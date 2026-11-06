Hồng Lĩnh Hà Tĩnh "trắng tay" trước Thép Xanh Nam Định

Chiều 6/11, trong khuôn khổ vòng 7 LPBank V.League 1-2026/27, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trở về sân nhà tiếp đón Thép Xanh Nam Định. Đây là trận đấu đáng chú ý khi cả hai đội đều đang có phong độ ấn tượng. Đội chủ nhà sở hữu chuỗi 5 trận bất bại, trong khi Thép Xanh Nam Định vừa có 3 chiến thắng liên tiếp và đang dẫn đầu bảng xếp hạng.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp đón Thép Xanh Nam Định vào lúc 18h ngày 6/11 trong khuôn khổ vòng 7 LPBank V.League 1-2026/27

Sau tiếng còi khai cuộc, hai đội nhập cuộc chủ động, đẩy cao đội hình và tranh chấp quyết liệt. Khu vực trung tuyến nhanh chóng trở thành điểm nóng với những pha tranh bóng không khoan nhượng.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chủ động triển khai các đợt tấn công. Một số tình huống đã được tạo ra song chưa đủ sức nặng để uy hiếp khung thành của đội khách. Thép Xanh Nam Định cũng cho thấy bản lĩnh của đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng khi nhanh chóng cân bằng thế trận, triển khai tấn công.

Phút 29, xuất phát từ tình huống đá phạt góc, Caio Cesar đón đường chuyền của đồng đội, bật cao đánh đầu hiểm hóc, đưa Thép Xanh Nam Định vượt lên dẫn trước 1-0.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh duy trì thế trận tấn công trong hầu hết thời gian của hiệp 2.

Bước sang hiệp 2, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh buộc phải đẩy cao đội hình, gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Trận đấu càng trở nên nóng hơn khi hậu vệ Nguyễn Phong Hồng Duy của đội khách phải nhận tấm thẻ đỏ ở phút 56.

Liên tục là những tình huống tấn công được tạo ra nhưng phải tới phút thứ 82, đội bóng núi Hồng mới có được bàn gỡ. Daniel Passira làm tường để Luiz Antonio tung cú dứt điểm hiểm hóc đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có bàn gỡ ở phút 82.

Khi trận đấu bước vào những phút bù giờ, Thép Xanh Nam Định bất ngờ có bàn thắng quyết định. Từ đường chuyền của đồng đội, Nguyễn Văn Vĩ băng cắt đánh đầu hiểm hóc nâng tỷ số lên 2-1 cho đội khách.

Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh để thua Thép Xanh Nam Định 2-1 trên sân nhà. Vòng đấu tiếp theo, đội bóng núi Hồng sẽ tiếp tục được thi đấu trên sân nhà tiếp đón CLB Công an TP Hồ Chí Minh vào ngày 22/11 sắp tới.