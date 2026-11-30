Những ngày cuối tháng 11, khi người hâm mộ Hà Tĩnh còn tiếc nuối sau thất bại 1-2 trên sân Hàng Đẫy, thì ở bên kia dòng Lam, SLNA lại đón niềm vui. Chiến thắng 1-0 trước Ninh Bình ở vòng 9 giúp đội bóng xứ Nghệ duy trì thành tích bất bại sau 9 vòng đấu, với 4 trận thắng và 5 trận hòa.

Điều đáng nói là thành tích ấy không đến từ những bản hợp đồng đắt giá, mà từ một lựa chọn gần như mang tính bắt buộc của SLNA: đặt niềm tin vào lứa cầu thủ trẻ do chính mình đào tạo.

Sông Lam Nghệ An là đội bóng có độ tuổi trung bình trẻ nhất tại V.League 2026/27. Ảnh: VPF.

Ở mùa giải 2025/26, SLNA từng phải chật vật trong cuộc đua trụ hạng. Sau khi giành quyền ở lại V.League, đội hình của họ tiếp tục biến động mạnh khi nhiều trụ cột ra đi, trong đó có tiền vệ Trần Mạnh Quỳnh. Quá trình chuyển giao nhà tài trợ vào mùa hè năm 2026 cũng trải qua nhiều xáo trộn trước khi CLB công bố đối tác mới vào đầu tháng 7.

Không có nhiều thời gian và tiềm lực để "mua sắm" như những đội bóng giàu có, SLNA lựa chọn trở về với cái nôi đào tạo của mình. Lứa cầu thủ được đôn lên đội 1 cũng không phải ngẫu nhiên. Đây là những gương mặt vừa cùng U21 SLNA đánh bại U21 Thể Công - Viettel với tỷ số 1-0 trong trận chung kết, qua đó giành chức vô địch U21 Quốc gia 2026.

Bảng xếp hạng V.League 2026/27 sau 9 vòng đấu.

Bị đánh giá thấp trước mùa giải, nhưng đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ của SLNA đã tạo nên hàng loạt kết quả ấn tượng trước các đối thủ mạnh. Tại vòng 2, tiền vệ Nguyễn Quang Vinh (sinh năm 2005) vào sân từ ghế dự bị và lập cú đúp ở các phút 86 và 90, góp phần giúp SLNA đánh bại Hà Nội FC với tỷ số 4-1 ngay trên sân Hàng Đẫy. Đến vòng 5, trong chuyến làm khách trên sân Pleiku, Trần Đức Vinh ghi bàn ở phút 90, ấn định chiến thắng 2-0 trước Hoàng Anh Gia Lai, đưa đội bóng xứ Nghệ vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Một vòng đấu sau, thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn cầm hòa đương kim vô địch Công an Hà Nội 1-1 trên sân Vinh, trước khi tiếp tục đánh bại Ninh Bình ở vòng 9.

Sức mạnh của SLNA mùa này đến từ lối chơi tổ chức chặt chẽ, cự ly đội hình hợp lý và khả năng chuyển trạng thái nhanh. Quan trọng hơn, việc trẻ hóa lực lượng không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu. Mỗi cầu thủ muốn giữ được vị trí đều phải chứng minh năng lực bằng màn trình diễn thực tế trên sân.

Khán đài sân Vinh chật kín khán giả trong các trận đấu của SLNA mùa này. Ảnh: Xuân Thủy.

Một thành quả khác không thể hiện trên bảng xếp hạng là sức hút của sân vận động. Theo số liệu của VPF, sân Vinh đang đón trung bình khoảng 12.300 khán giả mỗi trận, đông nhất V.League 2026/27. Riêng trận tiếp Công an Hà Nội hôm 31/10 thu hút khoảng 14.000-15.000 người, đông nhất giải tính đến thời điểm này.

Người hâm mộ xứ Nghệ đến sân không chỉ để chứng kiến đội nhà chiến thắng. Họ còn muốn nhìn thấy những cầu thủ quê hương, trưởng thành từ lò đào tạo của tỉnh, thi đấu bằng tất cả nhiệt huyết.

