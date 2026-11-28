Trận đấu: Hà Nội vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Thời gian: 19h15, ngày 28/11/2026 Địa điểm: SVĐ Hàng Đẫy Link xem trực tiếp: FPT Play, TV360, VTV6, MyTV

Lịch thi đấu Hà Nội vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Hà Nội FC đang có một mùa giải lên xuống thất thường dưới thời HLV Harry Kewell. Đội bóng thủ đô từng gây thất vọng khi để thua Công an TP Hồ Chí Minh, Sông Lam Nghệ An, SHB Đà Nẵng và Hoàng Anh Gia Lai. Dù vậy, họ vừa lấy lại tinh thần bằng chiến thắng 3-1 trên sân của TP Đồng Nai ở vòng trước.

Sau 8 vòng đấu, Hà Nội có 12 điểm với 4 trận thắng và 4 trận thua, xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng. Hàng thủ là điểm yếu lớn nhất của đội chủ nhà khi họ đã thủng lưới 13 bàn, nhiều hơn số bàn ghi được (11 bàn). Tuy nhiên, với những cái tên giàu kinh nghiệm như Văn Quyết, Hai Long hay Hùng Dũng, cùng lợi thế sân nhà, Hà Nội vẫn là đối thủ rất khó chơi.

Ở chiều ngược lại, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bước vào chuyến làm khách với tâm lý khá thoải mái. Thầy trò HLV Phan Như Thuật vừa vượt qua Công an TP Hồ Chí Minh với tỷ số 2-1 trên sân nhà, qua đó có 14 điểm sau 8 vòng với 4 trận thắng, 2 trận hòa và 2 trận thua. Hiện đội bóng núi Hồng đứng thứ 5 và có cùng số điểm với nhóm xếp ngay phía trên.

Lịch sử đối đầu cho thấy Hàng Đẫy chưa bao giờ là điểm đến dễ dàng với Hà Tĩnh. Trong lần làm khách gần nhất vào tháng 4/2026, đội bóng núi Hồng thua 0-3. Dù vậy, ở lượt đi mùa trước, chính Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã đánh bại Hà Nội 2-1 trên SVĐ Hà Tĩnh, và đây là nguồn động lực đáng kể cho các học trò của HLV Phan Như Thuật.

Hai đội đều có đội hình đầy đủ cho trận này. Nếu giữ được tính tổ chức trong phòng ngự và chuyển trạng thái nhanh, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hoàn toàn có thể giành điểm để tiếp tục bám đuổi nhóm dẫn đầu. Trận đấu hứa hẹn sẽ kịch tính và phụ thuộc nhiều vào khả năng chớp thời cơ của mỗi bên.

Trận Hà Nội vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại vòng 9 LPBank V.League 2026/27 sẽ diễn ra lúc 19h15, ngày 28/11/2026 trên SVĐ Hàng Đẫy.