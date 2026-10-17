Infographic: Tương quan lực lượng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Sông Lam Nghệ An trước trận Derby Nghệ Tĩnh

Sau khi nhập quốc tịch Việt Nam, Nguyễn Adou Leygley Minh được trao cơ hội khoác áo đội tuyển tại FIFA ASEAN Cup 2026 và để lại dấu ấn bằng khả năng thích nghi nhanh chóng, giống với những gì anh từng thể hiện trong màu áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.
Từng bị hoài nghi khi gia nhập Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT) ở tuổi 35, Luiz Antonio chỉ cần 2 trận đấu để tạo dấu ấn. Tiền vệ người Brazil thi đấu ấn tượng và ghi bàn duy nhất giúp đội bóng núi Hồng giành 3 điểm đầu tiên của mùa giải.
Dù được đánh giá nhỉnh hơn về đẳng cấp và thực lực nhưng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn chịu thất bại với tỷ số 2-3 trên chấm phạt đền trước CLB Xuân Thiện Phú Thọ, qua đó dừng bước tại đấu trường Cúp Quốc gia 2026/2027.
Công an Hà Nội là thử thách lớn đối với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trận mở màn mùa giải V.League 2026/2027. Trước dàn sao của đội bóng ngành công an, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ nhận thất bại hay tạo nên một bất ngờ lớn?
Gần 5 năm gắn bó với công việc kitman (nhân viên hậu cần) của CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, anh Dương Đình Hiếu luôn âm thầm chăm chút từng chi tiết, góp phần giúp đội bóng vận hành chuyên nghiệp và chỉn chu.
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT) bước vào mùa giải 2026/2027 với sự cải tổ về mặt lực lượng. Những nỗ lực trong quá trình tập luyện cùng sự bổ sung chất lượng cả nội binh lẫn ngoại binh đang tạo nên kỳ vọng về một đội bóng chủ động, giàu sức cạnh tranh hơn.
Theo dự kiến, giai đoạn lượt đi V.League 1 mùa giải 2026/27 sẽ bắt đầu từ 5/9 và kết thúc vào ngày 22/12/2026. Lịch thi đấu giai đoạn lượt về sẽ được VPF ban hành sau khi cân đối với lịch tập trung của đội tuyển quốc gia. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ có 26 vòng đấu, trong đó 13 trận diễn ra trên sân nhà.
Chạm trán đương kim vô địch Công an Hà Nội, tiếp đón tân binh giàu tham vọng Trường Tươi Đồng Nai rồi làm khách trên sân của á quân Thể Công Viettel là những thử thách chờ đợi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở 3 vòng đấu đầu tiên V.League 2026/2027.
Không chỉ sở hữu bản lý lịch ấn tượng, Luiz Antonio (SN 1991, quốc tịch Brazil) còn được đánh giá cao bởi khả năng cầm nhịp và tạo khác biệt ở khu trung tuyến. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đặt niềm tin lớn vào tiền vệ này cho mùa giải mới.
Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Hà Tĩnh không chỉ lan tỏa phong trào bóng đá học đường mà còn trở thành “bệ phóng” của bóng đá trẻ địa phương. Từ sân chơi này, nhiều cầu thủ nhí đã được tuyển chọn vào hệ thống đào tạo trẻ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.