chính thức ở vòng loại Cup Quốc gia vào ngày 20/9, nếu để Hải lên tuyển. Cuối cùng, thủ thành Nguyễn Bảo Ngọc của SLNA được lên thay.

U23 Việt Nam sẽ tập trung và di chuyển đến Nhật Bản vào ngày 12/9.

Tại ASIAD 20, Việt Nam thuộc nhóm hạt giống số 1 do xét dựa trên thành tích tại giải U23 châu Á 2026. Đội nằm ở bảng C, lần lượt gặp Kuwait ngày 15/9, Philippines 18/9 và Uzbekistan 22/9.

Môn bóng đá nam ASIAD 20 gồm 16 đội tuyển chia làm bốn bảng. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt, để chọn ra bốn đội nhất và bốn đội nhì vào tứ kết.

Thành tích tốt nhất của Việt Nam là vào bán kết rồi đứng thứ tư tại ASIAD 18, dưới thời HLV Park Hang-seo. Ở kỳ tiếp theo, Việt Nam dừng bước tại vòng bảng.

Danh sách đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam dự ASIAD 2026

Thủ môn (3): Hoa Xuân Tín (Công an TP HCM), Cao Văn Bình, Nguyễn Bảo Ngọc (SLNA)

Hậu vệ (7): Lê Nguyên Hoàng (SLNA), Phạm Lý Đức (CAND), Nguyễn Quốc Toản (Quy Nhơn United), Đinh Quang Kiệt (Công an TP HCM), Đặng Tuấn Phong (Hải Phòng), Nguyễn Đức Anh (Hà Nội FC), Nguyễn Lương Tuấn Khải (Huế)

Tiền vệ (9): Lê Đình Long Vũ, Nguyễn Quang Vinh (SLNA), Phạm Minh Phúc, Nguyễn Xuân Bắc (CAND), Lê Văn Thuận (Ninh Bình), Nguyễn Thái Quốc Cường, Nguyễn Phi Hoàng (Công an TP HCM), Nguyễn Hoàng Khanh (Thể Công), Hoàng Quang Dũng (Huế)

Tiền đạo (4): Nguyễn Thanh Nhàn (CAND), Nguyễn Lê Phát, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Ngọc Mỹ (Ninh Bình).