(Baohatinh.vn) - Trong ngày nghỉ lễ, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn duy trì tập luyện, tích cực chuẩn bị cho chuyến làm khách trước Hà Nội FC với quyết tâm giành ít nhất 1 điểm.
Hà Nội FC là đối thủ có chất lượng chuyên môn cao, sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng tạo đột biến. Đây sẽ là chuyến làm khách đầy khó khăn với chúng tôi. Toàn đội đang có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, giữ sự tập trung và phát huy tinh thần đoàn kết để hướng tới kết quả tốt nhất. Đội bóng đặt mục tiêu giành ít nhất 1 điểm ở trận đấu này để duy trì trong nhóm đầu bảng.
Ông Phan Như Thuật - HLV trưởng CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Trước hàng thủ chơi chặt chẽ của Hải Phòng FC, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh phải chờ đến phút 89 mới định đoạt trận đấu. Ngô Văn Lương, Luiz Antonio và Daniel Passira là những điểm sáng giúp đội bóng núi Hồng duy trì mạch 4 trận bất bại liên tiếp.
Sau 4 vòng đấu tại V.League 2026/2027, Daniel Passira đang là chân sút số một của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT) với 3 bàn thắng. Phong độ của tiền đạo người Brazil mang đến kỳ vọng cho đội bóng núi Hồng trước cuộc tiếp đón Hải Phòng ở vòng 5.
Sau 5 trận liên tiếp không ghi bàn trên mọi đấu trường, ngoại binh Atshimene vẫn được Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trao cơ hội. Đằng sau lựa chọn của ban huấn luyện là vai trò của tiền đạo người Nigeria trong lối chơi chung.
Hai siêu phẩm từ ngoài vòng cấm trong chiến thắng 3-1 trước Thể Công – Viettel cho thấy Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang có thêm phương án tấn công đáng chú ý. Đây cũng là cách chơi được ban huấn luyện chủ động khuyến khích, với kỳ vọng tạo đột biến trong những trận đấu tới.
Bằng lối chơi tự tin, những khoảnh khắc bùng nổ và bản lĩnh trước sức ép, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã đánh bại Thể Công – Viettel 3-1 ngay tại Hàng Đẫy. Hai siêu phẩm của Luiz Antonio, Daniel Passira cùng màn trình diễn xuất sắc của thủ môn Thanh Tùng tạo nên một đêm đáng nhớ cho đội bóng núi Hồng.
Rahni Moreau Nguyễn (SN 2007, Việt kiều Pháp) vừa được Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ký hợp đồng sau hơn 2 tuần thử việc. Tiền vệ trẻ gây ấn tượng nhờ kỹ thuật cá nhân, khả năng xử lý bóng và tư duy chơi bóng hiện đại.
Sau khi nhập quốc tịch Việt Nam, Nguyễn Adou Leygley Minh được trao cơ hội khoác áo đội tuyển tại FIFA ASEAN Cup 2026 và để lại dấu ấn bằng khả năng thích nghi nhanh chóng, giống với những gì anh từng thể hiện trong màu áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.
Từng bị hoài nghi khi gia nhập Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT) ở tuổi 35, Luiz Antonio chỉ cần 2 trận đấu để tạo dấu ấn. Tiền vệ người Brazil thi đấu ấn tượng và ghi bàn duy nhất giúp đội bóng núi Hồng giành 3 điểm đầu tiên của mùa giải.
Dù được đánh giá nhỉnh hơn về đẳng cấp và thực lực nhưng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn chịu thất bại với tỷ số 2-3 trên chấm phạt đền trước CLB Xuân Thiện Phú Thọ, qua đó dừng bước tại đấu trường Cúp Quốc gia 2026/2027.