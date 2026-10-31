Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và chuỗi trận đầy ấn tượng

Thanh Hoá (áo vàng) là thử thách khó khăn với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

90 phút trên sân Thanh Hóa là thử thách không nhỏ đối với thầy trò HLV Phan Như Thuật. Đội chủ nhà vốn sở hữu lối chơi giàu năng lượng, sẵn sàng pressing quyết liệt và thường gây nhiều khó khăn cho đối thủ khi được thi đấu trên sân nhà. Trước đó, Thanh Hóa cũng vừa cầm hòa đương kim vô địch Công an Hà Nội.

Thực tế trên sân đã phần nào phản ánh điều đó. Thanh Hóa chủ động đẩy cao đội hình, áp sát nhanh và gây sức ép ngay từ những phút đầu. Trong khi đó, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT) gặp khó khăn trong việc triển khai bóng, các tuyến chưa có được sự kết nối cần thiết. Lối chơi của đội khách vì thế thiếu sự chủ động, những pha phối hợp tấn công cũng không tạo được nhiều đột biến.

Saliou ăn mừng bàn mở tỷ số cho CLB Thanh Hoá.

Trước sức ép của đội chủ nhà, HLHT không thể duy trì thế trận như mong muốn và để Thanh Hóa có bàn thắng mở tỷ số ở phút 36. Bị đẩy vào thế rượt đuổi, đội bóng núi Hồng buộc phải điều chỉnh cách chơi, chủ động hơn trong tấn công. Nỗ lực của các học trò HLV Phan Như Thuật được đền đáp bằng bàn gỡ hòa 1-1 của Daniel Passira ở phút 82.

Một điểm trên sân khách là kết quả đáng ghi nhận, nhất là khi HLHT phải đối mặt với sức ép lớn từ đội chủ nhà. Đội bóng cho thấy tinh thần thi đấu kiên trì, không buông xuôi khi bị dẫn trước và biết cách tìm kiếm cơ hội đến những phút cuối cùng.

Daniel Passira trở thành "gà son" của đội bóng núi Hồng khi ghi bàn ở 5 trận đấu gần nhất.

Sau thất bại trước Công an Hà Nội ở vòng mở màn, thầy trò HLV Phan Như Thuật đã có những chuyển biến tích cực. Những chiến thắng trước Đồng Nai, Thể Công - Viettel, Hải Phòng cùng các trận hòa trước Sông Lam Nghệ An và Thanh Hóa giúp đội bóng tích lũy 11 điểm sau 6 vòng đấu, tạm vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng.

So với mùa giải trước, HLHT đang cho thấy sự cải thiện về khả năng cạnh tranh và tích lũy điểm số. Đội bóng không chỉ biết tận dụng cơ hội trước những đối thủ vừa sức mà còn giành được điểm số trong các trận đấu khó khăn.

Tiền đạo Daniel Passira tiếp tục là điểm sáng trên hàng công HLHT. Anh đang cho thấy cái duyên ghi bàn khi liên tiếp lập công ở những vòng đấu gần đây. Pha lập công vào lưới Thanh Hóa nâng thành tích của tiền đạo người Brazil lên 5 bàn sau 6 vòng đấu.

Tiền đạo Atshimene chưa có bàn nào tại mùa giải năm nay.

Dẫu vậy, vị trí thứ 2 chưa thể che lấp những hạn chế mà HLHT đang bộc lộ. Đáng chú ý nhất vẫn là hàng phòng ngự. Trận hòa Thanh Hóa đánh dấu trận thứ 5 liên tiếp đội bóng núi Hồng phải nhận bàn thua. Việc liên tục để đối phương chọc thủng lưới cho thấy khả năng tổ chức phòng ngự và duy trì sự tập trung của các cầu thủ vẫn chưa thực sự ổn định.

Bên cạnh đó, HLHT vẫn chờ đợi sự trở lại của Charles Atshimene trên bảng tỷ số. Sau 6 trận đấu ở mùa giải năm nay, tiền đạo người Nigeria vẫn chưa có bàn thắng nào.

Chuỗi 5 trận bất bại và vị trí thứ 2 là những tín hiệu tích cực, cho thấy HLHT đang đi đúng hướng trong giai đoạn đầu mùa giải. Tuy nhiên, để tiếp tục cạnh tranh ở nhóm đầu, đội bóng núi Hồng cần nhiều hơn những khoảnh khắc tỏa sáng của Passira. Sự chắc chắn nơi hàng thủ và khả năng ghi bàn của Atshimene sẽ là những bài toán mà HLV Phan Như Thuật cần sớm tìm lời giải.