Infographic: Tương quan lực lượng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Sông Lam Nghệ An trước trận Derby Nghệ Tĩnh

Cựu trung vệ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và dấu ấn sau 180 phút ở tuyển Việt Nam 01/10/2026 05:20 Sau khi nhập quốc tịch Việt Nam, Nguyễn Adou Leygley Minh được trao cơ hội khoác áo đội tuyển tại FIFA ASEAN Cup 2026 và để lại dấu ấn bằng khả năng thích nghi nhanh chóng, giống với những gì anh từng thể hiện trong màu áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Ngoại binh Luiz Antonio: Từ dấu hỏi đến dấu ấn 28/09/2026 07:53 Từng bị hoài nghi khi gia nhập Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT) ở tuổi 35, Luiz Antonio chỉ cần 2 trận đấu để tạo dấu ấn. Tiền vệ người Brazil thi đấu ấn tượng và ghi bàn duy nhất giúp đội bóng núi Hồng giành 3 điểm đầu tiên của mùa giải.

Trần Phi Sơn và hành trình thăng trầm tại Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 25/09/2026 05:15 Tiền vệ Trần Phi Sơn chia tay Hồng Lĩnh Hà Tĩnh khi tuổi tác và thể lực không còn cho phép anh thi đấu tại môi trường bóng đá chuyên nghiệp đòi hỏi tốc độ và sự bền bỉ.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chia tay Cúp Quốc gia 20/09/2026 20:42 Dù được đánh giá nhỉnh hơn về đẳng cấp và thực lực nhưng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn chịu thất bại với tỷ số 2-3 trên chấm phạt đền trước CLB Xuân Thiện Phú Thọ, qua đó dừng bước tại đấu trường Cúp Quốc gia 2026/2027.

Chuyện gì xảy ra với tiền đạo của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh? 14/09/2026 05:15 Đá hỏng phạt đền, bỏ lỡ 5 cơ hội ghi bàn mười mươi, ghi được bàn thắng thì bị VAR từ chối là những gì mà tiền đạo của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Atshimene thể hiện trong trận đấu với TP Đồng Nai.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có chiến thắng đầu tiên tại V.League 13/09/2026 20:00 Bàn thắng duy nhất của Luiz Antonio giúp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh giành trọn vẹn 3 điểm trên sân nhà trước Đồng Nai.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Đồng Nai: Chờ chiến thắng đầu tay trên sân nhà 12/09/2026 07:30 Sau thất bại ở trận ra quân, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh được trở về sân nhà để tiếp đón tân binh Đồng Nai, với mục tiêu giành chiến thắng đầu tiên tại V.League 2026/2027.

Sau thất bại trước CAHN, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có gì đáng chờ đợi? 06/09/2026 05:06 Dù thất bại trước Công an Hà Nội nhưng màn thể hiện của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân Hàng Đẫy đã cho thấy sự thay đổi lớn trong lối chơi và tinh thần thi đấu.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không thể tạo được bất ngờ trước Công an Hà Nội 05/09/2026 21:40 Trước Công an Hà Nội được đánh giá vượt trội hơn, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh dù thi đấu đầy nỗ lực nhưng vẫn chịu thất bại trước đối thủ với tỷ số 0-2.

Gặp ĐKVĐ Công an Hà Nội, liệu có là bài test quá khó cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh? 04/09/2026 05:17 Công an Hà Nội là thử thách lớn đối với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trận mở màn mùa giải V.League 2026/2027. Trước dàn sao của đội bóng ngành công an, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ nhận thất bại hay tạo nên một bất ngờ lớn?

Tôi là kitman của CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 02/09/2026 13:30 Gần 5 năm gắn bó với công việc kitman (nhân viên hậu cần) của CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, anh Dương Đình Hiếu luôn âm thầm chăm chút từng chi tiết, góp phần giúp đội bóng vận hành chuyên nghiệp và chỉn chu.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tập luyện xuyên lễ, sẵn sàng trận mở màn mùa giải mới 30/08/2026 09:00 Duy trì tập luyện xuyên kỳ nghỉ lễ 2/9, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang hoàn thiện những khâu cuối cùng trước trận mở màn mùa giải 2026/2027 gặp đương kim vô địch Công an Hà Nội.

Điểm tựa tinh thần, đồng hành Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 29/08/2026 20:20 Mùa giải vừa qua, người hâm mộ bóng đá Hà Tĩnh đã đồng hành, sát cánh cùng đội bóng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, để lại nhiều hình ảnh tốt đẹp trong lòng khán giả.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Mảnh ghép mới - kỳ vọng mới 29/08/2026 17:00 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT) bước vào mùa giải 2026/2027 với sự cải tổ về mặt lực lượng. Những nỗ lực trong quá trình tập luyện cùng sự bổ sung chất lượng cả nội binh lẫn ngoại binh đang tạo nên kỳ vọng về một đội bóng chủ động, giàu sức cạnh tranh hơn.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh xuất quân, đặt mục tiêu lọt tốp đầu mùa giải 2026/2027 28/08/2026 18:21 Tại lễ xuất quân mùa giải 2026/2027, Ban lãnh đạo CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mong muốn đội bóng đoàn kết, nỗ lực, thi đấu hết mình để hoàn thành mục tiêu lọt tốp đầu của giải đấu.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh công bố danh sách cầu thủ cho mùa giải mới 25/08/2026 05:30 HLV Phan Như Thuật đã công bố danh sách cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ góp mặt ở mùa giải V.League 2026/2027.

