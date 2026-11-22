Trận đấu: Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công an TP Hồ Chí Minh Thời gian: 18h00, ngày 22/11/2026 Địa điểm: SVĐ Hà Tĩnh Link xem trực tiếp: FPT Play, TV360

Trận Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công an TP Hồ Chí Minh tại vòng 8 LPBank V.League 2026/27 sẽ diễn ra lúc 18h00, ngày 22/11.

Ở vòng 7, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thua 1-2 trước Thép Xanh Nam Định trên sân nhà, khép lại chuỗi 5 trận bất bại. Đội từng kiểm soát thế trận ở nhiều thời điểm và được chơi hơn người trong phần lớn hiệp 2, nhưng thầy trò HLV Phan Như Thuật vẫn không có điểm.

Trân này, tiếp tục được thi đấu tại Hà Tĩnh, đội bóng núi Hồng đặt mục tiêu sớm trở lại mạch thắng.

Sau 7 vòng đấu, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có 11 điểm với 3 trận thắng, 2 trận hòa và 2 trận thua, xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng. Tính tổ chức, sự quyết liệt trong tranh chấp và khả năng chuyển trạng thái giúp đội có những kết quả đáng chú ý trước Thể Công - Viettel, Hải Phòng, Sông Lam Nghệ An hay Thanh Hóa. Tuy nhiên, hàng thủ đã thủng lưới 9 bàn và mới có một trận giữ sạch lưới. Khi đối thủ phòng ngự kín kẽ, đội chủ nhà cũng thường gặp khó trong việc tìm đường vào khung thành. Vì vậy, các tình huống bóng hai, những pha đánh biên và bóng cố định có thể là chìa khóa.

Ở chiều ngược lại, Công an TP Hồ Chí Minh bước vào trận đấu sau hai thất bại liên tiếp tại V.League, trước SHB Đà Nẵng và Công an Hà Nội. Sau 7 vòng, đội bóng của HLV Diles Arthur có 10 điểm và xếp thứ 7. Dù vậy, đội khách vừa lấy lại tinh thần bằng chiến thắng 1-0 trước đương kim vô địch Buriram United tại ASEAN Club Championship ngày 18/11, nhờ bàn thắng ở phút 88 của Nguyễn Thái Quốc Cường.

Đội bóng ngành Công an có lực lượng giàu chiều sâu với nhiều tuyển thủ quốc gia và ngoại binh chất lượng như Tiến Linh, Olaha, Aldair hay Jason Cummings. Họ chơi chắc chắn, giữ cự ly đội hình chặt chẽ, không mạo hiểm khi triển khai bóng và sẵn sàng phản công nhanh khi có cơ hội. Sau 7 vòng, Công an TP Hồ Chí Minh mới để lọt lưới 6 bàn.

Ở mùa giải 2025/26, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hòa 0-0 trên sân Thống Nhất nhưng để thua 0-1 ngay tại Hà Tĩnh trong lần gặp gần nhất. Cả hai đội đều có lực lượng mạnh nhất cho trận đấu. Cuộc tái đấu này hứa hẹn diễn ra chặt chẽ, và cũng là phép thử với bản lĩnh của đội chủ nhà.

Trận Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công an TP Hồ Chí Minh tại vòng 8 LPBank V.League 2026/27 sẽ diễn ra lúc 18h00, ngày 22/11/2026 trên SVĐ Hà Tĩnh.