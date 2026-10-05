Indonesia vô địch FIFA ASEAN Cup sau loạt luân lưu

Indonesia có lợi thế sân nhà và đội hình giàu thể lực, nhưng vẫn cần 120 phút và loạt luân lưu để đánh bại Thái Lan. Ảnh: Minh Chiến.

Có lẽ rất lâu nữa bóng đá Đông Nam Á mới lại chứng kiến một trận chung kết điên rồ đến vậy. Indonesia và Thái Lan đã cống hiến hơn 120 phút bóng đá rực lửa, nơi lợi thế liên tục đổi chủ, cảm xúc bị đẩy lên tận cùng và chức vô địch chỉ được quyết định sau loạt luân lưu cân não. Cuối cùng, giữa bầu không khí cuồng nhiệt trên sân nhà, Indonesia là đội được nở nụ cười sau cùng.

Ngay từ những phút đầu, Indonesia đã cho thấy quyết tâm rất lớn. Sự cổ vũ của hàng chục nghìn khán giả giúp đội chủ nhà nhập cuộc đầy hứng khởi, liên tục đẩy Thái Lan lùi sâu. Sau 45 phút, Indonesia kiểm soát bóng tới 68% và tung ra 7 cú sút. Tuy nhiên, Thái Lan cho thấy bản lĩnh của một đối thủ giàu kinh nghiệm khi kiên trì phòng ngự, chờ đợi những thời cơ từ các pha chuyển trạng thái. Hai đội bước vào giờ nghỉ mà không có bàn thắng, nhưng chất lượng chuyên môn và sự quyết liệt đã khiến trận chung kết nóng lên từng phút.

Thái Lan thi đấu lép vế trong hiệp một. Ảnh: Minh Chiến.

Hiệp hai tiếp tục diễn ra với thế giằng co. Thái Lan có thời điểm kiểm soát bóng tới 74%, nhưng Indonesia mới là đội tạo ra những cơ hội nguy hiểm hơn. Bước ngoặt đến ở phút 81 khi Mickelson nhận thẻ vàng thứ hai và khiến Thái Lan chỉ còn 10 người. Chỉ hai phút sau, Indonesia tận dụng lợi thế. Dean James thực hiện cú đá phạt từ khoảng 17 m, bóng chạm người Sanron đổi hướng khiến thủ môn Anuin hoàn toàn bất lực.

Tưởng như chức vô địch đã nằm trong tay Indonesia thì kịch bản lại đảo chiều theo cách không thể ngờ. Phút 88, chính Sanron, người vừa trở thành tội đồ, lại lập công chuộc lỗi với pha dứt điểm cận thành sau đường chuyền tuyệt đẹp của Seksan Ratree.

Thái Lan vùng lên mạnh mẽ ở thế thiếu người. Ảnh: Minh Chiến.

Thái Lan dù chơi thiếu người vẫn kéo trận đấu trở lại vạch xuất phát. Indonesia có cơ hội kết thúc trận đấu nhưng không thể tận dụng, để rồi phải trả giá khi bước vào hiệp phụ.

Phút 111, hàng thủ Indonesia xử lý cẩu thả trong tình huống ba đấu ba và để Sanron hoàn tất cú đúp, giúp Thái Lan dẫn ngược 2-1. Nhưng trận chung kết vẫn chưa chịu khép lại. Phút 114, Ridho đưa bóng vào trong khiến thủ môn Anuin không thể bắt dính, tạo điều kiện để Elkan Baggott đá bồi gỡ hòa 2-2. Hơn 120 phút nghẹt thở kết thúc mà không đội nào chịu khuất phục.

Cảm xúc liên tục đảo chiều trong trận cầu 4 bàn thắng. Ảnh: Minh Chiến.

Trên chấm luân lưu, Indonesia cuối cùng đã giữ được thần kinh thép. Dean James, Elkan Baggott và Shayne Pattynama lần lượt thực hiện thành công. Trong khi đó, cú sút của Yooyen dội cột, còn Nattapong Sayriya không thể thắng được áp lực ở lượt quyết định.

Indonesia thắng 4-2 trên loạt luân lưu, chính thức đăng quang trong niềm vui vỡ òa của cầu thủ và người hâm mộ. Đây không chỉ là một chức vô địch, mà còn là phần thưởng xứng đáng cho một trận chung kết mà cả Indonesia lẫn Thái Lan đã biến sân cỏ Đông Nam Á thành sân khấu của cảm xúc, bản lĩnh và những màn rượt đuổi nghẹt thở đến tận giây cuối cùng.