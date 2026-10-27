HLV Kim Sang-sik thử quân cho Asian Cup 2027

Trong đợt FIFA Days tháng 11, HLV Kim Sang-sik và các cộng sự sẽ có hai giải giao hữu cần chuẩn bị. Theo đó, ĐTQG sẽ gặp Đài Loan và Kyrgyzstan tại Ninh Bình từ ngày 11/11 đến 17/11, còn đội U23 lần lượt gặp Thái Lan, Singapore và Qatar ở Gia Lai từ ngày 10/11 đến 14/11.

Do hai giải trùng nhau, nhà cầm quân Hàn Quốc vẫn ưu tiên dẫn dắt ĐTQG. Đội U23 sẽ được giao cho một trợ lý. Trong quá khứ, trợ lý Đinh Hồng Vinh thường được giao làm quyền HLV trưởng U23 tại các giải giao hữu ở Trung Quốc và gần nhất là ASIAD 2026 ở Nhật Bản.

HLV Kim Sang-sik (áo xanh) trong buổi tập của đội tuyển Việt Nam tại sân Arcamanik, Bandung, Indonesia ngày 25/9/2026, để chuẩn bị cho trận ra quân bảng B FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: Đức Đồng

Giải giao hữu quốc tế U23 ở Gia Lai sẽ dành cho các cầu thủ sinh từ ngày 1/1/2005 về sau, nhằm hướng tới SEA Games 2027 tại Malaysia, giải U23 Đông Nam Á 2027 và vòng loại U23 châu Á 2028 trên sân nhà. Bên cạnh đó, màn trình diễn tốt của các cầu thủ trẻ có thể mở ra cơ hội dự Asian Cup 2027.

"Hai đội tuyển chuẩn bị song song với các tiêu chuẩn đặt ra ở mức độ cao nhất", Tổng thư ký LĐBĐ Việt Nam (VFF) Nguyễn Văn Phú nói tại trụ sở Liên đoàn sáng nay. "Không chỉ nhân tố có mặt trên ĐTQG, HLV Kim Sang-sik cũng theo dõi sát đội U23 để lựa chọn cầu thủ tốt nhất hướng tới Asian Cup 2027".

Giải giao hữu quốc tế U23 ở Gia Lai là sự kiện quan trọng góp phần hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026. Trước giải bóng đá, tỉnh Gia Lai còn tổ chức Festival Cồng chiêng - Tuần lễ Hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đăng Ya để quảng bá văn hóa và thúc đẩy du lịch.

Đội tuyển U23 Việt Nam thua Hàn Quốc 0-4 tại tứ kết bóng đá nam ASIAD 2026, trên sân Mizuho Park Rugby, Nagoya, Nhật Bản ngày 25/9/2026. Ảnh: Đông Huyền

Giải đấu sẽ diễn ra trên sân Pleiku, với sức chứa khoảng 10.000 chỗ ngồi. Bốn đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Tiền thưởng cho đội vô địch là 100.000 USD, khoảng 2,5 tỷ đồng. Á quân và hạng Ba lần lượt nhận 40.000 và 20.000 USD. Cầu thủ hay nhất giải nhận 2.000 USD, còn Cầu thủ ghi nhiều bàn nhất, Thủ môn hay nhất và Tổ trọng tài xuất sắc nhận 1.000 USD.

VFF và Ban tổ chức giải sẽ bán vé theo hình thức trực tuyến từ ngày 28/10 đến 4/11, với ba mức giá là 200.000, 300.000 và 400.000 đồng.

HLV Kim Sang-sik vừa có quãng nghỉ khoảng 10 ngày tại quê nhà ở Hàn Quốc. Khi trở lại Việt Nam, ông đã tham dự concert của nhóm nhạc Hàn Quốc nổi tiếng BigBang, trước khi tiếp tục theo dõi các CLB Việt Nam thi đấu trên nhiều mặt trận để lựa chọn nhân tố phù hợp cho hai đội tuyển.

Sau đợt FIFA Days tháng 11, đợt hội quân tiếp của đội tuyển Việt Nam vào cuối tháng 12. Đội dự kiến đá giao hữu với chủ nhà Nhật Bản vào ngày 30/12, sau đó gặp chủ nhà Qatar vào đầu tháng 1/2027.

Việt Nam nằm ở bảng E Asian Cup 2027, lần lượt gặp UAE ngày 10/1, Hàn Quốc 15/1 và Yemen 20/1/2027.