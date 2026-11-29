Bóng đá có những chiến thắng khiến người ta bay bổng, nhưng cũng có những thất bại đủ sức kéo mọi cảm xúc xuống tận đáy. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vừa trải qua một buổi tối như thế tại Hàng Đẫy.

Phút 57, Atshimene ghi bàn mở tỷ số. Phút 80, Hà Nội FC mất người sau khi Adriel Silva nhận thẻ đỏ. Tưởng như chiến thắng lịch sử đầu tiên trên sân Hàng Đẫy trước đội bóng Thủ đô đã nằm trong tầm tay thầy trò HLV Phan Như Thuật. Thế nhưng, chỉ trong 3 phút, từ phút 83 đến 86, Hồ Thanh Minh liên tiếp lập công, giúp Hà Nội FC ngược dòng thắng 2-1.

Ngoại binh Atshimene ăn mừng bàn mở tỷ số trong trận gặp Hà Nội FC. Ảnh HLHT FC.

Một kịch bản hết sức nghiệt ngã! Đội bóng núi Hồng đánh rơi 3 điểm trong hoàn cảnh mà họ nắm giữ quá nhiều lợi thế. Sự thất vọng của cổ động viên là điều dễ hiểu. Không ai có thể hài lòng khi đội nhà dẫn bàn, chơi hơn người nhưng lại để đối thủ ghi liên tiếp hai bàn thắng.

Tuy nhiên, điều đáng suy nghĩ hơn cả thất bại trên sân cỏ là những phản ứng thái quá xuất hiện sau trận đấu. Không ít ý kiến lập tức hướng mũi dùi vào HLV trưởng, yêu cầu thay tướng, chỉ trích chiến thuật và thậm chí dùng những lời lẽ thiếu chuẩn mực để công kích cầu thủ.

Phê bình là cần thiết, nhưng liệu có công bằng khi lấy một trận đấu để phủ nhận tất cả những gì đội bóng đã làm được?

Một thất bại không thể xóa nhòa cả hành trình

Hãy nhìn lại chặng đường của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh từ đầu mùa giải 2026/2027. Sau 9 vòng đấu, đội bóng núi Hồng giành 14 điểm, tạm đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng. Đây là kết quả tích cực nếu đặt trong tương quan lực lượng, tiềm lực và những khó khăn mà đội bóng từng trải qua ở các mùa giải trước.

Sau thất bại 0-2 trước Công an Hà Nội ở trận ra quân, thầy trò HLV Phan Như Thuật nhanh chóng tìm lại nhịp độ. Họ đánh bại Đồng Nai, vượt qua Thể Công - Viettel ngay trên sân Hàng Đẫy với tỷ số 3-1, chia điểm với SLNA trong trận derby giàu cảm xúc, rồi đánh bại Hải Phòng.

Đáng chú ý, chiến thắng trước Thể Công - Viettel không chỉ mang ý nghĩa điểm số mà còn cho thấy sự tiến bộ trong cách tổ chức tấn công. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không còn quá phụ thuộc vào một phương án tiếp cận trận đấu, mà biết phối hợp ở trung lộ, khai thác hai biên và tạo đột biến bằng những cú sút xa. Bàn thắng của Atshimene trong trận gặp Hà Nội FC là một ví dụ.

Người yêu bóng đá đến sân Hà Tĩnh cổ vũ cho đội bóng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Chiến thắng 2-1 trước Công an TP Hồ Chí Minh ở vòng 8 tiếp tục là minh chứng. Bị đối thủ gỡ hòa sau khi Daniel Passira mở tỷ số, đội bóng núi Hồng vẫn kiên trì tìm kiếm cơ hội và được đền đáp bằng bàn thắng quyết định của Luiz Antonio ở phút 88.

Đó là một tập thể biết vượt qua khó khăn, biết chiến đấu đến những phút cuối cùng. Vậy tại sao chỉ sau một thất bại, tất cả những điều tích cực ấy lại có thể bị gạt bỏ?

Chuyến làm khách tại Hàng Đẫy được dự báo hết sức khó khăn cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh khi đội bóng Thủ đô sở hữu lực lượng chất lượng, nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm và khả năng kiểm soát bóng tốt. Đây chưa bao giờ là đối thủ dễ chơi, đặc biệt trên sân nhà của họ.

HLV Phan Như Thuật đáng bị chất vấn

Công bằng mà nói, thất bại trước Hà Nội FC không thể chỉ giải thích bằng hai chữ thiếu may mắn. Đây đã là lần thứ hai ở mùa giải năm nay Hồng Lĩnh Hà Tĩnh để thua trong thế chơi hơn người. Trước đó, ở trận gặp Thép Xanh Nam Định, đối phương mất người từ phút 56 nhưng đội bóng núi Hồng vẫn thất bại 1-2 bởi bàn thua ở phút bù giờ.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thua ngược trước Hà Nội FC (áo xanh) trong thế trận hơn người. Ảnh HLHT FC.

Hai trận đấu, hai kịch bản có điểm chung: Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không biết cách chuyển hóa lợi thế quân số thành lợi thế về thế trận và kết quả. HLV Phan Như Thuật cùng ban huấn luyện phải chịu trách nhiệm trước những hạn chế ấy. Những quyết định thay người, cách điều chỉnh chiến thuật, khả năng tổ chức hàng phòng ngự và tâm lý thi đấu khi đang có lợi thế cần được nhìn nhận nghiêm túc.

Nhưng trách nhiệm không đồng nghĩa với việc phải lập tức quy kết năng lực hay đòi hỏi một cuộc thay đổi trên băng ghế huấn luyện.

Một HLV không thể trở thành người hùng chỉ sau một chiến thắng, rồi lập tức bị xem là nguyên nhân của mọi vấn đề khi đội bóng thất bại. Đánh giá năng lực cầm quân phải dựa trên cả quá trình, chất lượng tổ chức lối chơi, sự tiến bộ của cầu thủ và hiệu quả sử dụng lực lượng.

Không nên chỉ biết yêu khi đội nhà chiến thắng

Một chi tiết đáng suy ngẫm là trước khi trận đấu với Hà Nội FC diễn ra, sự khởi sắc của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã mang đến nhiều kỳ vọng. Từng có những bài viết nói về sự thăng hoa của đội bóng, về bộ đôi ngoại binh Luiz Antonio - Daniel Passira và cả mong muốn đưa khán giả trở lại sân Hà Tĩnh.

Những lời chỉ trích đội nhà sau trận thua trước Hà Nội FC

Sau 8 vòng đấu, Daniel Passira có 6 bàn thắng, Luiz Antonio đóng góp 4 pha lập công. Hai cầu thủ người Brazil ghi 10/12 bàn thắng của đội bóng. Đây là hiệu suất đáng ghi nhận, cho thấy những tính toán về nhân sự và chất lượng ngoại binh đang mang lại hiệu quả rõ rệt.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang có những điểm sáng để người hâm mộ kỳ vọng. Một tập thể từng gặp nhiều khó khăn nay đang từng bước tạo dựng vị thế, có khả năng cạnh tranh với những đối thủ giàu tiềm lực hơn.

Vẫn rất nhiều cổ động viên đặt niềm tin vào đội bóng.

Thế nên, thật đáng tiếc nếu những phản ứng cực đoan sau một trận thua lại làm tổn thương tinh thần của tập thể ấy. Cổ động viên có quyền buồn, quyền giận và quyền đòi hỏi đội bóng phải chơi tốt hơn. Nhưng chửi bới, xúc phạm cá nhân hay công kích cầu thủ trên mạng xã hội không giúp đội bóng đá tốt hơn ở trận tiếp theo.