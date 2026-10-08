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CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Thể Công - Viettel vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: "Cơn mưa siêu phẩm"

Ngọc Thắng
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(Baohatinh.vn) - Cả hai đội Thể Công - Viettel và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã cống hiến cho khán giả một trận đấu đầy kịch tính và hấp dẫn, có tới 2 siêu phẩm được tạo ra.

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Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chơi tự tin trước á quân Thể Công - Viettel. Ảnh: HLHT FC.

19h15 ngày 8/10, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có chuyến làm khách trên sân nhà của CLB Thể Công – Viettel trong khuôn khổ vòng 3 V.League 1-2026/2027. Ngay những phút đầu trận, đội chủ nhà chủ động dâng cao đội hình tấn công, trong khi đó Hồng Lĩnh Hà Tĩnh triển khai lối chơi phòng ngự phản công.

Phút 11, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh phản công nhanh, Atshimene có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm nhưng lại không thắng được thủ môn Nguyễn Văn Việt. Phút 15, tiền vệ Luiz Antonio tung cú sút xa ở khoảng cách hơn 30m mở tỷ số cho đội khách. Có được bàn thắng, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chơi càng hưng phấn và liên tiếp tạo ra những pha tấn công nguy hiểm.

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Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ăn mừng bàn mở tỷ số. Ảnh: HLHT FC.

Phút 24, trung vệ Lương Chí Khải tung cú sút rất mạnh nhưng không thể thắng được sự xuất sắc của thủ môn đội khách. Phút 32, tiền vệ Khuất Văn Khang ghi bàn gỡ hoà 1-1 cho Thể Công – Viettel. Đây cũng là kết quả cuối cùng của hiệp 1.

Ngay đầu hiệp 2, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có cơ hội nâng tỷ số nhưng cú đánh đầu cận thành của tiền đạo Daniel Passira bị thủ môn Nguyễn Văn Việt cản phá. Phút 59, Daniel Passira tung cú sút xa với khoảng cách gần 30m tung lưới chủ nhà, đưa đội bóng núi Hồng vươn lên dẫn 2-1. Phút 63, tiếp tục là Daniel Passira nâng tỷ số lên 3-1 cho đội khách. Đây cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu.

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Thể Công - Viettel thất bại chung cuộc 1-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ảnh: HLHT FC.

Với kết quả này, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tạm vươn lên vị trí thứ 3. Vòng 4, đội bóng núi Hồng sẽ trở về sân nhà để đón tiếp Sông Lam Nghệ An. Trận đấu diễn ra lúc 18h ngày 17/10.

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