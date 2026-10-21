Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn tin dùng ngoại binh 5 trận liên tiếp không ghi bàn

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang có phong độ khá tốt sau 4 vòng đấu khi giành được 7 điểm, tạm xếp thứ 6.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang có khởi đầu tương đối tích cực ở mùa giải mới. Sau 4 vòng đấu tại V.League 2026/2027, đội bóng núi Hồng đứng thứ 6 với 7 điểm, ghi 6 bàn và để thủng lưới 5 lần. Sau thất bại trước Công an Hà Nội, thầy trò HLV Phan Như Thuật lần lượt đánh bại Đồng Nai, Thể Công – Viettel và hòa Sông Lam Nghệ An.

Lối chơi của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn đề cao tính kỷ luật, sự chắc chắn và khả năng chuyển trạng thái nhanh. Đội bóng không thường xuyên áp đặt thế trận, bởi vậy, khả năng tận dụng cơ hội và phối hợp hiệu quả ở tuyến trên có ý nghĩa quan trọng.

Daniel Passira toả sáng với 3 bàn sau 4 trận.

Trên hàng công, Daniel Passira và Atshimene đang cho thấy sự khác biệt về hiệu quả ghi bàn. Passira đã ghi 3 bàn sau 4 trận V.League, trong khi Atshimene chưa lập công sau 5 trận trên mọi đấu trường (tính cả 1 trận ở Cúp Quốc gia). Với một ngoại binh chơi ở vị trí tiền đạo, đây rõ ràng là thống kê không dễ chấp nhận.

Trong các trận đã qua, Atshimene vẫn tạo ra những tình huống dứt điểm nguy hiểm. Tuy nhiên, sự thiếu may mắn khiến tiền đạo người Nigeria chưa thể giải "cơn khát" bàn thắng. Chính điều đó đã khiến ban huấn luyện có sự điều chỉnh về mặt chiến thuật.

Atshimene vẫn chưa có được bàn thắng nào sau 5 trận trên mọi đấu trường. Ảnh HLHT FC.

Trong hai trận gần nhất gặp Thể Công – Viettel và Sông Lam Nghệ An, Atshimene được bố trí đá lùi phía sau Passira, đảm nhiệm thêm nhiệm vụ kết nối thay vì chỉ tập trung tìm kiếm cơ hội trong vòng cấm.

Với nền tảng thể lực và khả năng tranh chấp tốt, Atshimene có thể giữ bóng, làm tường, che chắn trước sức ép của đối phương để đồng đội kịp dâng lên hỗ trợ. Khi tuyến dưới bị gây áp lực, anh sẵn sàng lùi sâu nhận bóng, tham gia phòng ngự và tranh chấp ở khu vực giữa sân. Cách chơi này giúp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có thêm phương án thoát pressing, giữ bóng và tổ chức phản công.

Ban huấn luyện thay đổi chiến thuật khi đưa Atshimene đá thấp như một tiền vệ để tận dụng khả năng tranh cướp bóng, thể lực dồi dào của ngoại binh này.

Điều đó thể hiện trong trận derby với Sông Lam Nghệ An. Atshimene có những thời điểm lùi sâu về phần sân nhà, tham gia áp sát và tranh chấp bóng ở giữa sân. Khi đội nhà giành lại quyền kiểm soát, anh nhanh chóng di chuyển lên phía trên để tham gia triển khai tấn công. Thay vì chỉ chờ đợi cơ hội trong vòng cấm, tiền đạo này hoạt động trên phạm vi rộng và đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ hơn một trung phong thông thường.

Cách bố trí ấy phù hợp với lối chơi phòng ngự chặt chẽ, chuyển trạng thái nhanh của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Khi đội bóng chưa có nhiều quân số ở phía trên, khả năng giữ bóng và làm tường của Atshimene giúp đồng đội có thêm thời gian dâng cao, tạo điều kiện tổ chức phản công.

Mùa giải trước, Atshimene là cầu thủ thi đấu nhiều nhất cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với hơn 2.300 phút.

Mùa giải trước, tiền đạo người Nigeria ra sân đủ 26 trận V.League, thi đấu hơn 2.300 phút và nằm trong tốp 5 cầu thủ có thời lượng thi đấu nhiều nhất đội. Những con số này cho thấy sự bền bỉ cũng như vị trí của Atshimene trong đội hình Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

HLV Phan Như Thuật chia sẻ: “Mỗi cầu thủ có vai trò riêng trong cách vận hành lối chơi của đội bóng. Với Atshimene, ban huấn luyện có những tính toán về cách sử dụng để phù hợp với từng đối thủ và yêu cầu chiến thuật. Chúng tôi vẫn tạo điều kiện để cậu ấy phát huy khả năng và tìm lại cảm giác ghi bàn”.

Với những cơ hội được trao, ngoại binh này cần sớm ghi bàn để giúp đội bóng có những kết quả tốt hơn.

Tuy nhiên, đóng góp vào lối chơi không thể thay thế hoàn toàn nhiệm vụ ghi bàn. Atshimene vẫn cần cải thiện khả năng xử lý ở những tình huống cuối cùng, đặc biệt khi có cơ hội tiếp cận khung thành.

Với một tiền đạo ngoại, hiệu quả trước cầu môn vẫn là thước đo quan trọng để đánh giá giá trị đóng góp. Với những cơ hội được trao, chân sút này cần có màn thể hiện tốt hơn, nếu không, rất có thể anh sẽ phải chia tay đội bóng ở kỳ chuyển nhượng sau khi giai đoạn lượt đi kết thúc.