Link xem trực tiếp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Hải Phòng FC V.League 2026/27

Trận đấu: Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Hải Phòng FC Thời gian: 18h00, ngày 24/10/2026 Địa điểm: SVĐ Hà Tĩnh Link xem trực tiếp: FPT Play, TV360

Màn trình diễn thiếu ổn định trước Sông Lam Nghệ An trong trận derby Nghệ Tĩnh trên sân nhà ở vòng 4 khiến không ít cổ động viên chưa thật sự yên tâm về phong độ của đội chủ sân Hà Tĩnh. Vì thế, cuộc tiếp đón Hải Phòng lần này được xem là cơ hội để các học trò của HLV Phan Như Thuật thể hiện mình và thăng hoa trên bảng xếp hạng.

Hiện tại, đội bóng núi Hồng đang có 7 điểm sau 4 trận (2 thắng, 1 hòa, 1 thua trước đương kim vô địch Công an Hà Nội), tạm xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng. Việc chưa phải chạm trán quá nhiều đối thủ sừng sỏ ở giai đoạn này là cơ hội thuận lợi để thầy trò HLV chắt chiu từng điểm số, nuôi hy vọng bứt phá từ sớm.

Dù vậy, thử thách mang tên Hải Phòng chắc chắn không hề dễ dàng. Đội bóng đất Cảng vừa tạo nên tiếng vang lớn bằng chiến thắng tưng bừng 5-1 ngay trên sân nhà của SHB Đà Nẵng, qua đó bám đuổi sát sao ngay sau Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với 6 điểm sau 4 lượt trận. Tinh thần đang lên rất cao sau trận thắng đậm sẽ là vũ khí sắc bén để đội khách hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm, qua đó trực tiếp vượt mặt đối thủ trên bảng tổng sắp.

Trong bối cảnh tương quan lực lượng đôi bên không quá chênh lệch, cuộc so tài này hứa hẹn sẽ phụ thuộc nhiều vào khả năng chớp thời cơ của các cá nhân.

Trận Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Hải Phòng FC tại vòng 5 LPBank V.League 2026/27 sẽ diễn ra lúc 18h00, ngày 24/10/2026 trên SVĐ Hà Tĩnh.