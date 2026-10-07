Thể Công Viettel và thử thách cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh làm khách Thể Công - Viettel vào lúc 19h15 ngày 8/10 trên sân Hàng Đẫy. Ảnh: VPF.

Sau quãng nghỉ nhường sân cho các trận đấu cấp quốc gia, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trở lại vòng đấu thứ 3 LPBank V.League 1-2026/27 để làm khách Thể Công - Viettel vào lúc 19h15 ngày 8/10 trên sân Hàng Đẫy.

Sau 2 vòng đầu LPBank V.League 1-2026/27, Thể Công - Viettel cho thấy diện mạo của một đội bóng được đầu tư mạnh, có chiều sâu lực lượng và đặc biệt chắc chắn trong khâu phòng ngự. Với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, chuyến làm khách trước đội bóng áo lính vì thế sẽ là thử thách không nhỏ, nhất là khi đối thủ đang vận hành khá hiệu quả lối chơi thiên về tranh chấp và chuyển trạng thái.

Thể Công Viettel bước vào mùa giải mới với nhiều thay đổi về lực lượng. Đội bóng của HLV Velizar Popov bổ sung tới 11 tân binh, trong đó có những cái tên giàu kinh nghiệm tại V.League như Doãn Ngọc Tân, Triệu Việt Hưng cùng các ngoại binh Ribamar, Rimario, Lucas Alves, Andre Luiz... Những sự bổ sung này giúp Viettel có thêm sức mạnh ở cả ba tuyến, đồng thời tạo ra chiều sâu đáng kể cho cuộc đua đường dài.

Trong 2 lần chạm trán ở mùa giải trước, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đều để thua Thể Công - Viettel với tỷ số 0-2. Ảnh: VPF.

Dẫu vậy, sau 2 vòng đấu, Thể Công - Viettel dù vẫn cho thấy sự điềm tĩnh vốn có nhưng lại thiếu đi sự bùng nổ lúc cần thiết. Trận ra quân, đội bóng áo lính đánh bại tân binh CLB thành phố Đồng Nai với tỷ số 2-0. Sang vòng 2, trước một “đối thủ thực thụ” là CLB Công an Hà Nội, Thể Công - Viettel chủ động chơi chặt chẽ, duy trì cự ly đội hình và hạn chế khoảng trống trước khung thành. Thế nhưng đến phút cuối, họ phải nhận bàn thua và rời sân với thất bại 0-1.

Hai trận đấu cũng phần nào cho thấy cách HLV Popov đang xây dựng Thể Công - Viettel. Đội bóng này không quá chú trọng việc kiểm soát bóng bằng mọi giá mà ưu tiên sự chắc chắn, khả năng tranh chấp ở khu trung tuyến và chuyển trạng thái nhanh khi có cơ hội. Khi đối phương dâng cao, những cầu thủ giàu tốc độ và sức mạnh phía trên có thể tạo ra khác biệt.

Hàng thủ với những cầu thủ như Kyle Colonna, Phan Tuấn Tài, Phạm Trung Hiếu mang đến nhiều lựa chọn cho Thể Công - Viettel. Trong khi đó, sự xuất hiện của Doãn Ngọc Tân giúp tuyến giữa có thêm khả năng tranh chấp, thu hồi và luân chuyển bóng.

Thể Công - Viettel để thua trước CLB Công an Hà Nội tại vòng đấu thứ 2. Ảnh: VPF.

Tuy nhiên, khả năng tạo đột biến khi phải chủ động tấn công trước một đối thủ tổ chức phòng ngự chặt là bài toán đặt ra với HLV Popov.

Trước CLB Công an Hà Nội, Thể Công - Viettel gặp không ít khó khăn trong việc tạo ra những cơ hội thực sự rõ ràng. Đáng chú ý, sau khi CLB Công an Hà Nội phải chơi thiếu người trong phần lớn thời gian cuối trận, Thể Công - Viettel vẫn không thể tìm được bàn thắng và để thua ở phút bù giờ.

Điều đó cho thấy khi không có nhiều khoảng trống để chuyển trạng thái, sức sáng tạo và khả năng xuyên phá của Thể Công - Viettel vẫn cần thêm thời gian để hoàn thiện.

Đây có thể là bài toán mà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hướng tới. Đội bóng của HLV Phan Như Thuật cần duy trì cự ly đội hình, hạn chế tối đa những khoảng trống ở trung lộ và đặc biệt thận trọng trong các tình huống mất bóng. Khi có bóng, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cần kiên nhẫn triển khai đội hình, tránh nóng vội đẩy nhanh nhịp độ. Bởi nếu để Thể Công - Viettel có không gian tổ chức phản công, sức mạnh và tốc độ của hàng công đội chủ nhà có thể tạo ra áp lực lớn.

Hàng công của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cần phải được cải thiện trong những vòng đấu tới. Ảnh: VPF.

Về phong độ hiện tại, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng đã có những tín hiệu tích cực sau 2 vòng đấu đầu tiên. Thầy trò HLV Phan Như Thuật khởi đầu mùa giải bằng chuyến làm khách trước đương kim vô địch CLB Công an Hà Nội. Dù phải nhận thất bại 0-2, đội bóng núi Hồng vẫn cho thấy khả năng tổ chức đội hình và tinh thần thi đấu khá tốt trước đối thủ được đánh giá cao hơn.

Trở về sân nhà ở vòng 2, Hà Tĩnh có sự điều chỉnh về cách tiếp cận. Trước tân binh CLB thành phố Đồng Nai, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chủ động hơn trong việc kiểm soát thế trận, kiên trì tìm kiếm khoảng trống và cuối cùng giành chiến thắng tối thiểu 1-0. Bàn thắng không đến sớm, nhưng khả năng bảo vệ thành quả trong những phút cuối, cùng sự chắc chắn của hàng phòng ngự và thủ môn Thanh Tùng giúp Hà Tĩnh có được 3 điểm đầu tiên.

Quãng nghỉ vừa qua cũng giúp HLV Phan Như Thuật có thêm thời gian để giải bài toán trên hàng công, khi các chân sút chủ lực của đội luôn tỏ ra "vô duyên" trước những cơ hội mười mươi có được.

Một Thể Công Viettel có lực lượng dày, giàu sức mạnh và được tổ chức tốt chắc chắn sẽ là thử thách lớn. Nhưng qua những gì đã thể hiện ở hai vòng đầu, đội bóng áo lính vẫn chưa cho thấy khả năng áp đặt trận đấu một cách toàn diện. Nếu Hồng Lĩnh Hà Tĩnh giữ được sự tập trung, tổ chức tốt thế trận và tận dụng hiệu quả những cơ hội có được, đội khách hoàn toàn có cơ sở để hướng tới một kết quả tích cực trong chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy lần này.