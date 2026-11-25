Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (áo đỏ) đánh bại Công an TP Hồ Chí Minh 2-1 ở vòng 8.

Chiến thắng 2-1 trước Công an TP Hồ Chí Minh ở vòng 8 V.League 2026/27 mang ý nghĩa quan trọng với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Không chỉ giúp thầy trò HLV Phan Như Thuật lấy lại niềm tin sau thất bại trước Thép Xanh Nam Định, đồng thời tiếp tục nằm trong tốp 5 đội mạnh nhất giải.

Trong chiến thắng ấy, bộ đôi ngoại binh Daniel Passira và Luiz Antonio tiếp tục ghi dấu ấn với hai bàn thắng, cho thấy vai trò quan trọng trong hành trình của đội bóng mùa giải năm nay. Passira mở tỷ số ở phút 50 bằng pha đánh đầu sau đường tạt bóng của đồng đội. Khi đội khách gỡ hòa ở phút 56, thế trận trở nên căng thẳng. Đến phút 88, Luiz Antonio xuất hiện đúng lúc với pha dứt điểm quyết đoán, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội chủ nhà.

Daniel Passira ăn mừng bàn mở tỷ số vào lưới Công an TP Hồ Chí Minh.

Đây không phải lần đầu bộ đôi ngoại binh này tạo dấu ấn trong những chiến thắng của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Trong 8 vòng đấu đã qua, bộ đôi ngoại binh này đã ghi bàn ở 7 vòng. Cụ thể, ở vòng 2, Luiz Antonio ghi bàn thắng duy nhất giúp đội bóng núi Hồng giành 3 điểm đầu tiên của mùa giải. Ở vòng 3, chính anh mở tỷ số bằng cú sút xa từ khoảng cách gần 40m, trước khi Daniel Passira lập cú đúp, giúp đội bóng núi Hồng đánh bại Thể Công Viettel 3-1 trên sân Hàng Đẫy.

Đối đầu SLNA ở vòng 4, Daniel Passira ghi 1 bàn giúp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cầm hoà đối thủ với tỷ số 2-2. Đến vòng 5, Passira ghi bàn quyết định ở phút 89, mang về chiến thắng 2-1 trước Hải Phòng. Vòng 6, Daniel Passira ghi bàn gỡ hoà 1-1 cho đội bóng núi Hồng trước CLB Thanh Hoá. Vòng 7, Luiz Antonio ghi bàn trong trận thua 1-2 trước Thép Xanh Nam Định và mới nhất là cả 2 đều ghi bàn vào lưới Công an TP Hồ Chí Minh ở vòng 8.

Sau 8 vòng đấu, Luiz Antonio đã có 4 pha lập công cho đội bóng núi Hồng. Ảnh Phi Hùng.

Sau 8 vòng đấu, Daniel Passira có 6 bàn thắng, xếp thứ 2 trong danh sách vua phá lưới còn Luiz Antonio đóng góp 4 pha lập công, đứng thứ 8. Tổng cộng, bộ đôi người Brazil đã ghi 10 trong tổng số 12 bàn của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Với Daniel Passira, phong độ hiện tại cho thấy đội bóng núi Hồng đang sở hữu một trung phong thực sự chất lượng. Tiền đạo 26 tuổi không chỉ có khả năng dứt điểm mà còn hoạt động năng nổ, tranh chấp tốt và biết cách khai thác khoảng trống phía sau hàng phòng ngự đối phương.

Điểm mạnh của Passira là khả năng duy trì sự hiện diện trong khu vực nguy hiểm. Anh có thể làm tường, phối hợp với các vệ tinh xung quanh và trực tiếp kết thúc những pha tấn công. Trong bối cảnh hàng công Hồng Lĩnh Hà Tĩnh từng gặp khó khăn ở mùa giải trước, sự hiệu quả của tiền đạo Brazil đang mang đến khác biệt rõ rệt. Với 6 bàn sau 8 vòng, Passira có cơ hội trở thành một trong những chân sút xuất sắc nhất lịch sử CLB nếu tiếp tục duy trì phong độ.

Daniel Passira hoạt động năng nổ trên hàng công.

Ở tuyến giữa, Luiz Antonio cũng đang chứng minh giá trị của một bản hợp đồng chất lượng. Có lẽ, đây là tiền vệ ngoại binh toàn diện và đẳng cấp nhất mà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh từng sở hữu. Cầu thủ 35 tuổi có thể tranh chấp, thu hồi bóng, hỗ trợ phòng ngự, đồng thời đảm nhiệm vai trò tổ chức và kết nối lối chơi.

Những bàn thắng của Luiz Antonio cho thấy khả năng tham gia tấn công đa dạng. Tuy nhiên, giá trị của tiền vệ Brazil không chỉ nằm ở khả năng ghi bàn. Kinh nghiệm, khả năng đọc tình huống và giữ nhịp giúp anh trở thành mắt xích quan trọng trong cách vận hành lối chơi của đội bóng núi Hồng.

Dù đã 35 tuổi nhưng Luiz Antonio vẫn cho thấy thể lực sung mãn, lên công về thủ rất nhịp nhàng.

Sự thăng hoa của Passira và Luiz Antonio đang tạo nên hai điểm tựa quan trọng cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Một người đảm nhiệm nhiệm vụ săn bàn, người còn lại vừa kết nối lối chơi, vừa có thể trực tiếp định đoạt trận đấu.

Chặng đường phía trước vẫn còn dài với nhiều thử thách, nhưng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có quyền hy vọng khi sở hữu hai ngoại binh chất lượng như Passira và Luiz Antonio. Bởi ở những thời điểm khó khăn, khi đội bóng cần một bàn thắng để xoay chuyển cục diện, sự hiện diện của bộ đôi người Brazil trên sân luôn mang đến điểm tựa và niềm tin cho người hâm mộ.