Lịch thi đấu của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại V.League 1 mùa giải 2026/27 24/08/2026 05:15 Theo dự kiến, giai đoạn lượt đi V.League 1 mùa giải 2026/27 sẽ bắt đầu từ 5/9 và kết thúc vào ngày 22/12/2026. Lịch thi đấu giai đoạn lượt về sẽ được VPF ban hành sau khi cân đối với lịch tập trung của đội tuyển quốc gia. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ có 26 vòng đấu, trong đó 13 trận diễn ra trên sân nhà.

Trung vệ 18 tuổi được Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đăng ký thi đấu V.League 21/08/2026 09:56 Trung vệ Lê Quang Trường (SN 2008, quê phường Hà Huy Tập, Hà Tĩnh) được đội bóng núi Hồng đăng ký vào danh sách thi đấu của CLB ở mùa giải V.League 2026/2027.

Việt kiều Ian Mai vừa gia nhập Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có gì đặc biệt? 14/08/2026 05:05 Cầu thủ sinh năm 2004 từng thi đấu tại Mỹ được kỳ vọng mang đến thêm lựa chọn ở hàng thủ cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Thử thách chờ đợi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở 3 trận đầu mùa giải mới 08/08/2026 08:00 Chạm trán đương kim vô địch Công an Hà Nội, tiếp đón tân binh giàu tham vọng Trường Tươi Đồng Nai rồi làm khách trên sân của á quân Thể Công Viettel là những thử thách chờ đợi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở 3 vòng đấu đầu tiên V.League 2026/2027.

Ngoại binh 35 tuổi gia nhập Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có gì đặc biệt? 04/08/2026 05:05 Không chỉ sở hữu bản lý lịch ấn tượng, Luiz Antonio (SN 1991, quốc tịch Brazil) còn được đánh giá cao bởi khả năng cầm nhịp và tạo khác biệt ở khu trung tuyến. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đặt niềm tin lớn vào tiền vệ này cho mùa giải mới.

“Bệ phóng” cho những tài năng bóng đá trẻ Hà Tĩnh 02/08/2026 05:13 Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Hà Tĩnh không chỉ lan tỏa phong trào bóng đá học đường mà còn trở thành “bệ phóng” của bóng đá trẻ địa phương. Từ sân chơi này, nhiều cầu thủ nhí đã được tuyển chọn vào hệ thống đào tạo trẻ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Thắng kịch tính U11 Hải Phòng, U11 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vào tứ kết quốc gia 31/07/2026 19:55 Đánh bại U11 Hải Phòng trên chấm phạt đền với tỷ số 4-3, U11 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh giành tấm vé vào chơi trận tứ kết Giải Bóng đá nhi đồng toàn quốc 2026.

Tiền đạo Brazil trị giá hơn 9 tỷ đồng gia nhập Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 23/07/2026 05:17 Rời Hà Nội FC, tiền đạo người Brazil Daniel Floro da Silva chính thức đầu quân cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Chân sút ghi 6 bàn, 4 kiến tạo mùa trước được kỳ vọng sẽ nâng tầm hàng công đội bóng núi Hồng.

Dấu ấn của Viktor Lê trong màu áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 18/07/2026 05:18 Từ bản hợp đồng không nhận được nhiều kỳ vọng đến một trong những cầu thủ nổi bật nhất Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Viktor Lê đã để lại nhiều dấu ấn trước khi nói lời chia tay đội bóng núi Hồng.

Viktor Lê bất ngờ chia tay Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 17/07/2026 13:07 Tiền vệ Việt kiều Viktor Lê nói lời chia tay Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, khép lại hành trình để lại nhiều dấu ấn trong màu áo đội bóng núi Hồng.

8 cầu thủ trẻ tập luyện cùng đội 1 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 09/07/2026 08:40 Tập luyện cùng đội 1 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, 8 cầu thủ trẻ đều nỗ lực hết mình với hy vọng sẽ là 1 - 2 cái tên có mặt trong danh sách tham dự V.League.

Tiền vệ Trần Phi Sơn trở lại thử việc tại Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 08/07/2026 09:45 Tiền vệ Trần Phi Sơn đang tập luyện cùng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh theo diện thử việc. Nếu đáp ứng yêu cầu chuyên môn, cầu thủ xứ Nghệ sẽ có cơ hội trở lại khoác áo đội bóng núi Hồng.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hội quân, tập luyện cho mùa giải mới 02/07/2026 19:07 Sau quãng thời gian nghỉ ngơi, CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã hội quân, tiến hành tập luyện cho mùa giải mới. Buổi tập có sự góp mặt của các cầu thủ nội binh cùng tân binh vừa được chiêu mộ.