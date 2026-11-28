(Baohatinh.vn) - Dù có bàn dẫn trước và thi đấu hơn người nhưng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn chịu thất bại trước Hà Nội FC với tỷ số 1-2.
19h15 ngày 28/11, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có chuyến làm khách trên sân của Hà Nội FC, trong khuôn khổ vòng 9 V.League 2026/2027. Lợi thế sân nhà giúp đội bóng Thủ đô chủ động đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng ngay từ đầu hiệp 1.
Trong khi đó, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh triển khai lối đá phòng ngự phản công nhanh. Phút 19, tiền đạo Atshimene đệm bóng cận thành nhưng thủ môn Quan Văn Chuẩn của Hà Nội đã xuất sắc cản phá.
Phút 38, tiền đạo Văn Tùng bật cao đánh đầu trong vòng cấm đưa bóng đi chệch khung thành Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trong gang tấc. Hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.
Bước sang hiệp 2, cả hai đội chủ động dâng cao tấn công, tạo được những tình huống nguy hiểm. Phút 58, tiền đạo Atshimene tung cú sút xa từ khoảng cách hơn 30 mét mở tỷ số cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Nhận bàn thua, Hà Nội FC dồn lên tấn công và tạo được những tình huống nguy hiểm.
Phút 80, Hà Nội phải chơi thiếu người khi trung vệ Adriel Silva nhận thẻ đỏ rời sân. Phút 83, tiền vệ Hồ Thanh Minh ghi bàn gỡ hoà 1-1 cho đội chủ nhà. Đến phút 86, tiếp tục là Hồ Thanh Minh đánh đầu ấn định chiến thắng 2-1 cho Hà Nội FC.
Với kết quả này, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tạm rơi xuống vị trí thứ 6 với 14 điểm. Vòng 10, đội bóng núi Hồng sẽ có chuyến làm khách trên sân CLB Bắc Ninh. Trận đấu diễn ra lúc 18h ngày 5/12.
Phong độ khởi sắc và lợi thế sân nhà đang tiếp thêm sự tự tin cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trước cuộc đọ sức với Thép Xanh Nam Định. Một kết quả tích cực sẽ là lời khẳng định cho những bước tiến của đội bóng núi Hồng ở mùa giải năm nay.
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang có khởi đầu ấn tượng tại V.League 2026/27, mang đến nhiều kỳ vọng cho người hâm mộ. Thế nhưng, giữa những màn trình diễn thăng hoa trên sân cỏ, khán đài sân nhà vẫn còn không ít chỗ trống.
Trước hàng thủ chơi chặt chẽ của Hải Phòng FC, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh phải chờ đến phút 89 mới định đoạt trận đấu. Ngô Văn Lương, Luiz Antonio và Daniel Passira là những điểm sáng giúp đội bóng núi Hồng duy trì mạch 4 trận bất bại liên tiếp.
Sau 4 vòng đấu tại V.League 2026/2027, Daniel Passira đang là chân sút số một của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT) với 3 bàn thắng. Phong độ của tiền đạo người Brazil mang đến kỳ vọng cho đội bóng núi Hồng trước cuộc tiếp đón Hải Phòng ở vòng 5.
Sau 5 trận liên tiếp không ghi bàn trên mọi đấu trường, ngoại binh Atshimene vẫn được Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trao cơ hội. Đằng sau lựa chọn của ban huấn luyện là vai trò của tiền đạo người Nigeria trong lối chơi chung.
Hai siêu phẩm từ ngoài vòng cấm trong chiến thắng 3-1 trước Thể Công – Viettel cho thấy Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang có thêm phương án tấn công đáng chú ý. Đây cũng là cách chơi được ban huấn luyện chủ động khuyến khích, với kỳ vọng tạo đột biến trong những trận đấu tới.
Bằng lối chơi tự tin, những khoảnh khắc bùng nổ và bản lĩnh trước sức ép, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã đánh bại Thể Công – Viettel 3-1 ngay tại Hàng Đẫy. Hai siêu phẩm của Luiz Antonio, Daniel Passira cùng màn trình diễn xuất sắc của thủ môn Thanh Tùng tạo nên một đêm đáng nhớ cho đội bóng núi Hồng.
Rahni Moreau Nguyễn (SN 2007, Việt kiều Pháp) vừa được Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ký hợp đồng sau hơn 2 tuần thử việc. Tiền vệ trẻ gây ấn tượng nhờ kỹ thuật cá nhân, khả năng xử lý bóng và tư duy chơi bóng hiện đại.
Sau khi nhập quốc tịch Việt Nam, Nguyễn Adou Leygley Minh được trao cơ hội khoác áo đội tuyển tại FIFA ASEAN Cup 2026 và để lại dấu ấn bằng khả năng thích nghi nhanh chóng, giống với những gì anh từng thể hiện trong màu áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.
Từng bị hoài nghi khi gia nhập Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT) ở tuổi 35, Luiz Antonio chỉ cần 2 trận đấu để tạo dấu ấn. Tiền vệ người Brazil thi đấu ấn tượng và ghi bàn duy nhất giúp đội bóng núi Hồng giành 3 điểm đầu tiên của mùa giải.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!