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CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Infographic: Tương quan lực lượng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Sông Lam Nghệ An trước trận Derby Nghệ Tĩnh

Công Ngọc
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(Baohatinh.vn) - Trong 3 mùa gần nhất, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có phần thất thế hơn trước đối thủ Sông Lam Nghệ An khi có tới 4 trận hòa và 2 trận thua.

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