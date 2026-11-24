Hai đội bóng Nghệ Tĩnh cùng "bay cao" trên bảng xếp hạng 01/11/2026 05:15 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Sông Lam Nghệ An không chỉ góp mặt trong nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng mà còn mang đến những tín hiệu tích cực về lối chơi, tinh thần thi đấu và niềm tin cho người hâm mộ.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và chuỗi trận đầy ấn tượng 31/10/2026 05:17 5 trận bất bại liên tiếp giúp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vươn lên tốp đầu bảng xếp hạng V.League 2026/2027. Sự khởi sắc của đội bóng núi Hồng mang đến nhiều kỳ vọng cho người hâm mộ.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cầm hoà CLB Thanh Hoá 30/10/2026 19:23 Làm khách trên sân của CLB Thanh Hoá, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã chơi đầy nỗ lực và chia điểm trước đối thủ với tỷ số 1-1.

Link xem trực tiếp Thanh Hóa vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh V.League 2026/27 30/10/2026 15:00 Trận Thanh Hóa FC vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại vòng 6 LPBank V.League 2026/27 sẽ diễn ra lúc 17h00, ngày 30/10/2026 trên SVĐ Thanh Hóa.

Thanh Hóa - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Thử thách bản lĩnh trên sân khách 30/10/2026 09:40 Với khởi đầu ấn tượng tại V.League 2026/2027, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hướng đến chuyến làm khách trước Thanh Hóa với mục tiêu giành thêm điểm số, tiếp tục duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: 5 vòng đấu, 3 siêu phẩm và những kỷ lục mới 28/10/2026 05:16 Sau 5 vòng đấu, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã thiết lập những kỷ lục mới trong lịch sử đội bóng kể từ khi góp mặt ở sân chơi V.League.

Những điểm sáng giúp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đánh bại Hải Phòng FC 25/10/2026 06:16 Trước hàng thủ chơi chặt chẽ của Hải Phòng FC, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh phải chờ đến phút 89 mới định đoạt trận đấu. Ngô Văn Lương, Luiz Antonio và Daniel Passira là những điểm sáng giúp đội bóng núi Hồng duy trì mạch 4 trận bất bại liên tiếp.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có thêm 3 điểm trên sân nhà 24/10/2026 20:09 Các bàn thắng của Ngô Văn Lương và Daniel Passira đã giúp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh giành chiến thắng trước CLB Hải Phòng khuôn khổ vòng 5 LPBank V.League 1-2026/27.

Link xem trực tiếp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Hải Phòng FC V.League 2026/27 24/10/2026 10:16 Trận Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Hải Phòng FC tại vòng 5 LPBank V.League 2026/27 sẽ diễn ra lúc 18h00, ngày 24/10/2026 trên SVĐ Hà Tĩnh.

Daniel Passira – từ chàng nông dân đến mũi nhọn hàng công của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 24/10/2026 05:29 Sau 4 vòng đấu tại V.League 2026/2027, Daniel Passira đang là chân sút số một của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT) với 3 bàn thắng. Phong độ của tiền đạo người Brazil mang đến kỳ vọng cho đội bóng núi Hồng trước cuộc tiếp đón Hải Phòng ở vòng 5.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh muốn nối dài đà khởi sắc khi tiếp đón Hải Phòng 23/10/2026 14:05 Tiếp đón Hải Phòng ở vòng 5 LPBank V.League 1-2026/27 là cơ hội để Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hướng tới 3 điểm trọn vẹn, qua đó củng cố vị trí và tạo đà cho chặng đường phía trước.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn tin dùng ngoại binh 5 trận liên tiếp không ghi bàn 21/10/2026 08:32 Sau 5 trận liên tiếp không ghi bàn trên mọi đấu trường, ngoại binh Atshimene vẫn được Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trao cơ hội. Đằng sau lựa chọn của ban huấn luyện là vai trò của tiền đạo người Nigeria trong lối chơi chung.

Dư âm trận Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với Sông Lam Nghệ An 18/10/2026 05:14 Bốn bàn thắng khép lại trận derby Nghệ Tĩnh. Sông Lam Nghệ An tiếc nuối khi đánh rơi lợi thế dẫn trước hai bàn, còn Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp tục chưa thắng được đối thủ láng giềng.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bất phân thắng bại trước Sông Lam Nghệ An 17/10/2026 20:33 Cuộc đối đầu giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Sông Lam Nghệ An đã diễn ra khá giằng co khi cả hai bên đều thi đấu đầy nỗ lực. Trận đấu khép lại với 4 bàn thắng được ghi.

Link xem trực tiếp Derby Nghệ Tĩnh: Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SLNA V.League 2026/27 17/10/2026 14:00 Trận Derby Nghệ Tĩnh giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Sông Lam Nghệ An tại vòng 4 LPBank V.League 2026/27 sẽ diễn ra lúc 18h00, ngày 17/10/2026 trên SVĐ Hà Tĩnh.

