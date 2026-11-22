CLB Công an TP Hồ Chí Minh gặp khó trước lối chơi đầy chủ động của đội chủ nhà.

18h ngày 22/11, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đối đầu CLB Công an TP Hồ Chí Minh, khuôn khổ vòng 8 V.League 2026/2027. Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã chủ động đẩy cao đội hình tấn công. Tuy nhiên, sự chặt chẽ của đội khách khiến chủ nhà không tạo ra được những cơ hội nguy hiểm.

Phút 31, tiền vệ Luiz Antonio tung cú đá phạt đưa bóng đi vọt xà ngang trong gang tấc. Phút 39 tiền đạo Daniel Passira bỏ lỡ cơ hội ghi bàn trong vòng cấm. Hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Daniel Passira ăn mừng bàn mở tỷ số.

Bước sang hiệp 2, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có bàn mở tỷ số ở phút 50 nhờ công của tiền đạo Daniel Passira. Phút 56, tiền đạo Olaha Mạnh Đức dứt điểm cận thành, gỡ hoà 1-1 cho Công an TP Hồ Chí Minh. Những phút tiếp theo cả hai đội đều dâng cao tấn công, liên tiếp có những tình huống nguy hiểm về phía cầu môn 2 bên.

Phút 73, Luiz Antonio tung cú sút cận thành nhưng thủ môn đội khách đã xuất sắc cản phá. Phút 88, vẫn là Luiz Antonio ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 cho chủ nhà. Với chiến thắng này, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tạm đứng ở vị trí thứ 5 với 14 điểm có được.

Đội bóng núi Hồng tạm đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng sau 8 vòng đấu.

Vòng 9, đội bóng núi Hồng sẽ có chuyến làm khách trên sân nhà của CLB Hà Nội FC, trận đấu diễn ra lúc 19h15 ngày 28/11.