Bức tranh ấy càng đáng suy ngẫm khi nhìn sang sân Hà Tĩnh. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hiện có 14 điểm sau 9 vòng đấu, nhưng lượng khán giả đến sân trung bình chỉ khoảng 3.800 người/trận, thấp nhất giải. Ngay cả trận thắng Công an TP Hồ Chí Minh với tỷ số 2-1 hôm 22/11 cũng chỉ có khoảng 3.000 khán giả trên khán đài.

Sau 8 vòng đấu tại V.League, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có lượng khán giả đến sân nhà cổ vũ thấp nhất.

Thực tế tại V.League 2026/27 cho thấy cầu thủ trẻ hoàn toàn có thể đáp ứng yêu cầu chuyên môn nếu được trao cơ hội. Ngoài SLNA, tại CLB Ninh Bình, tiền đạo Nguyễn Lê Phát (19 tuổi) cũng đã ghi 3 bàn sau 6 trận. Số phút thi đấu của cầu thủ này chỉ xếp sau 3 ngoại binh và những ngôi sao như Nguyễn Hoàng Đức, Đặng Văn Lâm.

Tại Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, trước thềm mùa giải, HLV Phan Như Thuật đã đưa 8 cầu thủ U19 lên tập luyện cùng đội một. Đây là những cầu thủ vừa cùng đội bóng lọt vào vòng chung kết U19 Quốc gia và giành chức vô địch Giải hạng Ba quốc gia mùa giải 2025/26. Tuy nhiên, trong số này, chỉ có trung vệ Lê Quang Trường được đăng ký thi đấu tại V.League 2026/27.

Quang Trường sinh năm 2008, quê ở phường Hà Huy Tập, cao 1,83 m. Cầu thủ này từng cùng các đội tuyển trẻ Việt Nam tham dự VCK U16 châu Á 2024 và U17 châu Á 2025. Đánh giá về học trò, HLV Phan Như Thuật nhận xét Quang Trường "có thể hình tốt, tư duy bóng đá hiện đại", đồng thời thừa nhận "vị trí trung vệ đang khá mỏng".

Quang Trường tập luyện trong màu áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ảnh: Ngọc Thắng.

Diễn biến trên sân cho thấy hàng thủ đang là điểm yếu của đội bóng núi Hồng. Sau 9 vòng đấu, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ghi được 13 bàn nhưng đã để thủng lưới 12 lần, chỉ có 1 trận giữ sạch lưới. Đội bóng cũng đánh rơi 4 điểm từ những bàn thua ở cuối trận. Điển hình là thất bại 1-2 trước Hà Nội FC, dù đã có bàn dẫn trước và được chơi hơn người từ phút 79.

Hiện tại, trong đội hình Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chỉ có một số ít cầu thủ quê Hà Tĩnh như đội trưởng Nguyễn Trọng Hoàng, trung vệ Võ Quốc Dân và Lê Quang Trường. Lượt đi mùa giải vẫn còn 4 trận, trong đó có 2 trận trên sân nhà, lần lượt gặp SHB Đà Nẵng (ngày 12/12) và Ninh Bình (ngày 17/12).

Bài học từ SLNA cho thấy giá trị của việc trao niềm tin đúng lúc cho cầu thủ trẻ. Trong bối cảnh hàng thủ thiếu chiều sâu, kỳ chuyển nhượng giữa mùa sắp mở cửa, ban huấn luyện Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đứng trước một lựa chọn: bổ sung trung vệ giàu kinh nghiệm hay kiên nhẫn trao cơ hội cho những gương mặt trẻ bản địa như Quang Trường? Đây không chỉ là bài toán nhân sự, mà còn là cách đội bóng có thể tạo thêm sự gắn kết với người hâm mộ, từng bước kéo khán giả trở lại sân Hà Tĩnh.

Không ai đòi hỏi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh phải “trẻ hóa” hay địa phương hóa bằng mọi giá. Nhưng nếu trên sân có thêm những gương mặt quê nhà, biết đâu khán đài sân Hà Tĩnh cũng sẽ có ngày kín chỗ, như điều đang diễn ra ở bên kia dòng Lam.