Infographic: Tương quan lực lượng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Sông Lam Nghệ An trước trận Derby Nghệ Tĩnh 17/10/2026 08:00 Trong 3 mùa gần nhất, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có phần thất thế hơn trước đối thủ Sông Lam Nghệ An khi có tới 4 trận hòa và 2 trận thua.

Sút xa - “vũ khí" lợi hại của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 11/10/2026 05:15 Hai siêu phẩm từ ngoài vòng cấm trong chiến thắng 3-1 trước Thể Công – Viettel cho thấy Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang có thêm phương án tấn công đáng chú ý. Đây cũng là cách chơi được ban huấn luyện chủ động khuyến khích, với kỳ vọng tạo đột biến trong những trận đấu tới.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và đêm tỏa sáng ở Hàng Đẫy 09/10/2026 05:14 Bằng lối chơi tự tin, những khoảnh khắc bùng nổ và bản lĩnh trước sức ép, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã đánh bại Thể Công – Viettel 3-1 ngay tại Hàng Đẫy. Hai siêu phẩm của Luiz Antonio, Daniel Passira cùng màn trình diễn xuất sắc của thủ môn Thanh Tùng tạo nên một đêm đáng nhớ cho đội bóng núi Hồng.

Thể Công - Viettel vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: "Cơn mưa siêu phẩm" 08/10/2026 21:42 Cả hai đội Thể Công - Viettel và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã cống hiến cho khán giả một trận đấu đầy kịch tính và hấp dẫn, có tới 2 siêu phẩm được tạo ra.

Link xem trực tiếp Thể Công - Viettel vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại LPBank V.League 2026/27 08/10/2026 17:00 Vào lúc 19h15 ngày 8/10, Thể Công - Viettel sẽ tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân Hàng Đẫy trong khuôn khổ lượt trận thứ 3 mùa giải LPBank V.League 2026/27.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có duyên với cầu thủ Việt kiều 07/10/2026 14:22 Không phải đội bóng giàu tiềm lực ở V.League nhưng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lại đang cho thấy cái duyên với cầu thủ Việt kiều khi nhiều gương mặt tìm đến thử việc, thi đấu và có cơ hội tỏa sáng.

Thể Công Viettel và thử thách cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 07/10/2026 08:12 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ có chuyến làm khách đầy thử thách trước Thể Công - Viettel, đội bóng đang sở hữu lực lượng có chiều sâu và lối chơi giàu tính kỷ luật.

“Xem giò” Việt kiều 19 tuổi vừa gia nhập Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 06/10/2026 05:19 Rahni Moreau Nguyễn (SN 2007, Việt kiều Pháp) vừa được Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ký hợp đồng sau hơn 2 tuần thử việc. Tiền vệ trẻ gây ấn tượng nhờ kỹ thuật cá nhân, khả năng xử lý bóng và tư duy chơi bóng hiện đại.

[Infographic]: Giá trị đội hình Hồng Lĩnh Hà Tĩnh so với các đối thủ tại V.League 05/10/2026 05:05 Việc VPF cho phép đăng ký 4 ngoại binh tại mùa giải 2026/27 giúp giá trị đội hình Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tăng nhẹ so với các năm trước.

Cựu trung vệ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và dấu ấn sau 180 phút ở tuyển Việt Nam 01/10/2026 05:20 Sau khi nhập quốc tịch Việt Nam, Nguyễn Adou Leygley Minh được trao cơ hội khoác áo đội tuyển tại FIFA ASEAN Cup 2026 và để lại dấu ấn bằng khả năng thích nghi nhanh chóng, giống với những gì anh từng thể hiện trong màu áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Ngoại binh Luiz Antonio: Từ dấu hỏi đến dấu ấn 28/09/2026 07:53 Từng bị hoài nghi khi gia nhập Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT) ở tuổi 35, Luiz Antonio chỉ cần 2 trận đấu để tạo dấu ấn. Tiền vệ người Brazil thi đấu ấn tượng và ghi bàn duy nhất giúp đội bóng núi Hồng giành 3 điểm đầu tiên của mùa giải.

Trần Phi Sơn và hành trình thăng trầm tại Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 25/09/2026 05:15 Tiền vệ Trần Phi Sơn chia tay Hồng Lĩnh Hà Tĩnh khi tuổi tác và thể lực không còn cho phép anh thi đấu tại môi trường bóng đá chuyên nghiệp đòi hỏi tốc độ và sự bền bỉ.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chia tay Cúp Quốc gia 20/09/2026 20:42 Dù được đánh giá nhỉnh hơn về đẳng cấp và thực lực nhưng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn chịu thất bại với tỷ số 2-3 trên chấm phạt đền trước CLB Xuân Thiện Phú Thọ, qua đó dừng bước tại đấu trường Cúp Quốc gia 2026/2027.

Chuyện gì xảy ra với tiền đạo của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh? 14/09/2026 05:15 Đá hỏng phạt đền, bỏ lỡ 5 cơ hội ghi bàn mười mươi, ghi được bàn thắng thì bị VAR từ chối là những gì mà tiền đạo của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Atshimene thể hiện trong trận đấu với TP Đồng Nai.