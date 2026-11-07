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Thể thao

CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đánh mất sự chắc chắn nơi hàng thủ

Ngọc Thắng
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(Baohatinh.vn) - Từng nằm trong tốp 3 hàng phòng ngự tốt nhất mùa giải năm ngoái, nhưng giờ đây Hồng Lĩnh Hà Tĩnh liên tục bộc lộ những sai sót. Sau 7 vòng đấu, đội bóng núi Hồng đã để lọt lưới 9 bàn và chỉ có 1 trận giữ sạch lưới.

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Cầu thủ Thép Xanh Nam Định ăn mừng bàn mở tỷ số trận đấu. Ảnh: Thép Xanh Nam Định FC.

90 phút cuộc đối đầu giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Thép Xanh Nam Định ở vòng 7 V.League 2026/27 khép lại với chiến thắng 2-1 nghiêng về đội khách. Thất bại này không chỉ chấm dứt chuỗi 5 trận bất bại liên tiếp mà còn khiến đội bóng núi Hồng đối mặt nguy cơ bị các đội xếp sau vượt qua trên bảng xếp hạng.

Trước vòng đấu này, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có khởi đầu đầy hứa hẹn với 5 trận bất bại liên tiếp và được kỳ vọng có thể làm nên bất ngờ. Tuy nhiên, kết quả lại không được như vậy. Bước vào trận đấu, cả hai đội nhập cuộc thận trọng, những phút đầu không xuất hiện nhiều tình huống lên bóng nguy hiểm. Thép Xanh Nam Định là đội tận dụng cơ hội tốt hơn khi Caio Cesar đánh đầu ghi bàn mở tỷ số ở phút 29.

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Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cầm bóng nhiều nhưng không tạo ra được những tình huống nguy hiểm.

Sau bàn thua, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gặp khó trong việc tìm đường tiếp cận khung thành đối phương. Bước ngoặt đến ở phút 52 khi hậu vệ Nguyễn Phong Hồng Duy của Nam Định nhận thẻ đỏ. Chơi hơn người trong phần lớn hiệp 2, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đẩy cao đội hình, gia tăng sức ép và kiểm soát bóng nhiều hơn.

Tuy nhiên, đây lại là thử thách không nhỏ với đội chủ nhà. Vốn quen với lối chơi phòng ngự phản công, thầy trò HLV Phan Như Thuật gặp khó khi Nam Định chủ động lùi sâu, tổ chức đội hình phòng ngự và thu hẹp khoảng trống trước khung thành. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cầm bóng nhiều nhưng thiếu những phương án đủ đột biến để xuyên phá hàng thủ đối phương.

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Caio Cesar có 1 bàn thắng và 1 kiến tạo giúp đội khách giành chiến thắng.

Phải đến phút 83, Luiz Antonio mới đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát bằng cú dứt điểm sau đường kiến tạo của Daniel Passira. Tuy nhiên, ở những phút bù giờ cuối cùng, Nam Định ghi bàn thắng để giành chiến thắng 2-1.

Ở trận đấu này hàng phòng ngự của chủ nhà tiếp tục bộc lộ vấn đề. Cả hai bàn thua trước Nam Định đều cho thấy sự thiếu tập trung của các hậu vệ đội chủ nhà. Ở bàn mở tỷ số, hàng thủ không kiểm soát tốt tình huống bóng bổng, để Caio Cesar có khoảng trống đánh đầu cận thành. Đến phút 90+3, các hậu vệ tiếp tục để lộ sơ hở trong khâu bọc lót và theo kèm, tạo điều kiện cho Nguyễn Văn Vĩ thoải mái đánh đầu ấn định chiến thắng 2-1.

Sau 7 vòng đấu mùa này, sự thiếu ăn ý giữa các vị trí, khả năng bọc lót chưa tốt và những khoảng trống thường xuyên xuất hiện trước khung thành đang khiến đội bóng núi Hồng phải trả giá. Việc liên tiếp mắc sai lầm, đặc biệt ở những thời điểm quyết định, cho thấy hàng thủ cần sớm được chấn chỉnh.

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Hàng thủ đội bóng núi Hồng bộc lộ nhiều vấn đề. Ảnh: Thép Xanh Nam Định FC.

Sau 7 vòng, đội bóng núi Hồng đã để lọt lưới 9 lần và chỉ có 1 trận giữ sạch lưới. Đây là vấn đề đáng suy nghĩ nếu nhìn lại mùa giải trước, khi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh từng sở hữu hàng phòng ngự nằm trong tốp 3 chắc chắn nhất V.League.

Giữa màn trình diễn nhiều hạn chế của đội chủ nhà, Luiz Antonio là điểm sáng đáng ghi nhận. Không chỉ ghi bàn gỡ hòa, tiền vệ người Brazil còn cho thấy vai trò quan trọng trong việc điều tiết nhịp độ, tranh chấp và kết nối các tuyến. Khả năng làm chủ khu trung tuyến của Antonio giúp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh duy trì sức ép trong hiệp 2.

Thất bại trước Nam Định là lời cảnh báo với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sau chuỗi trận khởi đầu khởi sắc. Nếu không sớm cải thiện khả năng tổ chức, bọc lót và duy trì tập trung, đội bóng núi Hồng sẽ khó giữ được sự ổn định trong cuộc đua tại V.League mùa này.

Vòng 8, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp tục thi đấu trên sân nhà gặp CLB Công an TP Hồ Chí Minh lúc 18 giờ ngày 22/11.

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Tags:

#Hồng Lĩnh Hà Tĩnh #Bóng đá Việt Nam #V.League 2026/2027

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