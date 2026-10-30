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CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Thanh Hóa - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Thử thách bản lĩnh trên sân khách

Phúc Sơn
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(Baohatinh.vn) - Với khởi đầu ấn tượng tại V.League 2026/2027, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hướng đến chuyến làm khách trước Thanh Hóa với mục tiêu giành thêm điểm số, tiếp tục duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu.

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Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ làm khách trên sân CLB Thanh Hóa trong khuôn khổ vòng 6 LPBank V.League 1-2026/27. Ảnh: VPF.

Vào lúc 17h ngày 30/10, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ có chuyến làm khách trên sân của CLB Thanh Hóa trong khuôn khổ vòng 6 LPBank V.League 1-2026/27. Đây là cuộc đối đầu đáng chú ý khi cả hai đội đều đang có những mục tiêu riêng và khoảng cách về điểm số chưa quá lớn.

Có thể nói, Thanh Hóa đang có khởi đầu tốt hơn kỳ vọng trong bối cảnh đội bóng bước vào mùa giải mới với rất nhiều khó khăn, nhất là sự chia tay của nhiều trụ cột. Những biến động về tài chính, nhân sự khiến đội bóng không có nhiều thời gian để chuẩn bị.

Dù vậy, sau 5 vòng đấu, đội bóng xứ Thanh vẫn nỗ lực để giành được 7 điểm với 2 chiến thắng, 1 trận hòa, xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng. Đáng chú ý, ở vòng đấu gần nhất, Thanh Hóa đã cầm hòa Công an Hà Nội với tỷ số 1-1 ngay trên sân khách. Kết quả này cho thấy khả năng tổ chức và tinh thần thi đấu đáng ghi nhận của đội bóng trong những trận đấu phải đối đầu với các đối thủ được đánh giá cao hơn.

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Hồng Lĩnh Hà Tĩnh giành chiến thắng ở cả 2 lần đối đầu với Thanh Hóa trong mùa giải trước. Ảnh: VPF.

Thanh Hóa đang hướng đến sự chắc chắn trong tổ chức đội hình, đề cao tính kỷ luật và khả năng hỗ trợ giữa các tuyến. Trước những đối thủ có chất lượng nhân sự tốt hơn, đội bóng thường ưu tiên duy trì cự ly đội hình hợp lý, hạn chế khoảng trống trước khung thành và tập trung tranh chấp ở khu vực giữa sân.

Khi có cơ hội, các cầu thủ nhanh chóng chuyển trạng thái, tận dụng tốc độ của những nhân tố trên hàng công để tổ chức phản công.

Về nhân sự, Thanh Hóa hiện có những cái tên đáng chú ý như thủ môn Thanh Diệp, các cầu thủ phòng ngự Văn Lợi, Đình Huyên, Đức Mạnh và Thanh Nam. Khu vực trung tuyến sẽ được quán xuyến bởi các ngoại binh Di Mateo Lovric và Abdurakhmanov Odilzhon, đá cao nhất trên hàng công là Matheus Moteiro Martins. Ngoài ra, tiền vệ người Lào gốc Việt Damoth Thongkhamsavath cũng là cái tên đáng chú ý với kỹ thuật cá nhân điêu luyện và khả năng dứt điểm quyết đoán. Anh cũng đã kịp thời đóng góp 1 bàn thắng vào kết quả chung của toàn đội ở mùa giải năm nay.

Với lợi thế sân nhà, Thanh Hóa hướng đến mục tiêu giành trọn 3 điểm. Khoảng cách 3 điểm với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng là động lực để đội bóng xứ Thanh quyết tâm hơn trong cuộc đối đầu này.

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Cuộc đối đầu giữa Thanh Hóa và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hứa hẹn sẽ là màn so tài hấp dẫn. Ảnh: VPF.

Về phía Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, đội bóng đang có một trong những khởi đầu ấn tượng nhất kể từ khi góp mặt tại sân chơi V.League. Sau 5 vòng đấu, thầy trò HLV Phan Như Thuật giành 3 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 thất bại, có được 10 điểm, xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng. Đội bóng núi Hồng chỉ kém đội đầu bảng Sông Lam Nghệ An đúng 1 điểm và có cùng điểm số với nhiều đối thủ giàu tiềm lực: Công an Hà Nội, Ninh Bình, Công an TP Hồ Chí Minh và Thép Xanh Nam Định.

Không chỉ tạo dấu ấn về mặt điểm số, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh còn cho thấy sự chuyển biến tích cực trong cách tổ chức tấn công. Nếu như ở những mùa giải trước, đội bóng thường được biết đến với lối chơi thiên về phòng ngự, đề cao sự an toàn và tính thực dụng thì mùa giải năm nay, các học trò của HLV Phan Như Thuật đang thể hiện nhiều phương án tiếp cận khung thành đối phương hơn.

Sau 5 vòng đấu, đội bóng đã ghi được 8 bàn thắng. Đáng chú ý, khả năng tạo đột biến từ tuyến giữa và những cú dứt điểm ngoài vòng cấm đang trở thành điểm nhấn trong lối chơi của đội bóng. Việc sở hữu những cầu thủ có khả năng tạo đột biến đã mang tới màu sắc mới mẻ cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trong triển khai các tình huống tấn công.

Cuộc đối đầu trên sân Thanh Hóa, vì thế, hứa hẹn là màn so tài giữa hai cách tiếp cận trận đấu khác nhau. Đội chủ nhà có thể lựa chọn lối chơi chắc chắn, ưu tiên phòng ngự và chờ đợi cơ hội phản công. Trong khi đó, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có cơ sở để chủ động hơn trong kiểm soát bóng, tổ chức tấn công và khai thác khả năng dứt điểm từ tuyến hai.

Với phong độ hiện tại cùng sự tự tin sau chiến thắng ở vòng đấu trước, đội bóng núi Hồng có lý do để hướng đến một kết quả tích cực. Tuy nhiên, lợi thế sân nhà và tinh thần thi đấu kỷ luật của đội bóng Thanh Hóa chắc chắn sẽ là thử thách không nhỏ. Muốn giành điểm, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cần duy trì được sự chủ động trong cách chơi, tận dụng tốt các cơ hội và không để đối phương khai thác những tình huống chuyển trạng thái nhanh.

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Tags:

#Thanh Hóa #Hồng Lĩnh Hà Tĩnh #V.League 2026/27 #vòng 6 V.League #Phan Như Thuật #Damoth Thongkhamsavath

Chủ đề CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

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