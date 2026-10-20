HLV Kim Sang-sik nhắm Công Phượng: Bước ngoặt bất ngờ cho hàng công ĐT Việt Nam?

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng đang đứng trước cơ hội lớn tái xuất ĐT Việt Nam khi HLV Kim Sang-sik được cho là đang dành sự quan tâm đặc biệt tới chân sút này. Vị chiến lược gia người Hàn Quốc hiện chủ động theo dõi, phân tích kỹ lưỡng khả năng gọi bổ sung Công Phượng vào lực lượng nhằm gia tăng sức mạnh đột phá cho tuyến trên.

Thời gian gần đây, ĐT Việt Nam gặp không ít khó khăn trong việc ghi bàn vào lưới đối phương. Nguyên nhân một phần đến từ tình trạng chấn thương của một số cầu thủ, trong khi những tiền đạo còn lại chưa duy trì được phong độ và hiệu suất ghi bàn như kỳ vọng.

Đối mặt với thực trạng đó, HLV Kim Sang-sik rất cần những nhân tố tấn công sở hữu phẩm chất tạo đột biến cao, không chỉ đảm nhận khâu săn bàn trực tiếp mà còn biết chắt chiu tạo cơ hội cho đồng đội hoặc mang lại các quả phạt nguy hiểm.

Theo thông tin từ Dân Việt, Công Phượng được xem là một phương án đáng cân nhắc với nhà cầm quân người Hàn Quốc bởi anh sở hữu nhiều phẩm chất phù hợp với những yêu cầu này. Tiền đạo trưởng thành từ Học viện HAGL có kỹ thuật cá nhân tốt, khả năng rê bóng, xử lý trong không gian hẹp và tạo ra sự khác biệt bằng những pha đột phá.

Dù đã không còn ở độ tuổi quá trẻ so với dàn cầu thủ đang nằm trong tầm ngắm triệu tập của HLV Kim Sang-sik, Công Phượng vẫn nắm giữ lợi thế vượt trội về mặt kinh nghiệm chinh chiến quốc tế. Anh từng nhiều lần cống hiến cho ĐT Việt Nam và ghi dấu ấn đậm nét ở các đấu trường Asian Cup trước đây, tiêu biểu là kỳ Asian Cup 2019.

Kinh nghiệm, bản lĩnh cùng khả năng xử lý bóng sáng tạo có thể giúp Công Phượng trở thành phương án bổ sung đáng chú ý cho hàng công ĐT Việt Nam, nhất là trong những trận đấu mà đội bóng gặp khó khăn trước hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ.

Song song với trường hợp của Công Phượng, HLV Kim Sang-sik vẫn đang có những sự lựa chọn chất lượng khác trên tuyến đầu. Nổi bật là Phạm Tuấn Hải – nhân tố nhận được nhiều niềm tin nhờ nền tảng kinh nghiệm, lối di chuyển thông minh cùng thái độ thi đấu cống hiến hết mình. Vừa qua, Phạm Tuấn Hải cũng đã nổ súng trở lại, góp sức giúp Thép xanh Nam Định đả bại chủ nhà Thanh Hóa FC với tỷ số 2-0.

Bên cạnh đó, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) được cho là đang tiến hành các thủ tục liên quan đến tư cách thi đấu quốc tế của tiền đạo nhập tịch Olaha Mạnh Đức, trước đây có tên là Michael Olaha, để cầu thủ này có thể khoác áo ĐT Việt Nam nếu đáp ứng đầy đủ các quy định của FIFA.

Một khi những phương án nhân sự nêu trên đều sẵn sàng thi đấu, vị thuyền trưởng người Hàn Quốc sẽ sở hữu thêm hàng loạt lựa chọn đa dạng nhằm tối ưu hóa sức mạnh cho hàng công ĐT Việt Nam.

Với riêng Công Phượng, cơ hội trở lại đội tuyển vẫn phụ thuộc vào phong độ, thể trạng và khả năng đáp ứng yêu cầu chiến thuật của HLV Kim Sang-sik. Tuy nhiên, kinh nghiệm và những phẩm chất kỹ thuật đặc biệt vẫn là cơ sở để người hâm mộ kỳ vọng tiền đạo này có thể một lần nữa khoác áo ĐT Việt Nam.